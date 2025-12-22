　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

健身時被要求「小聲一點」　女失控衝進櫃台揮拳狂揍店員臉

健身時被要求「小聲一點」　女失控衝進櫃台揮拳狂揍店員臉。（圖／翻攝自X）

▲女子攻擊健身房店員。（圖／翻攝自X）

記者李振慧／綜合報導

美國邁阿密當地傳出健身房攻擊案，一名女子被監視器拍到，暴怒毆打一名健身房員工的臉，還有人看到她裸體在健身房內奔跑，而造成她暴走的原因，只是因為員工要求她降低音量。

健身房暴力失控　女子毆打畫面全被拍

邁阿密警方表示，35歲女子布萊恩特(Kiara Bryant)12日在當地健身房Planet Fitness，因為被一名員工要求聲音「小聲一點」，就失控毆打該名員工的臉部。

從網路瘋傳畫面中可看到，布萊恩特暴怒衝進櫃台中，直接朝男店員臉上不停毆打，店員為了自我防衛，不得不出手推開她，然而她卻繼續追上前毆打，直到第二次被推開。

女鬧事被捕　健身房聲明暴力零容忍

警方最初接獲報案，是有民眾看到一名女子在健身房內裸奔，抵達現場後發現布萊恩特前往停車場試圖離開，但是被許多人攔住，在那裡持續大聲辱罵並且表現出攻擊性。

布萊恩特後來被控毆打和擾亂公共秩序2罪，並處以150萬美元保釋金。健身公司對外聲明，他們已配合警方調查，公司對暴力零容忍，員工與會員安全是他們的首要任務。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

12/20 全台詐欺最新數據

更多新聞
345 1 1848 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
不是手搖飲！30歲健身男「每天喝1飲品」罹糖尿病
獨／張文恐攻資金來源曝！　極端存錢全買殺人武器
余家昶正面曝光！　母悲曝「3歲陪父忠烈祠上班」
隨機殺人震撼國際！　外國網友：台灣太安全以為街頭表演
警見「忍者背武士刀」急攔查！　竟是在地名人
遭張文殺害騎士「也是英雄」　網曝他生前1動作：別忘了他

