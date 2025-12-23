吳念庭父子代言路口安全　過馬路「像打擊一樣要專心」

▲公路局與台鐵邀請職棒選手吳念庭與前職棒球員吳復連父子檔，擔任路口交通安全大使 。（圖／記者李姿慧攝）

記者李姿慧／台北報導

今年1月到9月中行人死亡263人，比去年同期增加4人、增幅4%，為強化路口安全，公路局邀今年獲得「中職打擊王」的台鋼雄鷹內野手吳念庭及前職棒球員吳復連父子檔，擔任宣導代言人，宣導影片今首映，推動「車輛看見行人要主動停讓，行人走在路口要專心通行」道安意識。

公路局與台鐵今(23日)發布「強化路口安全」宣導影片，邀職棒選手吳念庭與前職棒球員吳復連父子檔，擔任路口交通安全大使，影片透過父子兩人對話，談到當爸爸後更加注意道路安全，無論是開車、走路都更專注路況，看見有行人在行穿線上會主動停讓，穿越路口也會避免低頭看手機，會依號誌通過馬路，傳遞「專心」重要性。

吳念庭表示，拍攝宣傳影片，就像回到小時候爸爸牽著他的手過馬路，有回到孩童時候的感覺。在打擊區不專心就會三振，但三振後仍有機會，但在路口不專心就沒有下次了，會造成自身安全問題，行經路口就算是綠燈，也要左右看清楚再過馬路和注意來車，要更專心、更盡速過馬路。

▲職棒選手吳念庭與前職棒球員吳復連父子檔，擔任路口交通安全大使 。（圖／記者李姿慧攝）

吳復連表示，過馬路滑手機很危險，應該盡快通行，跟他在守備一樣，要專心，不專心馬上就失誤，過馬路先就定位後左右看一下，然後盡快趕快通行，行人通過馬路聊天和滑手機是最忌諱的，另外開車有的為了搶快幾秒鐘造成遺憾，駕駛人到路口一定要停一下，路口安全要靠大家本身做起。

公路局林福山表示，守護路口安全不只是遵守交通規則，更是每一個駕駛人與行人須共同保護彼此的責任與默契，這次與吳復連、吳念庭父子合作，期盼透過球星代言與拉拉隊應援形式，並在台北、高雄進行快閃活動，將「用路風險」轉化為人人可以理解並會注意落實實踐的行動守則。

▲公路局與台鐵公司邀請職棒選手吳念庭與前職棒球員吳復連父子檔，擔任路口交通代言人。（圖／記者李姿慧攝）

交通部路政及道安司吳東凌司長指出，「車輛看見行人要主動停讓、行人穿越路口要專心通行」是「每天都會遇到，也應該要做到，但常常被忽略」的安全細節，期盼透過吳復連教練及吳念庭選手擔任交通大使的代言傳遞及互動，用更生活化、更好記的方式讓大家印象深刻，進而落實在日常的每一刻。

台鐵總工程師陳詩本表示，台鐵環島鐵道1065公里，其中900公里屬於開放空間，一年行人入侵路線有17件，造13死4傷；月台死傷件數有9件，造成5死4傷。此外，平交道一年有6件死傷事故，台鐵全線415個平交道路口，因為搶快和硬闖發生很多意外，一年遮斷桿204支斷掉，現有平交道已開始裝設監視系統、緊急按鈕和照明等，柵欄放下後30秒列車會經過，呼籲柵欄放下後千萬不要過去，不管是行人或車輛應遵守停看聽。