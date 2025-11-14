　
生活 生活焦點

年輕人也看農民曆　台師大調查：30至34歲「過半數會查黃道吉日」

▲「2023屏東農民曆－探索屏東」，即日起免費送 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

▲台師大調查發現，近9成民眾翻閱過農民曆，「查黃道吉日」占比最高。（圖／資料照片）

記者許敏溶／台北報導

台灣師範大學調查發現，農民曆在台灣社會仍扮演著重要角色，僅有12.6%的國人從未翻閱過，民眾以「查農曆與國曆」、「查黃道吉日」最多，30至34歲對「查黃道吉日」需求超過5成。學者表示，年輕世代對農民曆的好奇心與使用頻率，竟與資深長輩不相上下，顛覆傳統印象。

台師大文化教育策略研究團隊，在今年9月進行「國人對於民俗文化教育的看法」電訪問卷調查。這項調查針對全台15歲至59歲民眾，男女比例相當。調查成功接聽5176通電話，完成有效樣本1078份。在95%信心水準下，抽樣誤差為正負2.98個百分點。

調查發現，農民曆是國人在日常生活中最為重要的文化工具書，從不使用民眾僅12.6%。在可複選前提下，希望農民曆的內容能再增加「健康建議」、「科普知識」、「文化專欄」、「安全提醒」等項目的比例均超過3成，其中「健康建議」一項甚至超過4成（43.2%）。

至於使用或翻閱農民曆時機，調查顯示以「查農曆與國曆」、「查黃道吉日」的需求最高，其次是「了解節日由來」、「查節氣與農事」與「看民俗生活知識」。若依年齡分布的情況來看，30至34歲受訪者對於「查黃道吉日」的需求相對高於其他年齡層，比例高於5成。

研究計畫主持人、台師大國文學系教授鍾宗憲認為，這種現象應該與個人事業發展、社會嫁娶習俗有關。其中讓研究團隊感到意外的是，20至24歲年齡層使用或偶爾翻閱農民曆的比例，與55至59歲年齡層相近，都屬高峰年齡層，反映出青年人對於農民曆的好奇心，以及對於生活各種問題的求知慾。

鍾宗憲進一步表示，無論就業或求學，30至34歲都正處於人生過程中的關鍵時期，所以在「查黃道吉日」、「接觸宗教性書籍」需求較大。40至44歲認為「宗教性書籍」最不影響生活，相當程度呼應了傳統「四十不惑」說法。但鍾宗憲教授提醒，在學歷為研究所以上的受訪者中，有近6成（59.5%）民眾認為「宗教性書籍」影響生活，比例相對較高，應該與高學歷民眾的閱讀習慣和對於教義的理解程度有關。

11/12 全台詐欺最新數據

台師大撤銷女足教練周台英博士學位！

台師大撤銷女足教練周台英博士學位！

國立台灣師範大學晚間發布聲明指出，針對前女足教練周台英博士學位一案，校方依規定啟動學術倫理調查，經審議後決定撤銷其博士學位。調查指出，周台英的博士論文〈運動科學支援介入對女子足球員預防運動傷害及提升運動表現之影響〉涉及學術倫理疑義，雖未進行人體侵入性抽血，但研究對象包含未成年學生，未完整取得參與者及其法定代理人的知情同意。

諾貝爾得主曾任台師大講座教授　助開發「抽血檢測失智症」

諾貝爾得主曾任台師大講座教授　助開發「抽血檢測失智症」

大學師生當「鏟子超人」　教育部支持：校方可善用補助款

大學師生當「鏟子超人」　教育部支持：校方可善用補助款

千人洞步道虎頭蜂大軍攻擊　台師大登山社2人遭螫

千人洞步道虎頭蜂大軍攻擊　台師大登山社2人遭螫

師大「暖陽紓困專案」　補助花蓮受災學生2萬元

師大「暖陽紓困專案」　補助花蓮受災學生2萬元