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

為了繼承爸媽遺產　19歲男「雇用朋友殺人」警破門驚見2爆頭屍

鯊魚闖海灘淺水區「正面對上貴賓犬」　主人目睹畫面驚嚇

聖誕節表演駱駝突然「飛踢觀眾席」　女被一腳踹中當場昏迷

男開唱「手握麥克風」瞬間觸電　癱倒舞台7秒慘叫畫面曝

「吸血鬼小貓」苦待收容所700天　呆萌吐舌萌翻網：給牠一個家

「你看不到我」棉花糖波斯貓躲聖誕樹　完美隱形網笑噴：最美裝飾

發射失敗！日本H3火箭飛行途中「停止燃燒」　衛星無法進入軌道

UFO飄在機翼旁！飛行員通報目擊「銀色不明物體」　塔台音檔瘋傳

UNIQLO母公司宣布加薪！新鮮人年收上看118萬　最高漲12%

日本核電發展里程碑！全球最大「柏崎刈羽」恐重啟　居民憂慮反對

孫生認曾與未成年女性愛愛　激動哽咽：絕對不會強迫別人

阿信想加入F3！周渝民虧：年紀最大　言承旭.吳建豪互捧「身材太好」

警遭質疑追張文裝備不足　所長哽咽：同仁下班來不及領就到現場

貼文「張文我兄弟」釀恐慌被逮！電機系男大生轉傳原因曝光

嘴秋無藥醫！發文稱北捷恐攻案同夥　43歲作業員遭逮畫面曝

傷者曝「遇醫師現場搶命」　台大父女檔醫發聲：救人是天職

張柏芝「坦然面對生死」：不怕死亡　曝「已立好遺囑」不想大家為錢爭吵

北市恐攻太驚悚！小巨蛋周邊加強維安　警配長槍+肩燈巡守

北市休旅車「衝上人行道」撞5機車！2路人慢幾步經過　驚險躲過一劫

拒檢逃逸畫面曝！外籍男疑攜毒入境　逃出小港機場航廈被壓制

發射失敗！日本H3火箭飛行途中「停止燃燒」　衛星無法進入軌道

UFO飄在機翼旁！飛行員通報目擊「銀色不明物體」　塔台音檔瘋傳

UNIQLO母公司宣布加薪！新鮮人年收上看118萬　最高漲12%

日本核電發展里程碑！全球最大「柏崎刈羽」恐重啟　居民憂慮反對

驚悚！他持刀街頭亂晃　一暴衝「秒被法國警察擊斃」

健身時被要求「小聲一點」　女失控衝進櫃台揮拳狂揍店員臉

丹麥郵差送信最後9天！400年歷史畫下句點　郵筒拍賣最貴近萬元

掩蓋真相？淫魔富商檔案「川普1張照」一度被刪　司法部揭原因

高市民調持續走高！年輕人成堅實壁壘　67%認「沒必要」撤台灣有事

美前童星流落街頭！　邋遢憔悴「面對鏡頭仍笑了」

快訊／台股收盤大漲453.29點　台積電漲35元至1465

張文起底！曾在台中當保全「態度差被投訴」　和同事衝突進警局

賴士葆籲煙霧彈、信號彈「實名制」購買　張榮興允諾：1個月內研議

發射失敗！日本H3火箭飛行途中「停止燃燒」　衛星無法進入軌道

府城300歲生日禮！「日月参上 蝴蝶結行動」登場　週末街頭變身音樂禮盒

獨／張文恐攻資金來源曝！「除了活著」...極端存錢全買殺人武器

0050股民首度衝破200萬人　刷台股ETF新紀錄

《英雄聯盟》韓援Pungyeon加盟CFO！五人陣容確定衝擊新賽季

富里打造藝文學習新地標 ！斥資5千萬已決標　估明年底完工亮相

英雄余家昶正面曝光！母悲曝「3歲陪父忠烈祠上班」：個性勇敢耿直

孫生認曾與未成年女性愛愛　激動哽咽：絕對不會強迫別人

國際熱門新聞

中國又下最後通牒！要日撤回「台灣有事」　小泉防相冷回一句話

日阿公「公廁上廁所」遭變態中國男性侵

美前童星流落街頭　邋遢憔悴被拍到

首爾大學爆期末考集體作弊　全班成績作廢

馬克宏宣布：法國啟動建造新核動力航艦　噸位翻倍

酷澎完了？南韓9座物流中心啟動無薪假

關稅案將宣判　川普敗訴機率偏高

研究：僅1成民眾會挺身對抗暴徒　出於3個心理條件

天生雙陰道！情色網美宣布引退

日本永住權條件更難了　擬加設「日文門檻」

2025全球觀光客最愛去的城市是它！

路透：美國在委內瑞拉附近追緝第3艘油輪

「肉體交疊」海上漂！男女躺浮床激戰

家樂福18歲女店員爆紅！　店長急聘保全

更多熱門

相關新聞

川普特使稱邁阿密會談具建設性　克宮打臉：對和平沒幫助

川普特使稱邁阿密會談具建設性　克宮打臉：對和平沒幫助

美國特使魏科夫（Steve Witkoff）表示，在佛羅里達州舉行的美國、歐洲與烏克蘭官員會談具建設性，但俄羅斯方面指出，歐洲與烏克蘭對美國提出的終戰方案所做調整，無助於提升達成和平的可能性。

機長遭欠薪　反鎖駕駛艙「拒絕起飛」

機長遭欠薪　反鎖駕駛艙「拒絕起飛」

UG插旗美國爆「開業3天急關門」內幕曝光

UG插旗美國爆「開業3天急關門」內幕曝光

美國再度扣押油輪畫面曝光

美國再度扣押油輪畫面曝光

美俄佛州對話登場！　澤倫斯基：美國應該對俄施加更多壓力

美俄佛州對話登場！　澤倫斯基：美國應該對俄施加更多壓力

關鍵字：

健身房暴力裸奔邁阿密Kiara BryantPlanet Fitness北美要聞

讀者迴響

熱門新聞

如果開車撞死張文會怎樣？　律師解答

快訊／福原愛宣布再婚懷孕！

捷運收炸彈預告將於下午引爆　台鐵：共構車站全面戒備

福原愛本來沒想再嫁！

新竹驚傳隨機攻擊！警方已掌握特定對象

老媽買1物「吃到要洗腎」！商品包裝曝光

張文父母得「變賣家產」賠償？　律師解答

快訊／突收炸彈預告下午引爆　北捷回應了

張文科大論文被挖出　驚見自拍照當報告

不是手搖飲！30歲健身男「每天喝1飲品」罹糖尿病

余家昶真實身分曝　老友：10年前的話你實現了

快訊／3縣市大雨特報！下到明晨

《牠：第二章》男星驚傳家中輕生！

明天北東濕涼　周三更強東北季風「最冷探13度」

變天！　「全台有雨」時間曝

更多

最夯影音

更多
孫生認曾與未成年女性愛愛　激動哽咽：絕對不會強迫別人

孫生認曾與未成年女性愛愛　激動哽咽：絕對不會強迫別人
阿信想加入F3！周渝民虧：年紀最大　言承旭.吳建豪互捧「身材太好」

阿信想加入F3！周渝民虧：年紀最大　言承旭.吳建豪互捧「身材太好」

警遭質疑追張文裝備不足　所長哽咽：同仁下班來不及領就到現場

警遭質疑追張文裝備不足　所長哽咽：同仁下班來不及領就到現場

貼文「張文我兄弟」釀恐慌被逮！電機系男大生轉傳原因曝光

貼文「張文我兄弟」釀恐慌被逮！電機系男大生轉傳原因曝光

嘴秋無藥醫！發文稱北捷恐攻案同夥　43歲作業員遭逮畫面曝

嘴秋無藥醫！發文稱北捷恐攻案同夥　43歲作業員遭逮畫面曝

熱門快報

全民搶寶用加倍券 陪你過聖誕

全民搶寶用加倍券 陪你過聖誕

禮物拿到手軟！快用加倍券，好禮通通來，中獎機會翻倍 Nice Nice

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

黑巧克力的超能力—可可多酚

黑巧克力的超能力—可可多酚

「文里補習班」開課啦！今天就讓可可多酚幫你的健康生活更加「酚」~

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面