大學師生當「鏟子超人」　教育部支持：校方可善用補助款

▲教育部支持師生當「鏟子超人」，建議校方可善用教育部相關補助款。（圖／記者許敏溶攝）

記者許敏溶／台北報導

馬太鞍溪堰塞湖溢流重創光復鄉，吸引「鏟子超人」前往救災。目前至少有政大、台師大、台北大學等校提供師生相關補助。教育部表示，對於大學鼓勵學生參與救災精神，教育部予以支持與肯定，學生參與救災如屬課程學習範疇，大學可善用教育部既有與教學有關補助款，例如高教深耕計畫，並提醒救災要注意自身安全。

馬太鞍溪堰塞湖溢流出現災情，民眾化身「鏟子超人」湧入花蓮光復鄉協助復原，包括大學師生也不例外。政大提供「鏟子超人」保險與交通補助，台師大則啟動「暖陽行動補助計畫」，提供學生交通、生活與設備補助，名額一天內就被搶光；北大則宣布，提供師生交通費、膳食費、住宿費及購置必要物資的相關雜支（如鏟子、雨鞋、毛巾、防護裝備等）補助。

對此，教育部表示，大學鼓勵學生參與救災精神，符合《大學法》第1條所揭示「服務社會、促進國家發展」宗旨，也展現高等教育落實社會責任與公民涵養的積極作為，教育部予以支持與肯定。

對於學生救災衍生相關費用，教育部指出，已有部分學校以校務基金支應，支持學生回饋與服務社會。若學生參與救災如屬課程學習範疇，大學可以善用教育部既有與教學有關補助款，例如高教深耕計畫。

教育部特別提醒，學生參與災害救援活動時，學校應提醒學生要有防災觀念，確保同學能在兼顧學習與服務的同時，維護自身安全。