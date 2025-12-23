　
地方 地方焦點

育嬰留職停薪、家庭照顧彈性化　元旦起採育嬰以日、照顧隨時

▲育嬰留職停薪辦法自明年元旦起放寬限制，可以日或時為請假單位。（圖／資料照片）

▲育嬰留職停薪辦法自明年元旦起放寬限制。（圖／資料照片）

記者高堂堯／南投報導

少子化女趨勢已為國安議題，為幫助青壯年勞工彈性育兒、照顧不離職，雇主留才不缺工，勞動部規劃「育嬰留停照顧彈性化」方案，修正育嬰留職停薪實施辦法，放寬能以「日」申請育嬰留停、家庭照顧假以「小時」計，自115年1月1日起施行。

南投縣社會及勞動局說明，現行勞工於兒女3歲前可申請2年育嬰留職停薪，其中6個月期間政府提供8成薪資補貼，115年起則可在原請領育嬰留職停薪津貼期間內，選擇以「日」為單位提出申請，天數不超過30日，雙親合計可以請60日，並仍可以請領8成薪資補貼。

▲育嬰留職停薪照顧彈性化，115年起放寬育嬰以「日」、照顧隨「時」。（圖／南投縣政府提供）

▲育嬰留職停薪照顧彈性化，115年起採育嬰以「日」、照顧隨「時」的原則。（圖／南投縣政府提供）

另現行規定受僱者因家庭成員需要親自照顧時，可申請每年最多7天的家庭照顧假，併入一年共14天的事假計算，雇主不得拒絕或影響員工的全勤獎金、考績等，115年起則開放勞工以「小時」為單位申請家庭照顧假，原則以每日8小時計算，共計56小時；另有約定每日正常工作時數低於8小時者，得從其約定（如每日正常工時7小時，雇主得以每日7小時乘以7計算為49小時）。

但如為適用《勞動基準法》第84條之1規定，約定每日正常工時為10小時者，則應以每日10小時乘以7，共計70小時；用罄後若仍有緊急照顧需求，可將未使用的「事假」轉為以「小時」為單位請假，雇主同樣不得拒絕，且不得扣發全勤獎金。

社會及勞動局長林志忠表示，為鼓勵雇主支持受僱勞工，依《育嬰留職停薪實施辦法》第2條第3項第2款規定為本，勞動部也發布「友善職場育嬰留職停薪獎勵雇主實施要點」，對於僱用員工未滿30人之小微型事業單位，受僱者請畢以「日」為單位之育嬰留職停薪，按每人每日，政府提供1000元獎勵金，以補貼行政與人力成本，每名子女合計發給30日為上限。

《育嬰留停照顧彈性化》方案內容，可上勞動部官網「建構友善生養職場專區」查詢，如有相關疑問，亦可撥打勞動部免付費諮詢專線1955洽詢。

12/21 全台詐欺最新數據

余家昶英勇殉難　今晚民眾點燈歌唱追思

育嬰假留職停薪彈性家庭照顧

