台南永福國小110週年校慶　共融運動會、公益義賣登場

▲台南市永福國小110週年校慶以「百十永福，百世幸福」為主題，舉辦共融運動會與多元活動。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市永福國小迎來創校110週年，以「百十永福，百世幸福」為主題盛大舉辦校慶系列活動，結合共融運動會、特教宣導、公益義賣、校友回娘家茶會、閃耀舞台才藝秀及多元運動嘉年華，展現百年學校深耕融合教育與品格培養的堅實底蘊，吸引親師生、校友與社區熱情參與。

永福國小表示，今年校慶特別呼應「國際身障者日」及《身心障礙者權利公約（CRPD）》在台灣推行11週年，將融合教育精神融入校慶運動會，推動「全員參與、共融共好」的運動體驗，包括共融拔河及多項趣味競賽，讓不同身心特質的孩子都能站上場、被看見、一起完成。

校長楊淑晏指出，不論是自閉症、腦性麻痺、學習障礙，或兼具障礙與資優的「雙殊」孩子，都能無障礙參與校慶活動，學校依個別需求安排教師助理員、家長與學生志工協助，讓每一位孩子都能在校慶運動會中感受「被接住、被尊重、被祝福」。

值得一提的是，永福國小已連續20多年在校慶活動中結合特教宣導，並連續10年協助自閉症總會辦理公益義賣；今年更進一步結合CRPD教育訓練，讓親師生在活動中實際體驗新課綱強調的「核心素養」，以運動與閱讀形塑孩子的好品格。

下午登場的「多元運動嘉年華」更成為亮點，結合走繩、曲棍球、法式滾球、擊劍、拳擊等超過十項新興運動體驗，親子闖關熱情滿滿。校方同時開放市定古蹟「清代道署遺構展示中心」供民眾免票參觀，將「生活中的考古」融入校慶學習，讓文化教育自然發生。

在全台畢業校友超過4萬人的永福國小，校慶當天也擴大舉辦校友回娘家茶會。永福校友會創會成員、資深音樂人沈銘賢博士分享，永福人不只熱愛音樂，也力挺體育與公益，這正是「愛家愛校」的傳統精神。110週年籌備會會長邱秋潭醫師則以經典電影《真善美》主題曲〈Edelweiss〉獻給校友與退休教師，現場溫馨動人。

學務主任郭惠玲說明，校慶運動會以「共融運動」為主軸，參考國內外適應體育教學及復健治療專業意見設計，希望讓每個孩子都能用自己的方式參與。邱秋潭醫師也強調，永福推動「說好話、做好事、存好心」的三好運動，是正向學習的實踐，更是「永遠幸福」的核心精神。

一名特教生家長感動表示，孩子必須坐輪椅行動，但在活動中看到大家一起揮動雙手、跟著音樂律動，心裡滿是感動，「在永福，共融不是口號，而是真實發生的日常。」校方也在會中表揚家長會、志工夥伴、「三代永福人」及連續任教10年以上的教師，感謝各界長年陪伴孩子成長。

永福國小強調，特教融合教育的核心是「啟發自信」，讓孩子相信自己、看見自己的價值。特教老師陳奕綸也說，能讓孩子與家庭感受到被肯定，就是送給永福孩子們最好的祝福與禮物。