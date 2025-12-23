　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

高雄男喊「張文我的人」被逮！八字鬍超眼熟　台大發雞排他也在

▲▼炸小港機場 。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

▲蘇姓男子（中）嗆炸小港機場遭逮捕。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

記者周亭瑋／綜合報導

張文隨機殺人案震驚全台，模仿效應也迅速蔓延。高雄一名蘇姓男子發文聲稱，自己是此案主腦，並揚言炸毀小港機場，於今（23）日凌晨遭法院裁定羈押。對此，網紅「四叉貓」起底蘇男過去多項黑歷史，包括在中職球場鬧事，連「台大發雞排」事件他也在現場。

自稱隨機殺人案主腦　揚言小年夜炸毀機場

[廣告]請繼續往下閱讀...

27歲張文19日在台北市犯下隨機殺人案，釀成4死11傷慘劇。隨後全台網路出現多起模仿言論，一名蘇姓男子更多次在臉書發文，宣稱「張文、鄭捷等人都是我成立的專案小組」、「犯案者都是我的人啦」。

不僅如此，他還附上爆裂物照片，揚言將於小年夜炸毀高雄小港機場與鳳山新城，更高喊「台灣這樣的事越多才符合天意。」

航警局高雄分局與鳳山分局獲報後組成專案小組，於22日下午1點前往蘇男住處將其拘提到案。搜索現場並未發現爆裂物蹤跡，而蘇男落網後也辯稱，僅為發洩情緒，「並沒有要實際著手攻擊行動。」

高雄地檢署複訊後，認為蘇男涉嫌重大且有反覆實施之虞，向法院聲請羈押獲准。

黑歷史被起底　蘇男是恐嚇慣犯

網紅「四叉貓」劉宇在臉書發文，起底蘇男的豐富前科。包括他在網路上的暱稱為「小日本」，過去曾在中華職棒球場鬧事，且早於 2016年就曾因在臉書發布恐嚇公眾貼文被捕。

四叉貓搖頭直呼，「他是多次累犯！常在網路上恐嚇要放炸彈，他的前科太多，我列舉兩個而已，有興趣自己去查。」

此外，蘇男也被發現具備高度「蹭熱度」傾向。今年11月中旬，一名自稱台大大氣系的網友預言颱風假失準，承諾發放雞排卻放鴿子。當時，蘇男便留著標誌性的八字小鬍子出現在現場，在接受媒體採訪時更大肆抱怨。

這些紀錄顯示，蘇男長期熱衷於參與爭議事件，並透過恐嚇言論獲取關注。

法律觀點：加重刑責與維護治安之必要

法務部對此下令，針對重大案件後的網路恐嚇一律嚴速查辦。而蘇男的行為已違反《刑法》第151條「恐嚇公眾罪」及《民用航空法》第 105 條「散布危害飛航安全之不實訊息」。由於蘇男具有多次類似前科，符合《刑法》累犯規定，若罪名成立，法院得加重其刑至二分之一。

檢警強調，這類「模仿效應」產生的恐嚇言論，雖然多數當事人宣稱無實際行動意圖，但在社會氣氛不安之際，仍會造成極大的行政資源浪費與民眾恐慌。法院裁定羈押蘇男，正是基於其行為具有反覆性，且對社會安定構成實質威脅。執法單位呼籲，網路言論受法律規範，民眾切勿以身試法，挑戰公權力底線。

►一堆家長都做過！　婦產科醫警告「恐成未來惡夢」
►爸媽送3000萬房產！　他賣掉「要繳700萬稅金」全家傻掉
►預告恐攻「卻5萬元交保？」　大票人怕爆狂轟！律師分析關鍵

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

12/21 全台詐欺最新數據

更多新聞
351 1 6005 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
高雄男喊「張文我的人」被逮！　八字鬍超眼熟
快訊／男歌手遭轟「公審未成年女粉」　台北跨年演出確定掰了
2026大崩盤？　美投資大師預言「史上最慘全球金融危機」
女警嗆「對盧秀燕開3槍」！還誆稱遭性侵　11月就被禁止服勤
福原愛撇婚內出軌　「時間線」被日媒打臉
非首次！　「恐嚇炸小港機場」惡男起底
73歲張菲淡出演藝圈7年　最新近照曝光

