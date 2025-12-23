　
王ADEN遭炎上！他看片段不解「毀掉絕佳機會」　嘆：心胸太狹窄

快訊／王ADEN遭轟「公審未成年女粉」 台北跨年演出確定掰了！

▲王ADEN遭轟霸凌女粉絲。（圖／翻攝自IG／王ADEN）

記者周亭瑋／綜合報導

歌手王ADEN日前受邀至高中進行耶誕活動演出，現場一名女學生在老師指示下上台熱舞，他當場罷唱並蹲至角落擺臉色，事後他在社群平台發布相關影片，更引發粉絲對女學生網暴。對此，律師林智群直指該藝人心胸狹窄，不僅缺乏處理舞台突發狀況的EQ，更親手毀掉潛在客群。

表演插曲變冷場　藝人反應引發粉絲網暴

事件源於王ADEN在校園演唱時，一名身為鐵粉的女學生受老師鼓勵，興奮走上舞台與偶像同台演出。然而，王ADEN對此舉顯得極不領情，不僅停止演唱，更直接走到舞台邊緣蹲下。

女學生察覺異狀後，隨即向藝人多次致歉。事後，王ADEN於社群平台發布相關影片，除了配上戲謔表情與文字，也暗示原本準備的舞蹈被打亂，導致其粉絲轉而圍攻該名女學生。

對此，林智群認為，舞台表演遇到預料之外的插曲，原本是展現高度EQ、將氣氛推向高潮的絕佳機會；但該藝人的反應卻令人失望，「這個藝人心胸也太狹窄了，女學生是粉絲不是競爭對手，舞台區容得下兩個人的。」

▲王ADEN台北跨年演出確定掰了，再度痛失想獨自「大跳」的機會。（圖／翻攝自王ADEN IG）

▲他的台北跨年演出確定掰了。（圖／翻攝自IG／王ADEN）

網友犀利吐槽「有公主病的歌手」

此事件在網路發酵後，網友普遍對王ADEN的行為感到不解，認為其缺乏藝人應有的基本素養。況且校園演唱的主要目的是與學生互動、累積人氣，他的表現無異於將支持者推向對立面。

眾人紛紛留言開嘲諷，「這些學生都是潛在客群欸」、「沒有這個事件，還真不知道他是誰，看穿著不說是藝人，還以為是路人」、「C咖歌手粉絲-1」、「出道六年還只能校唱！有粉絲會跳整套你的舞，不是應該要更開心嗎？蹲在角落擺譜，根本就是個有公主病的歌手」、「直接把粉絲變成黑粉，蠻有天賦的」、「他錯失了機會」。

公審女粉絲　台北跨年演出確定掰了

如今爭議持續炎上，不少人要求他退出跨年演出陣容，觀傳局也火速宣布，「謝謝大家的關心，台北跨年晚會確定不會有王ADEN的演出。」

而王ADEN則表示，已與團隊討論，未來將不再於任何社群平台回應此事，「希望事情就停在這邊，不再對任何人造成傷害，不再延伸。」

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

關鍵字：

標籤:王ADEN校園演出網暴事件跨年演出藝人爭議

