明年上路！新制「育嬰留停、家庭照顧假」6大QA一次看懂

記者鄺郁庭／綜合報導

勞動部今（4日）在行政院會報告《育嬰留停照顧彈性化》方案，預計明年元旦上路。不過，不少人仍納悶，到底家庭照顧假、育嬰假有什麼不同？可以怎麼請？《ETtoday新聞雲》整理出3+3個QA，一次看懂常見問題。

勞動部指出，現行勞工在小孩3歲前可申請2年育嬰留職停薪，未來可在期間內選擇以日為單位提出申請，天數不超過30日，雙親合計可請60日，申請期間仍可以請領6個月8成薪資補貼。另外，每年最多7天的家庭照顧假，也可改以小時為單位請假。相關規劃在115年1月1日正式上路，軍公教人員也適用。

常見問答如下：

●家庭照顧假

Q1：目前能請幾天？

A1：現行制度規定，一般勞工於一年內可申請的家庭照顧假最多為7天，併入一年共14天的事假計算。

Q2：是否支薪？

A2：家庭照顧假依事假規定辦理，屬於無薪假，雇主無需支付薪資，但法律明定，請家庭照顧假不影響員工全勤或考績。

Q3：新制改變什麼？

A3：家庭照顧假將可以「小時」為請假單位，一年有56個小時可因應臨時狀況。也就是說，7天事假+7天家庭照顧假可分拆成最多112小時，員工能更靈活運用。

●育嬰假

Q1：目前能請幾天？

A1：在子女3歲前能請2年，但現行制度規定，申請留停6個月以上的話，最多得申請4次；若申請留停30天以上、未滿6個月者，最多得申請2次，且都要在前10天提出申請。

Q2：有薪水、補助嗎？

A2：育嬰留職停薪，雇主不會支付薪水，但員工可向勞保局申請育嬰留職停薪津貼，可領勞保投保薪資的80%（俗稱的八成薪），最多可領6個月。

Q3：新制有何改變？

A3：育嬰假中其中30天可用 「單日」方式請假，增加員工用假彈性，雙親合計共有60日得以「日」申請。若是未滿30人的小型企業，員工每請一天育嬰留停假，政府會提供雇主1000元獎勵金，降低人力調度壓力。

另外，員工可以日為單位，在原請領育嬰留職停薪津貼期間內提出申請，但天數不超過30日。雙親合計可以請領60日，申請期間仍可以請領8成薪資補貼。