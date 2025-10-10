　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

諾貝爾得主曾任台師大講座教授　助開發「抽血檢測失智症」

▲▼今年諾貝爾物理獎得主之一的John Clarke，2012年到2017年之間，應台師大光電所邀請來台擔任講座教授，與台灣研究團隊深度合作。圖為講座教授演講具大師風範，研究生與其交流也如沐春風。（圖／台師大提供）

▲John Clarke教授在2012年到2017年之間，擔任台師大光電所講座教授。（圖／台師大提供）

記者許敏溶／台北報導

台灣師範大學光電工程研究所克拉克（John Clarke）講座教授，日前榮獲2025年諾貝爾物理獎。校方表示，克拉克教授專精量子感測與超導電子技術領域，光電所團隊將其專精研究加以深化與應用，領先全球開發出「抽血檢測失智症」技術，已經成功導入臨床市場，開創醫學檢測新紀元。

2025年諾貝爾物理獎在本周三（7日）揭曉，今年3名得主都是在美國大學任教的學者，包括來自英國的克拉克，來自美國的馬汀尼斯（John M. Martinis）以及米歇爾·H·德沃雷（Michel H. Devoret），3人因為「發現電路中的宏觀量子穿隧和能量量子化」獲此殊榮。

[廣告]請繼續往下閱讀...

台師大指出，在《超導電子學》領域中，克拉克教授是公認的關鍵人物，更以「King of SQUID」之名享譽國際。而SQUID（《超導量子干涉元件》）為目前全球最靈敏磁性感測器，對基礎物理與醫學檢測皆具劃時代意義。克拉克教授曾在2012年到2017年之間，應光電所邀請來台擔任講座教授，與台灣研究團隊深度合作。

▲▼今年諾貝爾物理獎得主之一的John Clarke，2012年到2017年之間，應台師大光電所邀請來台擔任講座教授，與台灣研究團隊深度合作。圖為講座教授演講具大師風範，研究生與其交流也如沐春風。（圖／台師大提供）

▲John Clarke與台灣研究團隊深度合作。（圖／台師大提供）

台師大表示，校內多名教授研究與SQUID相關，台師大光電所教授謝振傑創新提出「轉移線圈架構」，成功為高溫（液態氮冷卻）的SQUID帶來革命性的感測設計。團隊成員、教授廖書賢更以此為基礎，開發出具備高靈敏度、低成本且結構簡潔的高溫SQUID核磁共振造影系統，應用於外科手術中的快速病理檢測，更在台大醫院臨床試驗中展現卓越成效。

台師大進一步指出，光電所講座教授洪姮娥開發的「免疫磁減量檢測技術（IMR）」也獨步全球，該技術利用磁性奈米粒子以高準確率、快速結合生物分子或核酸的特性，廣泛應用於醫、農、林、漁、牧檢測及基因轉殖等生技領域。當IMR技術搭配謝振傑教授主導開發系統後，突破傳統檢測極限，創新技術讓失智症能以抽血方式提早檢測與預防，開啟臨床應用新里程碑。

▲▼今年諾貝爾物理獎得主之一的John Clarke，2012年到2017年之間，應台師大光電所邀請來台擔任講座教授，與台灣研究團隊深度合作。圖為光電所團隊謝振傑教授示範磁性奈米粒子試劑可被磁鐵吸引。（圖／台師大提供）

▲台師大光電所團隊謝振傑教授示範磁性奈米粒子試劑可被磁鐵吸引。（圖／台師大提供）

此外，台師大表示，當年為光電所團隊成員之一的磁量生技總經理楊謝樂，毅然投入技術商品化，已取得衛生福利部食品藥物管理署（TFDA）認證後，在全台多家大型醫院開放自費檢測服務，造福臨床診斷，更被嬌生公司（Johnson & Johnson）旗下楊森藥廠採用多年，作為失智症新藥開發中評估藥效的重要工具。目前更已進入美國食品藥物管理署（FDA）認證的最後階段，展現其卓越的國際競爭力與臨床價值。

▲▼台師大應用諾貝爾物理獎得主之一的John Clarke技術，開發出抽血檢測失智症技術，將諾獎得主的研究成果落地實現。圖為台師大光電所、台大物理系、台大醫院團隊發表學術研發成果。（圖／台師大提供）

