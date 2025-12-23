TPASS預算卡關補助恐開天窗　公路局：民眾仍可使用

▲立法院尚未審查通過第二期TPASS預算，恐讓補助開天窗。（示意圖／記者吳世龍翻攝）

記者李姿慧／台北報導

TPASS通勤月票第一期200億元預算今年底到期，交通部編列第二期2026年到2029年的TPASS預算363.8億元，不過因立法院未審預算，導致明年補助恐開天窗，公路局表示，明年民眾仍可使用TPASS，也會盡量避免交通業者退出TPASS情況發生，盼立院仍順利通過下一期TPASS預算。

公路局長林福山受訪時表示，TPASS第一期特別條例預算執行為2023年到2025年，補助至今年底為止，明年2026年到2029年編列TPASS預算363.8億元經費，坦言TPASS明年預算還沒有審查通過之前，公路局補助經費沒辦法動支，受影響比較大的是地方政府和交通業者。

[廣告]請繼續往下閱讀...

林福山指出，目前每個月將近100萬人購買TPASS，TPASS銷售月票有基本收入，TPASS乘車大概是3折到5折的折扣，折扣價差由中央跟地方來補貼，中央補貼運具包括國道客運、公路客運、鐵路，由公路局補助90%，地方政府負擔補助10%；直轄市運具包括公車、捷運、YouBike等，中央會協助負擔50%，地方負擔50%。

林福山強調，若新計畫預算沒有通過，明年1月1日起民眾還是可以買得到TPASS，仍可以使用，但民眾使用後，相關的費用必須要清分給交通業者，相關補助經費將會受到影響。

針對未來交通業者是否會因補助受影響退出TPASS，林福山表示，將盡量避免有交通業者退出TPASS行列的情形發生，也會配合立法院審預算並先做好準備，在審預算的時候，讓立委都能夠理解並順利通過下一期TPASS預算。