首批輝達H200將輸中！　美議員要求商務部公開出口申請細節

▲輝達即將對中輸出首批H200晶片。（圖／路透）



記者張靖榕／綜合報導

美國兩名資深民主黨國會議員22日要求美國商務部，公開目前正在審查、涉及向中國企業出售輝達第二高階AI晶片的出口許可申請細節，並對川普政府近期鬆綁對中晶片出口政策表達高度疑慮。

川普允許輝達出口H200晶片給中國，加深國會對國安威脅疑慮

路透社報導，美國聯邦參議員華倫（Elizabeth Warren）與聯邦眾議員米克斯（Gregory Meeks）致函美國商務部，要求全面揭露所有涉及中國公司的H200晶片出口許可申請，並規定一旦核准，須在48小時內對外公開相關資訊。兩人同時要求，在任何出口許可獲准前，商務部必須先向國會進行簡報。

信函指出，相關簡報內容須包含對獲准出口晶片「可能涉及的軍事用途潛力評估」，以及美國盟友與夥伴國家，對於允許這類晶片出口至中國的反應。美國商務部與輝達方面，對此報導均未立即回應。

美國總統川普本月表示，將允許輝達向中國出口H200晶片，並稱美國政府將從相關銷售中抽取25％費用。川普主張，此舉可削弱中國對本土晶片的需求，進而確保美國企業在全球AI晶片競爭中持續領先中國晶片製造商。

華倫本月稍早已公開呼籲國會，要求輝達執行長黃仁勳（Jensen Huang）出席聽證會，並警告川普政府允許向中國出售H200晶片的決定，「可能加速中國在科技與軍事領域取得主導地位，並削弱美國的經濟與國家安全」。

商務部已對首批售中H200晶片啟動審查

川普的最新政策，代表美國對中國晶片出口政策出現重大轉向，與前總統拜登政府基於國家安全考量、限制向中國出售先進AI晶片的立場形成對比。路透社上周已報導，美國商務部正在啟動相關審查程序，可能為H200晶片首批對中出貨鋪路。

華倫與米克斯在信中也要求商務部，提供任何為允許出貨而簽署的政府對政府協議文本，並要求評估中國目前最先進國產晶片的實際效能，以及中國可自行生產相關晶片的產能規模。

此外，路透社同日稍早引述消息人士指出，輝達已向中國客戶表示，目標是在2月中旬農曆新年假期前開始出貨H200晶片。初期訂單將以既有庫存為主，預估出貨量約為5000至1萬組模組，相當於約4萬至8萬顆H200 AI晶片。