▲台師大應用John Clarke技術，開發出抽血檢測失智症技術。圖為台師大光電所、台大物理系、台大醫院團隊發表學術研發成果。（圖／台師大提供）

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

10/09 全台詐欺最新數據

更多新聞
444 2 0172 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
菲7.4強震狂晃畫面曝光！　民眾尖叫逃
國慶姊弟！台中媽8年前生女寶　弟弟今晨報到
「牙痛男」詭舉雙手攔車被撞　四肢骨折慘死
偷走4千元「佳德鳳梨酥」！　兩手空空逛東區畫面曝光
林襄買錯絲襪「下身開洞」肉色畫面瘋傳！　應援急下台
檢舉韓星男友酒駕！　女友被發現陳屍家中

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

國慶姊弟檔！台中媽8年前生下女寶寶　弟弟「提早1天」今晨報到

國道3起事故釀回堵　下午再一波車潮「9路段易塞」

「新手部長上任滿月！」　李洋曝真實心情：大家的期待都收到了

已有2女兒仍被逼生　婆婆狠嗆「不孝」　她崩潰：患上憂鬱症

諾貝爾得主曾任台師大講座教授　助開發「抽血檢測失智症」

留住輝達是「國家戰略層級目標」　謝金河：若搞不定，總統應出手

不只公務員有！中華郵政「每年3天身心調適假」　2.5萬人受惠

騙過驗鈔機！超商店員「2招識破」500元假鈔　苦主：我也收過

LINE Pay也有詐騙！　官方示警「個資、存款全被盜」

國慶連假清境農場人潮湧現「山坡全是遊客」　入園優惠拚3天破萬

舒淇.鍾欣凌搶當「最年輕的」　麥克風出問題幽默救場「自己做特效」

王識賢悲痛悼《角頭2》導演顏正國　古斌哽咽謝伯樂：是他找我演「壞壞」

Lulu讚陳漢典「情緒穩定」從沒發過脾氣！　曝他「浪漫告白」：妳是我想一輩子生活的人

男子專心搶救陷爛泥女記者　路人笑喊：我要跟你老婆講

楊謹華被叫「姐」秒喊停質疑XD　臨場發揮太強⋯李維維：氣死了！

熟睡遭撞亡！台中兒睡上鋪逃劫　淚曝「母睡下鋪慘死」：攔腰斷了

致命的凌晨3:20　砲彈飛車噴進茶葉行　孝子破頭悲喊「媽媽攔腰斷了」　惡劣毒駕男起底

湘荷妹妹大方分享餅乾　下秒轉頭：我吃不完XD

國慶姊弟檔！台中媽8年前生下女寶寶　弟弟「提早1天」今晨報到

國道3起事故釀回堵　下午再一波車潮「9路段易塞」

「新手部長上任滿月！」　李洋曝真實心情：大家的期待都收到了

已有2女兒仍被逼生　婆婆狠嗆「不孝」　她崩潰：患上憂鬱症

諾貝爾得主曾任台師大講座教授　助開發「抽血檢測失智症」

留住輝達是「國家戰略層級目標」　謝金河：若搞不定，總統應出手

不只公務員有！中華郵政「每年3天身心調適假」　2.5萬人受惠

騙過驗鈔機！超商店員「2招識破」500元假鈔　苦主：我也收過

LINE Pay也有詐騙！　官方示警「個資、存款全被盜」

國慶連假清境農場人潮湧現「山坡全是遊客」　入園優惠拚3天破萬

高雄「高挑白衣女」路中間拉裙曼妙跳舞　路人嚇壞急報警

台灣總人口連21個月負成長　台北市減少率六都最高

郝龍斌喊遭網軍攻擊！　詹江村引王世堅金句酸「哭什麼哭沒出息」

質詢神曲〈沒出息〉爆紅　王世堅：祝大家雙十連假從從容容游刃有餘

高雄國慶連假首日2火警！甲仙民宅黑煙狂竄　便當店闆娘受傷送醫

狠刺超商女店員30刀！前男友復合不成痛下毒手　判8年賠182萬

台韓明星同款快跟上！「花」現 NB 週慶必收鞋款　展演輕盈穿搭攻略　怎麼穿都一搭即配！

誘2少女裸聊「下體塞瓜」流血不能停　噁男19罪重判11年10月

金價太香了！陸最大黃金市場「水貝」料商捲款千萬元…連夜跑路

賴清德雙十講話「未遞出善意橄欖枝」　包承柯：以武謀獨立場沒變

王世堅質詢金句爆紅　陸網友改編神曲〈沒出息〉

生活熱門新聞

薇閣中學「5男2女」校內版本曝光！　學生揭內情

薇閣中學校方怒提告！警方出手了

全台一片紅通通　娜克莉也轉彎恐襲沖繩

