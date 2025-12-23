　
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

美校園爆「AI霸凌」！男學生傳生成裸照　13歲受害女同學竟遭退學

▲受害女學生面對霸凌向校方求助無門，出面嚴重憂慮、焦慮情況。（圖／翻攝自pixabay）

▲受害女學生面對霸凌向校方求助無門，出面嚴重憂慮、焦慮情況。（示意圖與本文無關／翻攝自pixabay）

記者張靖榕／綜合報導

美國路易斯安那州一所中學近日爆發一起涉及人工智慧（AI）的校園事件，一名13歲少女遭人利用AI技術合成虛假裸照，影像在校園與社群媒體間流傳。少女與同學向校方求助未獲即時處理，最終引發肢體衝突並遭退學處分，事件引發外界對校園管教體系是否能因應新型科技霸凌的質疑。

親眼目睹男同學合成自己的AI裸照

《美聯社》報導，事件發生於拉福什教區（Lafourche Parish）學區轄下一所中學。受害少女與友人發現，有人使用AI軟體，將她們的臉部合成至裸照影像後，透過社群平台Snapchat散布。由於該平台訊息具備自動刪除功能，少女向校方輔導員與派駐校園的副警長反映時，校方以無法取得具體證據為由，將事件視為學生之間的流言。

校長科瑞爾（Danielle Coriell）在後續懲戒聽證會上表示，「孩子們常常撒謊，並把事情誇大」，相關說法引發家長不滿。由於校方未採取進一步行動，受害少女在校期間持續遭同儕嘲弄與羞辱，心理壓力逐漸累積。

事件轉折發生在放學後的校車上，少女親眼看見一名男同學在手機上展示她的AI生成裸照，情緒當場失控，隨即與對方發生肢體衝突。校方事後以違反校規為由，將這名過去在校表現良好的8年級生退學，並要求轉入中途學校；相對地，當時涉嫌散布影像的男學生，並未立即受到同等校內處分。

受害女學生遭校方質疑說謊、不處理，校方竟維持退學處分

少女父親丹尼爾斯（Joseph Daniels）表示，女兒先遭影像侵犯，接著又被校方質疑說謊，最後因情緒失控而遭重懲，形同遭受「二度傷害」。轉學後，少女出現憂鬱與焦慮情況，一度停止進食，學業也被迫中斷。

事件發生約3周後，當地警方依據路易斯安那州新通過的法律，對2名涉嫌散布影像的男學生提出共10項「非法散布AI生成影像罪」指控。儘管司法層面已認定少女為受害者，校方懲戒委員會一度仍維持退學處分，經家長與律師持續申訴後，學區董事會才同意讓少女復學。

面對新型態「AI霸凌」，學校反應遲鈍如恐龍

不過，校方仍要求少女留校察看至明年1月底，期間不得參與籃球隊選拔及各項課外活動。報導指出，這起案件凸顯校園在面對AI生成影像等新型科技風險時，相關制度與教材明顯落後。專家認為，現行2018年版反霸凌指引已難以因應深偽影像帶來的衝擊，如何建立更有效的防護與處置機制，已成為各國教育體系無法迴避的課題。

