彈性育嬰假明年上路！婦團肯定改革「但30天單日請假仍太少」

▲為了增加育嬰假彈性，行政院將修法，將育嬰留停請假單位改「日」計算，最快明年元旦上路。（示意圖／資料照）

記者閔文昱／綜合報導

行政院近日推出育嬰留職停薪彈性化及家庭照顧假改革方案，並同步加碼婚育宅租金補貼，勞動部規劃自明（2026）年1月1日起正式上路，軍公教人員也適用。對此，婦女新知基金會指出，政府允許受僱者以「日」為單位請假照顧嬰幼兒，有助於提升勞工彈性並鼓勵男性參與育嬰，不過相關配套措施仍存疑慮。

勞動部4日在行政院會報告《育嬰留停照顧彈性化》方案，現行勞工在小孩3歲前申請育嬰留職停薪期間內，以「日」為單位請假，天數不超過30日，雙親合計可請60日，期間仍可領取8成薪資補貼；家庭照顧假則可改以小時為單位請假，每年最高56小時，讓勞工因應小孩臨時狀況更加彈性。

行政院長卓榮泰指出，此舉落實「雙就業、雙照顧」政策目標，兼顧照顧與留才，也將提供小微型企業獎勵支持，降低成本負擔。

▲育嬰留停照顧彈性化方案懶人包。（圖／勞動部提供，下同）

對於政策進展，婦女新知基金會予以肯定，「賦予勞工以日為單位請假，不但符合照顧者需求，也有助提升男性育嬰假使用比例」，國外經驗顯示，推動家務分工平等與婚育脫鉤，是延緩少子化最有效的方法，台灣的彈性育嬰假改革是向前邁出的一步。

不過，婦女新知也表達多項遺憾。首先，職代加班上限配套恐加劇職場性別不平等，雖然行政院規範加班僅限於臨時照顧需求，並強調避免過勞，但基金會憂心缺乏落實機制，可能引發其他同事質疑或職場衝突，加深「女性請假＝麻煩」的刻板印象。其次，30天彈性假仍不足，對於時間極度貧窮的單親或弱勢家庭幫助有限，無法達成「弱勢優先」的承諾。

此外，家庭照顧假改革也未全面，公務人員與受僱勞工在薪資待遇上仍存在差異，育有三歲以下小孩的受僱勞工可每日減少一小時工作，但其他家人照顧需求仍須扣薪；婚育宅補助則以新婚加碼比例高於生育，加重結婚誘因而非支持生育，對單親或未婚家長不友善。

婦女新知呼籲，行政院應收回放寬職代加班工時上限，並持續滾動檢視彈性育嬰假與家庭照顧假政策執行情況，尤其針對高齡社會下「照顧時間貧窮」與性別不平等問題進行研究與盤整，以規劃下一步改革，唯有在制度上兼顧彈性、性別平等與弱勢家庭需求，才能真正達成「照顧不離職」的政策目標。