政治 政治焦點 國會直播 專題報導

林俊憲站路口拜票「違規」了！　他抓包：站轉彎處腳還踩出紅線

▲林俊憲站路口拜票腳踩出紅線。（圖／林俊憲臉書）

▲林俊憲站路口拜票腳踩出紅線。（圖／林俊憲臉書）

記者鄭佩玟／台北報導

距離民進黨台南市長初選民調僅剩不到20天，選情進入白熱化階段，立法委員林俊憲主動號召多位民進黨籍市議員走上台南重要路口站路口，向市民揮手致意、爭取支持。不過，卻被爭取參選港湖議員的國民黨青年部前主任陳冠安發現，林俊憲在最危險的轉彎處，腳還踩出紅線，「要選市長的人，站路口可以不要違規嗎？」

林俊憲上午站路口時指出，站路口不是作秀，而是最直接、最接地氣的民意溝通方式，透過與市民近距離互動，傾聽鄉親心聲，也讓市民清楚看見民進黨團隊願意走入街頭、承擔責任、接受檢驗的態度與行動力；他並特別感謝多位黨籍議員不分選區、不計個人得失，共同投入行動，展現黨內互相扶持、共同承擔的戰鬥精神。

陳冠安則透過臉書指出，明明人行道上就有足夠的空間可以跟大家揮手，林俊憲為什麼硬要違規？今年1到9月，每十萬人交通事故死傷人數，台南高居六都第一、全國第二，達2367人。然後要選台南市長的林俊憲，為了自己拜票，還在交通違規？做危險示範？

陳冠安感嘆，更可怕的是，整個團隊也根本沒有交通安全意識，連違規都不自知，竟自己貼出違規照片！「這種人，怎麼可能改善台南的交通安全？」

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

關鍵字：

國民黨陳冠安民進黨林俊憲台南路口拜票

