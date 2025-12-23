川普宣布打造「川普級」戰艦！　親自參與設計

▲美國總統川普宣布打造「川普級」（Trump class）戰艦。（圖／達志影像／美聯社）



記者張方瑀／綜合報導

美國總統川普22日宣布，美國海軍將打造全新一款戰艦級別，外界稱之為「川普級」（Trump class）戰艦。川普形容，這款新型戰艦將全面取代現役「老舊、疲勞又過時」的美軍艦隊，不僅能維持美國軍事霸權，也有助於振興國內造船產業。

這項宣布於佛州海湖莊園對外公布，川普表示，新戰艦將讓全球敵對勢力感到畏懼，並成為美國海軍未來的核心戰力。

打造「黃金艦隊」 川普親自參與設計

川普指出，「川普級」戰艦將納入他下令籌組的全新「黃金艦隊」，目標是強化美國因應中國等對手的能力，同時也更貼近他個人對軍艦外型與美感的標準。

▲川普與美國海軍一起主導設計工作。（圖／達志影像／美聯社）



他直言，美國海軍將與他一起主導設計工作，理由是他自認「非常重視美感」。川普過去曾多次批評部分美軍艦艇外型過於醜陋，並質疑所謂「匿蹤設計」不應成為犧牲外觀的藉口。

配備高超音速武器 史上最大型戰艦

根據川普說法，「川普級」戰艦將搭載最高等級的火砲與飛彈系統，包括高超音速武器、電磁軌道砲、巡弋飛彈，以及全球最先進的雷射武器。他形容，這將是美國歷來建造過規模最大的戰艦。

每艘戰艦排水量約3萬至4萬噸，並將全數在美國本土建造。川普同時提到，這款戰艦將高度依賴AI控制，但並未進一步說明具體運作方式。

首批先造2艘 目標擴增至20至25艘

川普透露，初期美國海軍將先建造2艘「川普級」戰艦，隨後再追加8艘。他心中的最終目標，是打造20至25艘同級戰艦，並讓它們成為美國海軍艦隊的「旗艦」。

▲「川普級」戰艦每艘排水量約3萬至4萬噸，並將全數在美國本土建造。（圖／達志影像／美聯社）



此外，他也表示，作為「黃金艦隊」計畫的一環，美國航空母艦未來也將同步進行更新升級。

是否命名「川普號」 仍有變數

依照美國海軍慣例，新艦級通常以首艘完工的軍艦命名。若正式採用「川普級」之名，未來首艘同級戰艦理論上可能命名為「川普號」。不過，活動現場展示的設計海報上，該艦名稱則標示為「反抗號」。

加勒比海軍事行動升溫 同步宣布新巡防艦

美國海軍上週也宣布，將在國內建造全新巡防艦艦級，作為新艦隊的一部分。巡防艦主要任務為保護海上航道，並為大型艦艇提供護衛。

相關宣布之際，美國正加強在加勒比海的海軍部署，對委內瑞拉領導人**馬杜洛**施壓，並試圖切斷其石油收入來源。近期美方已攔截多艘油輪，其中一艘拒絕配合扣押的油輪，在遭美國海岸防衛隊追緝後掉頭離開委內瑞拉水域，美方官員認為此舉本身即是一項成果。