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

高雄男喊「張文我的人」被逮！八字鬍超眼熟　台大發雞排他也在

空勤總隊直升機訓練期間「駕駛艙冒煙」　運安會立案調查

迎接2026新北跨河煙火狂放3.5萬發！淡水、八里「10大絕美觀賞點」不藏私公開

一票疑張文是「對岸花錢的死士」　劉宇揪存摺細節：不採信

1夜市逛到鐵腿還走不完！他驚呼「太大了」　在地人淡定：才3000坪

割頸受害人父母8點聲明　向子致歉：爸用盡力氣沒換來公平正義

不扣成本！雞湯大叔南西店「6位數營業額」全捐受害者家屬　網讚爆

【廣編】台灣POPLINE攜手韓國SOON ENT、HUEXIM打造亞洲文化行銷大平台

隨機攻擊案「警遭質疑」　律師幫發聲：努力的基層只會被檢討

【廣編】冬季「斷崖式衰老」來襲！專家揭關鍵：EOB686精準傳導成為新解方

楊丞琳睽違2年回台開唱　見粉絲哭哽咽：我沒偏心

陳意涵笑喊「想脫」：又不用加錢！　鍾欣凌哭到流口水被虧「肚子餓XD」

蔣萬安要申請余男入祀忠烈祠　劉世芳讚好提議：與桃園市府商量

孫生認曾與未成年女性愛愛　激動哽咽：絕對不會強迫別人

五月天周六開唱　盧秀燕憂「北捷模仿潮」急宣布：全城緊急戒備

英雄余家昶正面曝光！母悲曝「3歲陪父忠烈祠上班」：個性勇敢耿直

張文最後一餐「千元大鈔買豆漿」！獨坐超商10分鐘　雙手交疊沉思

朋友拜託顧貓「很兇很流氓」　結果牠黏TT狂蹭猛聞超撒嬌

22歲男變裝日本浪人！背武士刀環島行走九份　遊客恐慌急報警

九州洗錢438億開庭「破百人到場」　百億賭王+美女董座都來了

高雄男喊「張文我的人」被逮！八字鬍超眼熟　台大發雞排他也在

空勤總隊直升機訓練期間「駕駛艙冒煙」　運安會立案調查

迎接2026新北跨河煙火狂放3.5萬發！淡水、八里「10大絕美觀賞點」不藏私公開

一票疑張文是「對岸花錢的死士」　劉宇揪存摺細節：不採信

1夜市逛到鐵腿還走不完！他驚呼「太大了」　在地人淡定：才3000坪

割頸受害人父母8點聲明　向子致歉：爸用盡力氣沒換來公平正義

不扣成本！雞湯大叔南西店「6位數營業額」全捐受害者家屬　網讚爆

【廣編】台灣POPLINE攜手韓國SOON ENT、HUEXIM打造亞洲文化行銷大平台

隨機攻擊案「警遭質疑」　律師幫發聲：努力的基層只會被檢討

【廣編】冬季「斷崖式衰老」來襲！專家揭關鍵：EOB686精準傳導成為新解方

陸住建部：明年力穩房市　從根本上防範交付風險

快訊／台64貨車高速追撞前車！車頭變形駕駛受困　昏迷送醫搶救

墨西哥調增未簽FTA國家關稅　經貿辦：晶片等ICT產品未列調增清單

全家福袋抽BMW純電休旅、30支iPhone 17　萊爾富福箱加碼抽股票

夢時代年貨預購年菜「一次買齊」　koti koti「馬上有錢」禮盒有夠可愛

彈性育嬰留停明年上路　政府提供補貼協助企業推動變形工時

快訊／王ADEN遭轟「公審未成年女粉」 台北跨年演出確定掰了！

陸長征運載火箭試驗發射「基本成功」　一子級未能回收

高雄男喊「張文我的人」被逮！八字鬍超眼熟　台大發雞排他也在

大都會豪賭內野新解答　波蘭柯「僅1球經驗」轉戰一壘

朴寶劍買CELINE可打折　李東輝：常跟他聯絡

生活熱門新聞

一堆家長都做過！　婦產科醫警告「恐成未來惡夢」

張文隨機殺3男！網猜「背後1經歷有關」有仇視

挑戰冷氣團！　下波雨擴全台

變天！　「全台有雨」時間曝

割頸受害人父母8點聲明　向子致歉：爸用盡力氣沒換來公平正義

明變天！　「全台有雨」挑戰冷氣團時間曝

探10℃！　更強冷空氣明南下

