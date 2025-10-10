諾貝爾得主曾任台師大講座教授　助開發「抽血檢測失智症」

▲John Clarke教授在2012年到2017年之間，擔任台師大光電所講座教授。（圖／台師大提供）

台灣師範大學光電工程研究所克拉克（John Clarke）講座教授，日前榮獲2025年諾貝爾物理獎。校方表示，克拉克教授專精量子感測與超導電子技術領域，光電所團隊將其專精研究加以深化與應用，領先全球開發出「抽血檢測失智症」技術，已經成功導入臨床市場，開創醫學檢測新紀元。

2025年諾貝爾物理獎在本周三（7日）揭曉，今年3名得主都是在美國大學任教的學者，包括來自英國的克拉克，來自美國的馬汀尼斯（John M. Martinis）以及米歇爾·H·德沃雷（Michel H. Devoret），3人因為「發現電路中的宏觀量子穿隧和能量量子化」獲此殊榮。

台師大指出，在《超導電子學》領域中，克拉克教授是公認的關鍵人物，更以「King of SQUID」之名享譽國際。而SQUID（《超導量子干涉元件》）為目前全球最靈敏磁性感測器，對基礎物理與醫學檢測皆具劃時代意義。克拉克教授曾在2012年到2017年之間，應光電所邀請來台擔任講座教授，與台灣研究團隊深度合作。

台師大表示，校內多名教授研究與SQUID相關，台師大光電所教授謝振傑創新提出「轉移線圈架構」，成功為高溫（液態氮冷卻）的SQUID帶來革命性的感測設計。團隊成員、教授廖書賢更以此為基礎，開發出具備高靈敏度、低成本且結構簡潔的高溫SQUID核磁共振造影系統，應用於外科手術中的快速病理檢測，更在台大醫院臨床試驗中展現卓越成效。

台師大進一步指出，光電所講座教授洪姮娥開發的「免疫磁減量檢測技術（IMR）」也獨步全球，該技術利用磁性奈米粒子以高準確率、快速結合生物分子或核酸的特性，廣泛應用於醫、農、林、漁、牧檢測及基因轉殖等生技領域。當IMR技術搭配謝振傑教授主導開發系統後，突破傳統檢測極限，創新技術讓失智症能以抽血方式提早檢測與預防，開啟臨床應用新里程碑。

此外，台師大表示，當年為光電所團隊成員之一的磁量生技總經理楊謝樂，毅然投入技術商品化，已取得衛生福利部食品藥物管理署（TFDA）認證後，在全台多家大型醫院開放自費檢測服務，造福臨床診斷，更被嬌生公司（Johnson & Johnson）旗下楊森藥廠採用多年，作為失智症新藥開發中評估藥效的重要工具。目前更已進入美國食品藥物管理署（FDA）認證的最後階段，展現其卓越的國際競爭力與臨床價值。

