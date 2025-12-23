高雄男喊「張文我的人」被逮！八字鬍超眼熟　台大發雞排他也在

▲蘇姓男子（中）嗆炸小港機場遭逮捕。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

記者周亭瑋／綜合報導

張文隨機殺人案震驚全台，模仿效應也迅速蔓延。高雄一名蘇姓男子發文聲稱，自己是此案主腦，並揚言炸毀小港機場，於今（23）日凌晨遭法院裁定羈押。對此，網紅「四叉貓」起底蘇男過去多項黑歷史，包括在中職球場鬧事，連「台大發雞排」事件他也在現場。

自稱隨機殺人案主腦 揚言小年夜炸毀機場

[廣告]請繼續往下閱讀...

27歲張文19日在台北市犯下隨機殺人案，釀成4死11傷慘劇。隨後全台網路出現多起模仿言論，一名蘇姓男子更多次在臉書發文，宣稱「張文、鄭捷等人都是我成立的專案小組」、「犯案者都是我的人啦」。

不僅如此，他還附上爆裂物照片，揚言將於小年夜炸毀高雄小港機場與鳳山新城，更高喊「台灣這樣的事越多才符合天意。」

航警局高雄分局與鳳山分局獲報後組成專案小組，於22日下午1點前往蘇男住處將其拘提到案。搜索現場並未發現爆裂物蹤跡，而蘇男落網後也辯稱，僅為發洩情緒，「並沒有要實際著手攻擊行動。」

高雄地檢署複訊後，認為蘇男涉嫌重大且有反覆實施之虞，向法院聲請羈押獲准。

黑歷史被起底 蘇男是恐嚇慣犯

網紅「四叉貓」劉宇在臉書發文，起底蘇男的豐富前科。包括他在網路上的暱稱為「小日本」，過去曾在中華職棒球場鬧事，且早於 2016年就曾因在臉書發布恐嚇公眾貼文被捕。

四叉貓搖頭直呼，「他是多次累犯！常在網路上恐嚇要放炸彈，他的前科太多，我列舉兩個而已，有興趣自己去查。」

此外，蘇男也被發現具備高度「蹭熱度」傾向。今年11月中旬，一名自稱台大大氣系的網友預言颱風假失準，承諾發放雞排卻放鴿子。當時，蘇男便留著標誌性的八字小鬍子出現在現場，在接受媒體採訪時更大肆抱怨。

這些紀錄顯示，蘇男長期熱衷於參與爭議事件，並透過恐嚇言論獲取關注。

法律觀點：加重刑責與維護治安之必要

法務部對此下令，針對重大案件後的網路恐嚇一律嚴速查辦。而蘇男的行為已違反《刑法》第151條「恐嚇公眾罪」及《民用航空法》第 105 條「散布危害飛航安全之不實訊息」。由於蘇男具有多次類似前科，符合《刑法》累犯規定，若罪名成立，法院得加重其刑至二分之一。

檢警強調，這類「模仿效應」產生的恐嚇言論，雖然多數當事人宣稱無實際行動意圖，但在社會氣氛不安之際，仍會造成極大的行政資源浪費與民眾恐慌。法院裁定羈押蘇男，正是基於其行為具有反覆性，且對社會安定構成實質威脅。執法單位呼籲，網路言論受法律規範，民眾切勿以身試法，挑戰公權力底線。

►一堆家長都做過！ 婦產科醫警告「恐成未來惡夢」

►爸媽送3000萬房產！ 他賣掉「要繳700萬稅金」全家傻掉

►預告恐攻「卻5萬元交保？」 大票人怕爆狂轟！律師分析關鍵