挑戰冷氣團！　最低溫時間曝

衣服曬3天還是濕？專家曝「1晾法」超實用

冬至後「五大強運生肖」　

「健檢正常為何罹癌」　名醫點出殘酷真相！

遭張文砍殺「騎士也是英雄」　網哭：太偉大了

小店徵人「行政人員實領5萬5」！網看傻：老闆賺爛

大閘蟹退燒！　養殖戶虧10年「100萬隻剩30萬」

更多熱門

相關新聞

張文為何能趴趴走？　張景森對照「歐洲經驗」：台灣太平太久了

張文為何能趴趴走？　張景森對照「歐洲經驗」：台灣太平太久了

27歲男子張文19日在北車、中山商圈隨機攻擊，造成4死（含張文）11傷悲劇。對此，行政院前政務委員張景森22日提到，過往在歐洲機場轉機，由於候機時間太長，選擇在角落慢跑，結果幾分鐘內，安保人員到場制止，原來航廈的智慧監控系統立刻判定有異常行為，立刻通報。他直言，對照台灣「我們太平太久了」，一個隨機殺人事件，顯示政府的安全治理技術還相當落伍。

殺人前1天現身誠品南西畫面曝　張文瞎扯「想看聖誕樹」

殺人前1天現身誠品南西畫面曝　張文瞎扯「想看聖誕樹」

張文母資助37萬「犯案前夕剩39元」　拿來擴張軍火庫

張文母資助37萬「犯案前夕剩39元」　拿來擴張軍火庫

張文被迫轉資工？立志讀餐飲「廚師是夢想」

張文被迫轉資工？立志讀餐飲「廚師是夢想」

全國投入1.7萬警民人力　護跨年137場活動

全國投入1.7萬警民人力　護跨年137場活動

關鍵字：

隨機殺人模仿效應恐嚇言論法院羈押社會安全

讀者迴響

熱門新聞

快訊／台中25歲女警PO文「對盧秀燕開3槍」

張文的死是意外！　4跡證暴露他有第三波攻擊

張文父是退休竹科工程師　母寵兒連停車費都幫繳

如果開車撞死張文會怎樣？　律師解答

一堆家長都做過！　婦產科醫警告「恐成未來惡夢」

AV女神芷媗化身「手護者」幫助身障者

張文有「心儀女子」！　檢警急尋查犯案動機

阿信同台F3開唱「向朱孝天道謝」　1用詞被讚體面

「土方之亂」運費暴漲10倍　建商淚訴：透天建築完蛋了！

張文隨機殺3男！網猜「背後1經歷有關」有仇視

林襄驚爆與經紀人鬧翻！韓籍啦啦隊輾壓　收入跌數百萬

快訊／五月天阿信「摔落2米高舞台」流血！　相信音樂曝最新狀況

北車隨機殺人後檢討警政　簡舒培挨轟出一張嘴

樂天女孩再爆離隊潮！新球季未開已走7人

挑戰冷氣團！　下波雨擴全台

更多

最夯影音

更多
楊丞琳睽違2年回台開唱　見粉絲哭哽咽：我沒偏心

楊丞琳睽違2年回台開唱　見粉絲哭哽咽：我沒偏心
陳意涵笑喊「想脫」：又不用加錢！　鍾欣凌哭到流口水被虧「肚子餓XD」

陳意涵笑喊「想脫」：又不用加錢！　鍾欣凌哭到流口水被虧「肚子餓XD」

蔣萬安要申請余男入祀忠烈祠　劉世芳讚好提議：與桃園市府商量

蔣萬安要申請余男入祀忠烈祠　劉世芳讚好提議：與桃園市府商量

孫生認曾與未成年女性愛愛　激動哽咽：絕對不會強迫別人

孫生認曾與未成年女性愛愛　激動哽咽：絕對不會強迫別人

五月天周六開唱　盧秀燕憂「北捷模仿潮」急宣布：全城緊急戒備

五月天周六開唱　盧秀燕憂「北捷模仿潮」急宣布：全城緊急戒備

熱門快報

全民搶寶用加倍券 陪你過聖誕

全民搶寶用加倍券 陪你過聖誕

禮物拿到手軟！快用加倍券，好禮通通來，中獎機會翻倍 Nice Nice

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

黑巧克力的超能力—可可多酚

黑巧克力的超能力—可可多酚

「文里補習班」開課啦！今天就讓可可多酚幫你的健康生活更加「酚」~

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面