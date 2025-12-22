健身時被要求「小聲一點」　女失控衝進櫃台揮拳狂揍店員臉

▲女子攻擊健身房店員。（圖／翻攝自X）

記者李振慧／綜合報導

美國邁阿密當地傳出健身房攻擊案，一名女子被監視器拍到，暴怒毆打一名健身房員工的臉，還有人看到她裸體在健身房內奔跑，而造成她暴走的原因，只是因為員工要求她降低音量。

健身房暴力失控 女子毆打畫面全被拍

邁阿密警方表示，35歲女子布萊恩特(Kiara Bryant)12日在當地健身房Planet Fitness，因為被一名員工要求聲音「小聲一點」，就失控毆打該名員工的臉部。

A Planet Fitness employee suffered a broken nose after a member’s reaction to a simple request turned violent.



The employee asked Kiara Bryant, 35, to lower her voice in the locker room. Police say she became aggressive, then jumped OVER the counter and repeatedly punched him as… pic.twitter.com/Qk9PnsgFFA — The Age Of Genz (@TheAgeOfGenZ) December 21, 2025

從網路瘋傳畫面中可看到，布萊恩特暴怒衝進櫃台中，直接朝男店員臉上不停毆打，店員為了自我防衛，不得不出手推開她，然而她卻繼續追上前毆打，直到第二次被推開。

女鬧事被捕 健身房聲明暴力零容忍

警方最初接獲報案，是有民眾看到一名女子在健身房內裸奔，抵達現場後發現布萊恩特前往停車場試圖離開，但是被許多人攔住，在那裡持續大聲辱罵並且表現出攻擊性。

布萊恩特後來被控毆打和擾亂公共秩序2罪，並處以150萬美元保釋金。健身公司對外聲明，他們已配合警方調查，公司對暴力零容忍，員工與會員安全是他們的首要任務。