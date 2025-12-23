　
    • 　
>
台師大邀英日名師寒假開永續課程　開放社會人士選課

▲▼台師大校門。（圖／記者許敏溶攝）

▲台師大在寒假推出「國際永續冬季學院」，上完課可拿到通識課2學分。（圖／記者許敏溶攝）

記者許敏溶／台北報導

台大等八所大學迎來長達65天的寒假。為協助學生在假期間保持學習動能，台師大特別規劃多元且彈性寒假學習措施，其中「國際永續冬季學院」攜手英、日等國際名師團隊，在明年1月開設密集課程，不僅台大系統學生跨校免費修讀，更首度開放全國大專校院與社會人士選課，通過者可拿到通識課兩學分，社會人士則可取得永續微學程結訓證書。

因為實施一學期16周，包括台大、台師大、台科大等8所大學，從上周六開始，展開為期65天、史上最長且最早的寒假。台大首度在寒假開課，總計開設「Python 商管程式設計」在內的41門課，台科大則首度在寒假開設學期中一位難求的「愛情心理學」等兩門課。

為協助學生在假期間保持學習動能，台師大在114學年度寒假開設「跨國永續講座」通識教育課程以永續發展為主軸，全英語授課，上課時間為明年1月20日至30日，課程涵蓋AI 與永續教育、永續設計、氣候變遷、水資源管理、地方創生到永續觀光等主題，即日起受理報名至明年1月16日，台大系統學生與不需要學分的社會人士免費，其他大學學生與需取得學分的社會人士則需依規定繳費。

為深化學生與社會大眾對永續議題的國際視野，台師大在國際永續冬季學院整體課程規劃中，安排明年1月23日舉辦「2026 跨國永續論壇」。這場論壇以「Three Islands, One Shared Vision – Shaping a Sustainable Future Together」為題，象徵台灣、英國、日本三島國家在氣候與島嶼永續議題上的共同責任與願景。

台師大國際長劉以德表示，論壇邀請來自英國格拉斯哥大學、日本九州大學的10位永續領域學者，帶來第一手的國際永續觀點，包括長期投入氣候政策、能源治理、全球環境變遷研究與地方永續實踐的教授與研究團隊，團隊將從各自學術與國家背景出發，分享英國在氣候立法與城市永續規劃的最新趨勢、日本在水資源管理與鄉村再生的技術與政策經驗，以及兩國在推動綠色教育與青年永續人才培育的作法。

台師大教務長劉美慧指出，同屬於台大系統的學生都可跨校修讀，並對全台大專院校與社會人士開放。修課學生除了可近距離接觸國際名師、提升英文能力外，並獲得兩學分通識認定，也將取得中英雙語結業證書，為未來升學、交換或職涯準備加分。詳情可參考官方網站

12/21 全台詐欺最新數據

351 1 6005 損失金額(元)

北市捷運警隊挨轟　隊長曝艱辛內幕

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

台灣師範大學調查發現，農民曆在台灣社會仍扮演著重要角色，僅有12.6%的國人從未翻閱過，民眾以「查農曆與國曆」、「查黃道吉日」最多，30至34歲對「查黃道吉日」需求超過5成。學者表示，年輕世代對農民曆的好奇心與使用頻率，竟與資深長輩不相上下，顛覆傳統印象。

