年輕人也看農民曆　台師大調查：30至34歲「過半數會查黃道吉日」

記者許敏溶／台北報導

台灣師範大學調查發現，農民曆在台灣社會仍扮演著重要角色，僅有12.6%的國人從未翻閱過，民眾以「查農曆與國曆」、「查黃道吉日」最多，30至34歲對「查黃道吉日」需求超過5成。學者表示，年輕世代對農民曆的好奇心與使用頻率，竟與資深長輩不相上下，顛覆傳統印象。

台師大文化教育策略研究團隊，在今年9月進行「國人對於民俗文化教育的看法」電訪問卷調查。這項調查針對全台15歲至59歲民眾，男女比例相當。調查成功接聽5176通電話，完成有效樣本1078份。在95%信心水準下，抽樣誤差為正負2.98個百分點。

調查發現，農民曆是國人在日常生活中最為重要的文化工具書，從不使用民眾僅12.6%。在可複選前提下，希望農民曆的內容能再增加「健康建議」、「科普知識」、「文化專欄」、「安全提醒」等項目的比例均超過3成，其中「健康建議」一項甚至超過4成（43.2%）。

至於使用或翻閱農民曆時機，調查顯示以「查農曆與國曆」、「查黃道吉日」的需求最高，其次是「了解節日由來」、「查節氣與農事」與「看民俗生活知識」。若依年齡分布的情況來看，30至34歲受訪者對於「查黃道吉日」的需求相對高於其他年齡層，比例高於5成。

研究計畫主持人、台師大國文學系教授鍾宗憲認為，這種現象應該與個人事業發展、社會嫁娶習俗有關。其中讓研究團隊感到意外的是，20至24歲年齡層使用或偶爾翻閱農民曆的比例，與55至59歲年齡層相近，都屬高峰年齡層，反映出青年人對於農民曆的好奇心，以及對於生活各種問題的求知慾。

鍾宗憲進一步表示，無論就業或求學，30至34歲都正處於人生過程中的關鍵時期，所以在「查黃道吉日」、「接觸宗教性書籍」需求較大。40至44歲認為「宗教性書籍」最不影響生活，相當程度呼應了傳統「四十不惑」說法。但鍾宗憲教授提醒，在學歷為研究所以上的受訪者中，有近6成（59.5%）民眾認為「宗教性書籍」影響生活，比例相對較高，應該與高學歷民眾的閱讀習慣和對於教義的理解程度有關。