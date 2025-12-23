　
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

首批輝達H200將輸中！　美議員要求商務部公開出口申請細節

▲輝達即將對中輸出首批H200晶片。（圖／路透）

▲輝達即將對中輸出首批H200晶片。（圖／路透）

記者張靖榕／綜合報導

美國兩名資深民主黨國會議員22日要求美國商務部，公開目前正在審查、涉及向中國企業出售輝達第二高階AI晶片的出口許可申請細節，並對川普政府近期鬆綁對中晶片出口政策表達高度疑慮。

川普允許輝達出口H200晶片給中國，加深國會對國安威脅疑慮

路透社報導，美國聯邦參議員華倫（Elizabeth Warren）與聯邦眾議員米克斯（Gregory Meeks）致函美國商務部，要求全面揭露所有涉及中國公司的H200晶片出口許可申請，並規定一旦核准，須在48小時內對外公開相關資訊。兩人同時要求，在任何出口許可獲准前，商務部必須先向國會進行簡報。

信函指出，相關簡報內容須包含對獲准出口晶片「可能涉及的軍事用途潛力評估」，以及美國盟友與夥伴國家，對於允許這類晶片出口至中國的反應。美國商務部與輝達方面，對此報導均未立即回應。

美國總統川普本月表示，將允許輝達向中國出口H200晶片，並稱美國政府將從相關銷售中抽取25％費用。川普主張，此舉可削弱中國對本土晶片的需求，進而確保美國企業在全球AI晶片競爭中持續領先中國晶片製造商。

華倫本月稍早已公開呼籲國會，要求輝達執行長黃仁勳（Jensen Huang）出席聽證會，並警告川普政府允許向中國出售H200晶片的決定，「可能加速中國在科技與軍事領域取得主導地位，並削弱美國的經濟與國家安全」。

商務部已對首批售中H200晶片啟動審查

川普的最新政策，代表美國對中國晶片出口政策出現重大轉向，與前總統拜登政府基於國家安全考量、限制向中國出售先進AI晶片的立場形成對比。路透社上周已報導，美國商務部正在啟動相關審查程序，可能為H200晶片首批對中出貨鋪路。

華倫與米克斯在信中也要求商務部，提供任何為允許出貨而簽署的政府對政府協議文本，並要求評估中國目前最先進國產晶片的實際效能，以及中國可自行生產相關晶片的產能規模。

此外，路透社同日稍早引述消息人士指出，輝達已向中國客戶表示，目標是在2月中旬農曆新年假期前開始出貨H200晶片。初期訂單將以既有庫存為主，預估出貨量約為5000至1萬組模組，相當於約4萬至8萬顆H200 AI晶片。

12/20 全台詐欺最新數據

簡舒培批「北市警網失靈」大翻車！臉書遭灌爆：只會出一張嘴
被鄭麗文嗆「沒大腦」！東吳大學副教授回擊了　拋3問要她回答
張文的死是意外！　4跡證暴露他有第三波攻擊
道奇也想要徐若熙！派大谷教頭挖角1因素錯過　軟銀3億銀彈搶人
明變天！　「全台有雨」挑戰冷氣團時間曝
輝達「將出貨中國」收高1.45％！AI激勵科技股　台積電AD

輝達H200美國商務部北美要聞

如果開車撞死張文會怎樣？　律師解答

快訊／五月天阿信「重摔2米高舞台」濺血！　相信音樂曝最新狀況

張文隨機殺3男！網猜「背後1經歷有關」有仇視

挑戰冷氣團！　下波雨擴全台

阿信同台F3開唱「向朱孝天道謝」　1用詞被讚體面

變天！　「全台有雨」時間曝

AV女神芷媗化身「手護者」幫助身障者

一堆家長都做過！　婦產科醫警告「恐成未來惡夢」

快訊／別再繳錢！5職業工會黑名單新出爐　勞保局暫拒給付

張文父母得「變賣家產」賠償？　律師解答

炎亞綸認交往阿本9年！首揭分手主因　爆爭執砸電視「上演流血事件」

DJ蘇櫻花進軍日本AV女優！　出道作「遮全身刺青」：我從小看片⋯

12歲女孩淪性奴「想回家讀書」　日本助返國

五月天阿信重摔流血發聲了！　踩空墜2米高舞台「集滿F3親親安慰」

鹿子罹罕癌病逝！享年37歲　粉絲震驚哀悼

楊丞琳睽違2年回台開唱　見粉絲哭哽咽：我沒偏心

楊丞琳睽違2年回台開唱　見粉絲哭哽咽：我沒偏心
蔣萬安要申請余男入祀忠烈祠　劉世芳讚好提議：與桃園市府商量

蔣萬安要申請余男入祀忠烈祠　劉世芳讚好提議：與桃園市府商量

孫生認曾與未成年女性愛愛　激動哽咽：絕對不會強迫別人

孫生認曾與未成年女性愛愛　激動哽咽：絕對不會強迫別人

陳意涵笑喊「想脫」：又不用加錢！　鍾欣凌哭到流口水被虧「肚子餓XD」

陳意涵笑喊「想脫」：又不用加錢！　鍾欣凌哭到流口水被虧「肚子餓XD」

五月天周六開唱　盧秀燕憂「北捷模仿潮」急宣布：全城緊急戒備

五月天周六開唱　盧秀燕憂「北捷模仿潮」急宣布：全城緊急戒備

