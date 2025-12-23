展現「桶箍精神」拚團結　林俊憲攜黨籍議員站路口爭取支持

▲立委林俊憲邀集多位黨籍市議員站路口向市民揮手致意，展現民進黨團結拚選戰的「桶箍精神」。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

為展現黨內團結、深化與市民的直接互動，立法委員林俊憲近日主動邀集多位黨籍市議員，分赴台南重要交通路口站路口向市民揮手致意，爭取支持與認同，以實際行動展現民進黨團隊並肩作戰的「桶箍精神」。

林俊憲表示，「桶箍精神」象徵團隊中每一位成員都同樣重要、缺一不可，面對台南未來的城市競爭與發展挑戰，黨內更需要放下歧見、凝聚共識，才能穩住基本盤，進一步贏得市民的信任與支持。

他強調，站路口並非流於形式，而是最直接、最貼近民意的方式，透過近距離與市民互動，不僅讓鄉親看見團隊的行動力，也展現民進黨願意走入街頭、傾聽民意、接受檢驗的態度。

林俊憲也感謝多位黨籍議員不分選區、共同參與行動，展現彼此扶持、共同承擔的精神。他指出，未來將持續以團隊合作方式，整合中央與地方力量，為台南爭取更多建設與資源，讓城市持續穩健前進。

林俊憲直言，距離關鍵時刻僅剩不到20天，面對已完成整合的國民黨，民進黨唯有團結，才能在激烈選戰中走得更遠。他也強調，自己有能力整合多位民進黨立委、23席包含黨團與黨外議員，並延續賴清德總統與黃偉哲市長的市政理念，全力迎戰2026年台南市長選舉，懇請市民在電話民調中唯一支持林俊憲。