LINE「2款主題、9款貼圖」免費下載！

「別再點麵茶拿鐵了！」50嵐員工崩潰曝原因

女星「粉色蕾絲睡衣」找到了！　一件17000台幣

她停機車格卻吃罰單　原因讓她嘆當繳學費

「左輔星」發威！「4生肖」事業、財運大爆發

定期定額0050還要再買台積電？　網給建議

國慶連假天氣曝　第一波「東北季風」下週到

快訊／菲律賓外海7.4強震　氣象署發布海嘯消息

貴人來了！　4生肖喜迎大豐收

「環太平洋地震帶」全球最活躍！80%地震都在這裡　氣象署一圖秒懂

快搶！連假1800份購物金限時快閃

更多熱門

相關新聞

大學師生當「鏟子超人」　教育部支持：校方可善用補助款

大學師生當「鏟子超人」　教育部支持：校方可善用補助款

馬太鞍溪堰塞湖溢流重創光復鄉，吸引「鏟子超人」前往救災。目前至少有政大、台師大、台北大學等校提供師生相關補助。教育部表示，對於大學鼓勵學生參與救災精神，教育部予以支持與肯定，學生參與救災如屬課程學習範疇，大學可善用教育部既有與教學有關補助款，例如高教深耕計畫，並提醒救災要注意自身安全。

千人洞步道虎頭蜂大軍攻擊　台師大登山社2人遭螫

千人洞步道虎頭蜂大軍攻擊　台師大登山社2人遭螫

師大「暖陽紓困專案」　補助花蓮受災學生2萬元

師大「暖陽紓困專案」　補助花蓮受災學生2萬元

女足隊抽血案「抽血量、檢驗單不符」　監察院糾正台師大、教育部

女足隊抽血案「抽血量、檢驗單不符」　監察院糾正台師大、教育部

台師大女足抽血案　周台英70萬交保

台師大女足抽血案　周台英70萬交保

關鍵字：

諾貝爾物理獎台師大克拉克（John Clarke）量子穿隧

讀者迴響

熱門新聞

薇閣中學「5男2女」校內版本曝光！　學生揭內情

顏正國靈堂內部曝光　第一位到場的藝人是她！

《角頭》4大咖男星全走了　最年輕僅36歲「天堂重聚」

51歲玉女歌手婚後淡出演藝圈　近照美成這樣

國慶大典小凸槌　韓國瑜突念賴清德講稿「眉頭一皺」典禮中斷數秒

白帽伯幹走整箱佳德鳳梨酥！主動投案了

按摩到一半被性侵！男技師問她「怎不叫了，認命了嗎」　店家回應

薇閣中學校方怒提告！警方出手了

超美女星「粉色睡衣」現身機車後座　狂吸百萬讚

百萬YTR爆偷吃辣妹Coser！認了外遇還嗆「玩玩而已」

金鐘國蜜月片意外拍到妻子！緊急下片

胡瓜「怒寄存證信函」爆要掰了《大集合》

中國客倒2公升沐浴乳進溫泉池！日業者PO公告

311地震「6歲女童」失蹤14年！遺骸找到了

有台積電！　外媒預測「2檔AI股」5年後超越輝達

更多

最夯影音

更多
舒淇.鍾欣凌搶當「最年輕的」　麥克風出問題幽默救場「自己做特效」

舒淇.鍾欣凌搶當「最年輕的」　麥克風出問題幽默救場「自己做特效」
王識賢悲痛悼《角頭2》導演顏正國　古斌哽咽謝伯樂：是他找我演「壞壞」

王識賢悲痛悼《角頭2》導演顏正國　古斌哽咽謝伯樂：是他找我演「壞壞」

Lulu讚陳漢典「情緒穩定」從沒發過脾氣！　曝他「浪漫告白」：妳是我想一輩子生活的人

Lulu讚陳漢典「情緒穩定」從沒發過脾氣！　曝他「浪漫告白」：妳是我想一輩子生活的人

男子專心搶救陷爛泥女記者　路人笑喊：我要跟你老婆講

男子專心搶救陷爛泥女記者　路人笑喊：我要跟你老婆講

楊謹華被叫「姐」秒喊停質疑XD　臨場發揮太強⋯李維維：氣死了！

楊謹華被叫「姐」秒喊停質疑XD　臨場發揮太強⋯李維維：氣死了！

熱門快報

月圓國慶，好運連發！

月圓國慶，好運連發！

中秋團圓撞上國慶歡慶！這份雙倍的喜悅，當然要用雙倍的好運來回饋你！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

全聯超高CP值麵包開箱

全聯超高CP值麵包開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來開箱，五款麵包，究竟會不會踩雷，讓我們繼續看下去

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面