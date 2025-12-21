　
地方 地方焦點

保庇天后王彩樺降臨大天后宮　公路局快閃宣導用路風險別心存僥倖

▲「保庇天后」王彩樺現身台南祀典大天后宮，與公路局攜手宣導用路人風險意識，提醒民眾遵守交通規則、遠離事故風險。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

為強化民眾正確的交通安全觀念與用路風險意識，交通部公路局於21日在台南祀典大天后宮舉辦「用路人風險意識快閃活動」，特別邀請形象親切、深受民眾喜愛的「保庇天后」王彩樺現身助陣，透過輕鬆互動方式，向民眾宣導常見交通風險行為，盼共同營造駕駛人與行人都能安心通行的用路環境。

公路局分析統計資料指出，114年1至8月間，40至64歲用路人常見交通事故肇因，包括「行人穿越道路風險」、「分心駕駛」、「闖紅燈」、「酒駕」以及「患病或服用藥物（疲勞）駕駛」等情形。對此，王彩樺以貼近生活的方式提醒民眾，過馬路務必走斑馬線，別貪圖一時方便違規穿越；駕駛車輛時應專心駕駛、不滑手機，更不能闖紅燈、酒後或疲勞上路，否則一個瞬間的僥倖，可能換來一輩子的遺憾。

交通部次長林國顯表示，公路局持續推動「用路人風險意識」宣導，希望提醒民眾在忙碌生活中，也要隨時留意自身行為與身心狀態。此次結合宮廟場域與具親和力的宣導方式，讓交通安全觀念自然融入日常生活，鼓勵用路人遵守交通規則、不心存僥倖，共同守護自己與他人的行車安全。

嘉義區監理所所長張耀輝也指出，交通安全攸關每一位用路人的生命與家庭幸福，許多事故往往源自一時分心、疲勞或低估風險。他呼籲民眾在生活節奏快速之際，更要適時放慢腳步，留意自身狀況與周遭交通環境，將安全觀念落實於日常，彼此提醒、互相守護，讓每一次出門都能平安回家。

本次快閃活動吸引眾多民眾駐足參與，現場氣氛熱絡，嘉義區監理所人員也安排有獎徵答，加深民眾對交通安全觀念的印象。不少民眾表示，這樣的宣導方式親切又有感，確實提醒大家重新檢視自己的用路習慣。公路局也期盼，透過持續推廣，讓交通安全不只是口號，而是每個人每天都會記得的一件事。

誠品南西目擊者曝慘況　恐攻男隨機傷人「一路砍人追上樓」

誠品南西目擊者曝慘況　恐攻男隨機傷人「一路砍人追上樓」
57歲勇男挺身擋恐攻男遭刺不治　妻淚憶夫：平時就富正義感

57歲勇男挺身擋恐攻男遭刺不治　妻淚憶夫：平時就富正義感

北捷恐攻震撼全台　警專教官教自保：跑就對了

北捷恐攻震撼全台　警專教官教自保：跑就對了

圍捕畫面曝光！張文奔頂樓「彎腰秒開門閂」　7警荷槍追上樓

圍捕畫面曝光！張文奔頂樓「彎腰秒開門閂」　7警荷槍追上樓

北捷女學生狂奔「2秒成生死分界線」！

北捷女學生狂奔「2秒成生死分界線」！

