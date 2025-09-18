嘉義市失智月名人講座　謝祖武分享照護經驗

▲▼ 嘉義市失智月名人講座邀請謝祖武分享失智照護經驗 。（圖／嘉義市政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義市長期照顧管理中心為響應國際失智月，特別於昨日(17)辦理「與記憶為武」名人講座，邀請知名影星謝祖武於嘉義基督教醫院路加堂國際會議廳分享自身照護經驗，讓民眾一同認識失智症，關懷失智症及家庭照顧者。嘉義市政府衛生局長廖育瑋也代表黃敏惠市長到場，與現場400位熱情民眾一同聆聽失智照護經歷，盼大眾一同支持失智症及家庭照顧者。

廖育瑋局長歡迎謝祖武先生到來，與市民朋友分享自身經驗，在失智照護這條路上，面對不斷衍生的挑戰與壓力，處於家中經濟負擔者與照顧者二難角色中，如何掙脫而出。同時，透過謝祖武先生的分享，提高民眾失智症知能，呼籲社會大眾扮演同理心關懷角色，讓嘉義市成為失智症者及家庭照顧者可以安心、安全、安居生活之失智生活圈，減輕對失智症者、家庭照顧者的負擔。

廖育瑋局長也感謝謝祖武先生分享自身經歷的照顧過程，並呼籲關心失智議題民眾給照顧者最大支持，每一位家庭照顧者都不應該孤單奮鬥，更期望照顧者要疼愛自己，對自己好一點，每條路上都會有對應出口，陪您走下去。

衛生局表示，為更精準服務失智症者及家庭照顧者，113年辦理「憶嘉人6支箭」創新方案，包括篩檢量能擴大、診間心理關懷、法律免費諮詢、到宅環境改造、年輕團體支持、環境指引手冊，考量失智症可能隨時發生在你我周邊，為減輕家庭照顧者肩上負擔，本市提供27項長照服務(優於全國17項)，今天活動現場設有長照中心、失智共照中心、公益彩劵、伊鍵通等攤位可諮詢，市民朋友或照顧者有任何需求，請撥打長照專線1966，長照中心會有專人提供諮詢服務及資源連結。