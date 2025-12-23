國安威脅！　美FCC：禁止進口中國大疆等外國無人機

▲中國大疆。（圖／路透社）



記者張靖榕／綜合報導

美國聯邦傳播委員會（FCC）22日表示，已將中國無人機大廠大疆（DJI）、Autel，以及所有外國製無人機與相關零組件，正式納入國家安全風險列管名單。未來凡屬新型無人機產品，將無法獲得在美國進口或銷售所需的核准，形同全面封堵外國無人機新品進入美國市場。

禁令不具追溯力，相關公司新無人機及零部件全面禁止進口

路透社報導，FCC認定，相關公司產品對美國國家安全構成「不可容許的風險」。一旦被列入名單，代表大疆、Autel及其他外國無人機業者，將無法再取得FCC的設備授權，而這項授權正是無人機與零組件進口及銷售的必要條件。

FCC指出，這項措施不具追溯力，已獲核准的既有無人機型號，其進口、銷售與使用均不受影響，美國消費者仍可合法使用先前購買的產品。

這項決定被視為華府近年加強管制中國無人機的重要升級。今年9月，美國商務部已表態，計畫提出新規，限制中國無人機進口，如今FCC的行動進一步補上監管缺口。

大疆在美市占率逾50％，衝擊大

大疆先前曾表示，若FCC採取相關措施，將實質上禁止其在美國推出新型無人機。大疆是全球最大無人機製造商，在美國商用無人機市場的市占率超過50%，影響層面廣泛。

FCC說明，此次列管決定，是基於白宮跨部門國安審查結果，相關風險包括未經授權的監控行為、敏感資料外洩，以及供應鏈安全漏洞等。不過，FCC也補充，若未來相關單位認定特定無人機或其類別已不再構成安全風險，仍可依程序解除限制。