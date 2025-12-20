92歲失智長者失聯36小時　關山警民合力尋獲送他回家團圓

▲92歲失智翁電動三輪車迷途警民攜手尋回 。（圖／記者楊晨東翻攝）

記者楊晨東／台東報導

台東縣警察局關山分局關山聯合所於17日凌晨接獲報案，一名92歲患有輕微失智症的王姓長者，凌晨約2時身穿藍色外套、黑色長褲，騎乘電動三輪車外出後失聯。家屬因天色昏暗且氣溫低，加上長者年事已高，急忙向警方求助。

接報後，關山聯合所即啟動尋人機制，通報勤務指揮中心，並協請電信業者進行手機定位，同時調動轄內多個分駐（派出）所警力參與搜尋。分局長龔士哲親自指示，將尋人列為最優先任務，動員警力擴大搜索範圍，並調閱多處監視器畫面，針對長者可能行經路線逐一排查。儘管歷經一整日未果，警方與家屬均不放棄，持續輪班搜尋。

幸運的是，18日上午9時，一名在關山防汛道路工作的熱心民眾發現長者倒臥路旁，揮舞拐杖求救，立即報警並通報119救護。接獲通報後，關山聯合所警員林劉俊杰、胡元弘及李東錦迅速抵達現場，確認失蹤長者身分後，隨即安排救護車送往關山慈濟醫院進行進一步檢查。經初步診斷，長者意識清醒、生命跡象穩定，僅有脫水現象。長者所騎電動三輪車亦被警方安全移置。

此次尋人行動歷時約36小時，最終成功完成，無任何意外傷害，展現警民合作守護鄉親安全的良好典範。關山警分局呼籲，家中有高齡或失智症長者者，應配戴聯絡資訊或定位設備，利於警方及時協助，保障長者安全。

▲92歲失智翁電動三輪車迷途警民攜手尋回 。（圖／記者楊晨東翻攝）