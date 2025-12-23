　
TPASS預算卡關補助恐開天窗　公路局：民眾仍可使用

▲▼MeNGo平台發行的南高屏TPASS月票推出以來，屢有民眾建議販售季票，終於在日前推出南高屏通勤季票服務!只要購買一次就可連續使用90天。（圖／記者吳世龍翻攝）

▲立法院尚未審查通過第二期TPASS預算，恐讓補助開天窗。（示意圖／記者吳世龍翻攝）

記者李姿慧／台北報導

TPASS通勤月票第一期200億元預算今年底到期，交通部編列第二期2026年到2029年的TPASS預算363.8億元，不過因立法院未審預算，導致明年補助恐開天窗，公路局表示，明年民眾仍可使用TPASS，也會盡量避免交通業者退出TPASS情況發生，盼立院仍順利通過下一期TPASS預算。

公路局長林福山受訪時表示，TPASS第一期特別條例預算執行為2023年到2025年，補助至今年底為止，明年2026年到2029年編列TPASS預算363.8億元經費，坦言TPASS明年預算還沒有審查通過之前，公路局補助經費沒辦法動支，受影響比較大的是地方政府和交通業者。

林福山指出，目前每個月將近100萬人購買TPASS，TPASS銷售月票有基本收入，TPASS乘車大概是3折到5折的折扣，折扣價差由中央跟地方來補貼，中央補貼運具包括國道客運、公路客運、鐵路，由公路局補助90%，地方政府負擔補助10%；直轄市運具包括公車、捷運、YouBike等，中央會協助負擔50%，地方負擔50%。

林福山強調，若新計畫預算沒有通過，明年1月1日起民眾還是可以買得到TPASS，仍可以使用，但民眾使用後，相關的費用必須要清分給交通業者，相關補助經費將會受到影響。

針對未來交通業者是否會因補助受影響退出TPASS，林福山表示，將盡量避免有交通業者退出TPASS行列的情形發生，也會配合立法院審預算並先做好準備，在審預算的時候，讓立委都能夠理解並順利通過下一期TPASS預算。

12/21 全台詐欺最新數據

TPASS預算卡關補助恐開天窗　公路局：民眾仍可使用

吳念庭父子代言路口安全　過馬路「像打擊一樣要專心」

吳念庭父子代言路口安全　過馬路「像打擊一樣要專心」

今年1月到9月中行人死亡263人，比去年同期增加4人、增幅4%，為強化路口安全，公路局邀今年獲得「中職打擊王」的台鋼雄鷹內野手吳念庭及前職棒球員吳復連父子檔，擔任宣導代言人，宣導影片今首映，推動「車輛看見行人要主動停讓，行人走在路口要專心通行」道安意識。

彈劾賴清德案列入立法院議程　藍綠程序委員會爆嚴重口角

彈劾賴清德案列入立法院議程　藍綠程序委員會爆嚴重口角

立院三讀制定AI基本法　相關產品或系統被認定高風險應標示警語

立院三讀制定AI基本法　相關產品或系統被認定高風險應標示警語

台東市衛生所設計優化剪綵　加碼補助不孕治療與凍卵

台東市衛生所設計優化剪綵　加碼補助不孕治療與凍卵

張文「論文獲政府補助48000元」！他再挖出IG、X帳號

張文「論文獲政府補助48000元」！他再挖出IG、X帳號

關鍵字：

TPASS交通補助預算公路局立法院

