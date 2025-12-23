把狀態留在對的時間裡　蔡淑臻談海芙電音雙波的全層保養

生活中心／綜合報導

無論是在影視作品或公開場合都維持高密度曝光的蔡淑臻，這幾年在鏡頭前維持「封存年輕」的最佳狀態，成為社群討論度相當高的醫美品牌代言人。前幾日（12/21）出席活動《海芙時光機 菁英高峰會》，她表示現在的保養思維已從原本的「海芙音波媚必提」轉向全層保養的「海芙電音雙波」複合式治療，更重視膚況穩定度與長期維持性。

▲蔡淑臻為連續合作的海芙品牌活動站台，絕美狀態驚豔全場（圖／優擎科技提供，下同）

「我過去每半年都有固定進行海芙音波的保養，像第三代海芙音波對我來說就是全臉的例行規劃，大部分鏡頭上的在意問題都能被有效處理，但是海芙音波媚必題針對下巴、臉部線條的效果更加明顯。」蔡淑臻分享，隨著海芙電波推出，讓她能更有效率地跟醫師溝通自己的當下需求，尤其是打完「海芙電音雙波」後的幾天，皮膚特別白、亮、澎，也沒什麼修復期，因此更表示「現在有沒有重要活動，我都要打海芙電音雙波，不然沒什麼安全感。」

電波、音波各自負責不同層次的皮膚結構，海芙電波負責較淺層次的緊緻收縮、刺激膠原蛋白；海芙音波針對更深層組織進行拉提與支撐、輔助脂肪溶解，若是兩個療程共同規劃同時保養，可更完整兼顧表層緊緻與深層支撐，而不是只改善單一層次。蔡淑臻提到「海芙電音雙波」之所以推薦的原因，就是治療發數相當彈性、沒有限制，能依照個人年齡、臉型與在意需求進行客製規劃，因此如果最近感覺下顎線或頸部略有鬆弛，就會在海芙音波媚必提的條數上加強緊實；若察覺眼周或臉部細節需要修飾，就會多以海芙電波增加彈性澎潤。





▲蔡淑臻大方分享自己在忙碌工作節奏下的保養頻率與維持秘訣。

「像上個月的金馬獎，我大約活動前十天進行海芙電音雙波治療，依我每次的經驗，治療後幾天線條會逐漸出來，皮膚亮度與妝感服貼度也會明顯提升。」蔡淑臻也稱讚海芙電音雙波幾乎不影響工作排程，隔天就可以正常拍戲、出席活動，這對於需要面對鏡頭的她來說非常重要。海芙電音雙波的療程快速溫和、效果自然明顯，也是她敢推薦給不同年齡層的親友的原因。

針對這幾年市場上出現的海外醫美與低價療程趨勢，蔡淑臻也提醒跨國醫美療程有涉及不同醫療法規，在術後追蹤與責任歸屬上仍存在需要審慎評估的潛在風險，而價格明顯低於市場行情的療程，更應提高警覺。「像是海芙音波或海芙電波的療程，一定要確認診所名稱是否有刊登在海芙原廠官網上、治療前掃描探頭QRCODE、檢查診所內的認證證書，這些細節都是保護自身醫美安全的重要步驟。」她認為「海芙電音雙波」的保養其實不是為了追求「一下子變很多」，而是要在安全、有保障的情況下，好好和醫師討論、慢慢規劃，長期下來才能把膚況和輪廓維持在好的狀態，這樣的保養方式才能真的走得久。