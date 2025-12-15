北一女校慶爆出「校外人士偷拍換衣」　校方加強反針孔偵測

▲北一女中校慶時，疑似遭校外人士偷拍學生換衣。（圖／資料照）

北一女中在12日舉辦校慶，開放校外人士入場，後續有人在社群媒體驚爆，有學生在教室內換衣服時，疑似遭外校人士偷看甚至偷拍，引發網路熱議。對此，校方表示，活動前已加強校內巡查，並請專業廠商針對全校廁所進行反針孔偷拍檢測，結果未發現異常，目前也未接獲任何通報。教育局則回應，已要求校方持續強化校園安全措施，並加強相關宣導與檢查。

北一女中校慶每年固定於12月12日舉行，當天開放外人入校，吸引不少友校師生、民眾參與。不過後續有學生在社群平台Threads反映，在教室內換衣時，遭外校人士窺視，甚至疑似被偷拍，相關貼文曝光後迅速引起討論，也讓校園安全議題受到關注。

還有學姐指出，校慶當天「男生不論老中青，各種到處錄攝影」，貼文引發大批網友關注與討論，也有不少學生直言感到不適與噁心。

校方說明，校慶活動前已增派人力加強巡查，並特別委請專業廠商，針對校內廁所進行全面反針孔偷拍偵測，結果並未發現任何針孔攝影設備或異常狀況。同時表示，截至目前，尚未接獲師生或民眾正式通報偷拍事件，為求慎重，已安排廠商再次入校檢查，以確保校園安全無虞。

教育局表示，校方平時即有常態性進行校園安全檢查，校慶當天也有加派校安人員巡視校園。如今也規畫由校安人員再次進行反針孔偷拍檢測，並督促學校持續落實各項安全措施，同時加強對學生的安全宣導，確保校園環境安全。