民生消費

把狀態留在對的時間裡　蔡淑臻談海芙電音雙波的全層保養

生活中心／綜合報導

無論是在影視作品或公開場合都維持高密度曝光的蔡淑臻，這幾年在鏡頭前維持「封存年輕」的最佳狀態，成為社群討論度相當高的醫美品牌代言人。前幾日（12/21）出席活動《海芙時光機 菁英高峰會》，她表示現在的保養思維已從原本的「海芙音波媚必提」轉向全層保養的「海芙電音雙波」複合式治療，更重視膚況穩定度與長期維持性。

▲▼ 蔡淑臻,海芙,醫美,保養,電波,音波,療程,安全,醫美 。（圖／優擎科技提供）

▲蔡淑臻為連續合作的海芙品牌活動站台，絕美狀態驚豔全場（圖／優擎科技提供，下同）

「我過去每半年都有固定進行海芙音波的保養，像第三代海芙音波對我來說就是全臉的例行規劃，大部分鏡頭上的在意問題都能被有效處理，但是海芙音波媚必題針對下巴、臉部線條的效果更加明顯。」蔡淑臻分享，隨著海芙電波推出，讓她能更有效率地跟醫師溝通自己的當下需求，尤其是打完「海芙電音雙波」後的幾天，皮膚特別白、亮、澎，也沒什麼修復期，因此更表示「現在有沒有重要活動，我都要打海芙電音雙波，不然沒什麼安全感。」

電波、音波各自負責不同層次的皮膚結構，海芙電波負責較淺層次的緊緻收縮、刺激膠原蛋白；海芙音波針對更深層組織進行拉提與支撐、輔助脂肪溶解，若是兩個療程共同規劃同時保養，可更完整兼顧表層緊緻與深層支撐，而不是只改善單一層次。蔡淑臻提到「海芙電音雙波」之所以推薦的原因，就是治療發數相當彈性、沒有限制，能依照個人年齡、臉型與在意需求進行客製規劃，因此如果最近感覺下顎線或頸部略有鬆弛，就會在海芙音波媚必提的條數上加強緊實；若察覺眼周或臉部細節需要修飾，就會多以海芙電波增加彈性澎潤。

▲▼ 蔡淑臻,海芙,醫美,保養,電波,音波,療程,安全,醫美 。（圖／優擎科技提供）

▲蔡淑臻大方分享自己在忙碌工作節奏下的保養頻率與維持秘訣。

「像上個月的金馬獎，我大約活動前十天進行海芙電音雙波治療，依我每次的經驗，治療後幾天線條會逐漸出來，皮膚亮度與妝感服貼度也會明顯提升。」蔡淑臻也稱讚海芙電音雙波幾乎不影響工作排程，隔天就可以正常拍戲、出席活動，這對於需要面對鏡頭的她來說非常重要。海芙電音雙波的療程快速溫和、效果自然明顯，也是她敢推薦給不同年齡層的親友的原因。

針對這幾年市場上出現的海外醫美與低價療程趨勢，蔡淑臻也提醒跨國醫美療程有涉及不同醫療法規，在術後追蹤與責任歸屬上仍存在需要審慎評估的潛在風險，而價格明顯低於市場行情的療程，更應提高警覺。「像是海芙音波或海芙電波的療程，一定要確認診所名稱是否有刊登在海芙原廠官網上、治療前掃描探頭QRCODE、檢查診所內的認證證書，這些細節都是保護自身醫美安全的重要步驟。」她認為「海芙電音雙波」的保養其實不是為了追求「一下子變很多」，而是要在安全、有保障的情況下，好好和醫師討論、慢慢規劃，長期下來才能把膚況和輪廓維持在好的狀態，這樣的保養方式才能真的走得久。

12/21 全台詐欺最新數據

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

快訊／男歌手遭轟「公審未成年女粉」　台北跨年演出確定掰了
2026大崩盤？　美投資大師預言「史上最慘全球金融危機」
女警嗆「對盧秀燕開3槍」！還誆稱遭性侵　11月就被禁止服勤
福原愛撇婚內出軌　「時間線」被日媒打臉
非首次！　「恐嚇炸小港機場」惡男起底
73歲張菲淡出演藝圈7年　最新近照曝光
《鐵路法》三讀修正！　攻擊鐵路人員可關3年、致死處無期徒刑
獨／知名國手遭控恐嚇！　一句「stupid」出事

楊丞琳睽違2年回台開唱　見粉絲哭哽咽：我沒偏心

陳意涵笑喊「想脫」：又不用加錢！　鍾欣凌哭到流口水被虧「肚子餓XD」

蔣萬安要申請余男入祀忠烈祠　劉世芳讚好提議：與桃園市府商量

孫生認曾與未成年女性愛愛　激動哽咽：絕對不會強迫別人

五月天周六開唱　盧秀燕憂「北捷模仿潮」急宣布：全城緊急戒備

英雄余家昶正面曝光！母悲曝「3歲陪父忠烈祠上班」：個性勇敢耿直

張文最後一餐「千元大鈔買豆漿」！獨坐超商10分鐘　雙手交疊沉思

朋友拜託顧貓「很兇很流氓」　結果牠黏TT狂蹭猛聞超撒嬌

22歲男變裝日本浪人！背武士刀環島行走九份　遊客恐慌急報警

九州洗錢438億開庭「破百人到場」　百億賭王+美女董座都來了

快訊／王ADEN遭轟「公審未成年女粉」 台北跨年演出確定掰了！

陸長征運載火箭試驗發射「基本成功」　一子級未能回收

高雄男喊「張文我的人」被逮！八字鬍超眼熟　台大發雞排他也在

大都會豪賭內野新解答　波蘭柯「僅1球經驗」轉戰一壘

快訊／高雄50歲男失聯多日家屬報警　破門驚見躺床上已屍僵

長年鉛中毒！台中前議長張宏年猝死今解剖　檢驗是否毒物奪命

歷代最長壽日皇！　日本上皇明仁迎92歲生日

【女網友很機智勇敢】士林夜市凌晨傳男持開山刀亂晃！

冬季「斷崖式衰老」來襲！不能只靠「擦」

冬季「斷崖式衰老」來襲！不能只靠「擦」

寒冬來襲，許多人以為肌膚只是乾一點，卻不知道老化早已在無聲中全面啟動。專家警告，冬季是肌膚「加速老化」的高風險期，許多看似不起眼的徵兆，其實正是老化全面啟動的警訊，往往發生在毫無察覺之間。

台南藝群醫美第22家中山診所開幕

台南藝群醫美第22家中山診所開幕

北韓痛批：日本擁核武將釀人類巨大災難

北韓痛批：日本擁核武將釀人類巨大災難

網實測「高鐵坐墊可當盾牌」防攻擊　官方證實：緊急時可拆下

網實測「高鐵坐墊可當盾牌」防攻擊　官方證實：緊急時可拆下

清查公共場域　花蓮強化警力部署打造安全防護網

清查公共場域　花蓮強化警力部署打造安全防護網

蔡淑臻海芙醫美保養電波音波療程安全醫美

