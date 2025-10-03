　
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

大學師生當「鏟子超人」　教育部支持：校方可善用補助款

▲▼教育部大門。（圖／記者許敏溶攝）

▲教育部支持師生當「鏟子超人」，建議校方可善用教育部相關補助款。（圖／記者許敏溶攝）

記者許敏溶／台北報導

馬太鞍溪堰塞湖溢流重創光復鄉，吸引「鏟子超人」前往救災。目前至少有政大、台師大、台北大學等校提供師生相關補助。教育部表示，對於大學鼓勵學生參與救災精神，教育部予以支持與肯定，學生參與救災如屬課程學習範疇，大學可善用教育部既有與教學有關補助款，例如高教深耕計畫，並提醒救災要注意自身安全。

馬太鞍溪堰塞湖溢流出現災情，民眾化身「鏟子超人」湧入花蓮光復鄉協助復原，包括大學師生也不例外。政大提供「鏟子超人」保險與交通補助，台師大則啟動「暖陽行動補助計畫」，提供學生交通、生活與設備補助，名額一天內就被搶光；北大則宣布，提供師生交通費、膳食費、住宿費及購置必要物資的相關雜支（如鏟子、雨鞋、毛巾、防護裝備等）補助。

對此，教育部表示，大學鼓勵學生參與救災精神，符合《大學法》第1條所揭示「服務社會、促進國家發展」宗旨，也展現高等教育落實社會責任與公民涵養的積極作為，教育部予以支持與肯定。

對於學生救災衍生相關費用，教育部指出，已有部分學校以校務基金支應，支持學生回饋與服務社會。若學生參與救災如屬課程學習範疇，大學可以善用教育部既有與教學有關補助款，例如高教深耕計畫。

教育部特別提醒，學生參與災害救援活動時，學校應提醒學生要有防災觀念，確保同學能在兼顧學習與服務的同時，維護自身安全。

10/02 全台詐欺最新數據

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

穿運動內衣救災被罵：學學李多慧！　「H級子瑜」寄存證信函
痛苦求救畫面曝！正義男肉身護女童　傷勢加重進ICU
北捷踹飛白髮婦！警書面通知台大高材生　到案時間曝
快訊／見小學生過馬路秒停車砍人！　最新畫面曝
快訊／台大高材生清空IG！　首度回應了
北醫前院長「約泡」美魔女2小時！　判決出爐
快訊／10月底開始普發1萬？　卓榮泰曝時序
快訊／台中女陳屍地下室！　全身僵硬
為救女童！正義父遭砍重傷　女兒淚求集氣
快訊／台股飆漲！　台積電刷1400天價

台大高材生IG曝！全讚爆：時尚又優雅

日本返台一刷護照「海關秒現身」！他驚：嚴查了

樂天女孩崩潰發文揪內鬼　「在背後弄她的不就妳」

北捷婦逼讓座遭踹飛　醫揭台灣社會「真正問題」

LINE中秋節貼圖來了！8款免費下載

北捷踹嬤「台大高材生」突清空IG！發黑底文曝心聲

李鴻源：馬太鞍堰塞湖恐二次形成　政府1件事至今沒做

輕颱「麥德姆」路過2地炸雨　中秋連假天氣出爐

孩童吃健康水煮餐慘離脂肪肝！醫點名4陷阱

第一批「鏟子超人」怎麼誕生？　全因他的1句話

準颱風「麥德姆」周五挾雨彈　中秋連假天氣一次看

口腔清潔沒做好「恐成癌症推手」！醫曝關聯

花蓮「志工爆滿」台南風災卻沒有　鄉民點出差在這

萬人湧花蓮救災　他籲鏟子超人別去了

相關新聞

從「鏟子超人」到制度超人　台灣防災法律的下一步

從「鏟子超人」到制度超人　台灣防災法律的下一步

花蓮馬太鞍溪堰塞湖潰堤事件，不僅造成了人民生命財產的重大損失，更直接挑戰了台灣現行災害防救法律體系的有效性。在讚揚「鏟子超人」所展現的公民精神之餘，我們必須從法律專業角度提出最核心的問題：在這場災難中，政府是否應承擔法律上的賠償責任？此一問題的答案，可以觀察到現行《災害防救法》在應對新型態複合式災害時，存在著結構性的法律功能失靈。

YTR金針菇救災發聲

YTR金針菇救災發聲

災後第10日　光復車站前「柏油路重現」網看哭

災後第10日　光復車站前「柏油路重現」網看哭

鏟子超人車上多了「狗狗伴手禮」

鏟子超人車上多了「狗狗伴手禮」

波特王花蓮救災「全身包緊」無人認出！

波特王花蓮救災「全身包緊」無人認出！

鏟子超人台師大台北大學交通補助教學輔助

救全村被粉專拿來打徐榛蔚！大馬村長怒喊告

台大高材生IG曝！全讚爆：時尚又優雅

親爸是大咖主持人「驚喜現身台下」　26歲女星苦笑發聲

苗栗隨機殺人第一視角曝！手綁刀冷血刺童

極儉夫妻成功存860萬！不買新衣不外食　最後卻崩潰悔恨

二寶爸摩鐵狂偷吃「四姑姑」！她嬌喊：被撐開　15年婚姻秒毀滅

老高深夜宣布「頻道暫停更新」

AV女優懷孕！　大肚全裸自拍照曝

11歲女童遭刺出現氣血胸！傷勢嚴重插管治療

2度隨機砍人！苗栗男2015年遭逮畫面曝

葉元之女貴人發聲：大罷免前就是黃淑君助理

隨機殺人傷2童！勇師：一定要把孩子救下

日本返台一刷護照「海關秒現身」！他驚：嚴查了

中國「妖姬」照曝光！　色誘官員吸金2000億元

快訊／苗栗隨機砍人！11歲女童最新傷況曝光

獨／直擊光復「救災超人手在抖」原因藏洋蔥！

獨／直擊光復「救災超人手在抖」原因藏洋蔥！
KARA知英羞喊「想叫大聲歐巴」　曾被已讀不回⋯他急下跪道歉XD

KARA知英羞喊「想叫大聲歐巴」　曾被已讀不回⋯他急下跪道歉XD

政院擬編200億花蓮重建　傅崐萁喊看卓榮泰誠意、應立即啟動國賠

政院擬編200億花蓮重建　傅崐萁喊看卓榮泰誠意、應立即啟動國賠

苗栗隨機砍人第一視角！　女童來不及跑遭「1刀刺胸」

苗栗隨機砍人第一視角！　女童來不及跑遭「1刀刺胸」

苗栗隨機殺人！女童「胸部中刀」送醫搶救　兇嫌與警對峙中

苗栗隨機殺人！女童「胸部中刀」送醫搶救　兇嫌與警對峙中

月圓國慶，好運連發！

月圓國慶，好運連發！

中秋團圓撞上國慶歡慶！這份雙倍的喜悅，當然要用雙倍的好運來回饋你！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

中秋月餅大PK

中秋月餅大PK

「文里補習班」開課啦！開箱8間糕餅店，讓你不再有選擇障礙

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

