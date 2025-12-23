彈性育嬰留停明年上路　政府補貼助企業推動「彈性工時」

▲行政院長卓榮泰主持行政院經濟發展委員會第2次顧問會議。（圖／記者陳家祥攝）



記者陳家祥／台北報導

行政院長卓榮泰今（23日）主持經濟發展委員會第2次顧問會議。會中聚焦中小微企業多元振興發展、青年多元發展、薪資提升跟薪資透明化，以及雙就業雙照顧等議題。中經院長連賢明說，今天有討論到勞動環境的完善，特別是婦女能夠有更彈性的工時，勞動部有提出來在未來一年，政府會協助推動彈性工時，政府會提供補貼給企業去做這些事情。

針對本次會議討論的內容，全國中小企業總會理事長李育家會後受訪說，今天會議是多元包容分組，會中主要談了中小微企業多元振興發展、青年多元發展、薪資提升跟薪資透明化，還有雙就業的雙照顧。

針對缺工議題，李育家說，今天談的像多元發展，經濟部對中小企業在數位轉型、淨零碳排、AI的協助，現在人才的培育相當重要，以AI來說，已經培育超過10萬人，從另外一個角度來說，能用這10萬人在進到企業裡面協助，大家來共同學習成長，對產業本身的轉型升級會比較快。

另外，關於薪資的部分，李育家說，企業也配合政府政策，每一年都在做調升的動作，那企業能夠有收益好的話，可以多給員工多一些照顧。李說，也不會一定要設天花板，就讓企業主本身視能力調整，也不要太過勉強。

李育家提到，其他還討論到包括都更的部分，就是如何去讓大家能透過都更讓容積率能再放寬一點，要有誘因可以讓都更能夠更完善，建議可以參考日本韓國社區發展的經驗。

至於觀光的部分，李育家說，觀光本身不只是只有演唱會，還有運動會、展覽等，未來要讓活動熱鬧舉辦完之後，可以在深度、黏著度方面再加強一點，甚至說有沒有什麼主題再延伸一下，讓他們能在這邊待得久一點、消費多一點，可能文化的部分可以再加強一點。

▲中小企業總會理事長李育家。（圖／記者陳家祥攝）



中經院長連賢明說，雖然台灣經濟發展表現相當不錯，但大家一直都很擔心有沒有全面照顧到大家的需求。所以經發會特別針對青年人、少子化、老年化，以及如何擴大內需等做討論。

連賢明表示，今天也有討論到勞動環境的完善，特別是婦女能夠有更彈性的工時，也希望勞動部有提出在未來一年，政府會協助推動彈性工時，那怎麼樣政府會提供補貼給企業去做這些事情。

▲中經院長連賢明。（圖／記者陳家祥攝）



行政院發言人李慧芝補充，本次會中對於少子化有比較多討論，少子化的部分可能需要勞動部還有其他部會提供更多的幫助，包括接下要推動的彈性育嬰的部分，都會幫助雙親在職場裡面可以有更多的時間。

▲行政院發言人李慧芝。（圖／記者陳家祥攝）