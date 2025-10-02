挹注長照支持網！東森王令麟捐助婦女新知　協力照護家庭照顧者

▲東森集團總裁王令麟（左）捐贈10萬元予社團法人台北市婦女新知協會，支持協會投入家庭照顧者關懷服務與性別平權推廣，由協會理事長袁秀慧（右）代表接受。（圖／記者徐文彬攝，以下同）

記者洪菱鞠／台北報導

台灣邁入超高齡社會，長照需求逐年攀升，第一線的家庭照顧者往往承受龐大壓力。東森集團董事長王令麟秉持企業社會責任，捐贈10萬元予台北市婦女新知協會，款項將專門用於協會投入長照家庭照顧者與性別平權等關懷服務推廣，盼藉由協力合作建構更完整的支持網絡，協會理事長袁秀慧代表接受捐款並對東森集團表達誠摯感謝。

東森購物針對銀髮族群積極拓展多元服務，涵蓋產品服務、健康照顧、美麗產業等面向，更打造「東森栢馥功能醫學健康服務會館」致力於提供全方位的健康管理服務，讓高齡會員在生活品質與身心照護上獲得更全面的支持。同時，有鑑於長照議題不僅是家庭挑戰，更是影響社會穩定與經濟生產力的重要環節，東森把關懷延伸至社會公益層面，此次捐款將成為婦女新知協會的急難救助金與多元服務經費，確保正面臨壓力的家庭照顧者能獲得即時且專業的援助。

▲台北市婦女新知協會致贈感謝狀，對於東森集團的支持與幫助表達感謝。

袁秀慧理事長表示，家庭照顧者常因長期付出身心俱疲，甚至衍生「長照悲歌」的憾事，協會透過心理諮商、法律諮詢、緊急救助與社會資源連結，協助第一線照顧者，讓他們不再孤軍奮戰。她指出，曾有女性為照顧父母辭職返家，卻遭兄姊要求支付房租與餐費，凸顯社會對照顧責任與性別角色的誤解。協會透過專業法律資源，幫助其釐清權益，避免再次受傷害。

除長照服務外，協會亦推動新知工坊課程，提供縫紉技能訓練，協助婦女在照顧家庭之餘獲取收入，並設計彩妝與履歷課程，作為二度就業的跳板。袁秀慧強調，協會希望不僅是照顧者的陪伴者，更能成為婦女重返社會的助力。

「長照終究是每個人都需要面對的」，袁秀慧認為，企業在經營之外，更是照顧員工與家庭的重要後盾，若員工面臨長照或性平相關問題，協會未來也能成為合作窗口，協助轉介相關資源，共同減輕壓力。東森方面，將持續以實際行動，支持相關社會組織與家庭，共同建構具韌性的社會安全網，並將「愛與關懷」的企業精神延伸至更多角落。