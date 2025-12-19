　
地方 地方焦點

校慶活動結合宣導　台東太麻里警強化學生防詐與用路觀念

▲太麻里警推防詐及交通安全進校園。（圖／記者楊晨東翻攝）

▲太麻里警推防詐及交通安全進校園。（圖／記者楊晨東翻攝）

記者楊晨東／台東報導

為提升學生自我保護意識，太麻里警察日前前往太麻里鄉大王國中，利用校慶活動時機，向全校師生宣導新興詐騙手法及交通安全知識，提醒學生外出時應遵守交通規則，使用網路或接聽陌生來電時更要提高警覺，避免誤入詐騙陷阱。

太麻里警指出，近年詐騙手法不斷翻新，學生族群常見的詐騙類型包括「解除分期付款」、「性影像詐騙」及「網路交友詐騙」等。警方於宣導中逐一解析常見話術與辨識方式，並教導學生如何判斷自己或家人是否可能成為潛在受害者，以降低心理壓力與財物損失。相關詐騙資訊亦可透過「打詐儀錶板」網站查詢，加強自我防範能力。

除防詐宣導外，警方也同步加強交通安全教育，提醒學生行走行人穿越道時應注意來車，過馬路避免滑手機，並養成良好用路習慣，從小建立正確的交通安全觀念，以確保自身安全。

大武警分局表示，學生經常接觸網路交友及線上消費環境，更容易成為詐騙集團鎖定的對象。未來警方將持續結合校園辦理各項宣導活動，透過預防教育讓學生了解法律風險與自我保護的重要性，避免因一時疏忽而受害或觸法。警方也提醒民眾，如遇疑似詐騙情形，應立即撥打165反詐騙專線或110報案專線諮詢，或向鄰近警察機關尋求協助，共同守護校園與社區安全。

校慶活動結合宣導　台東太麻里警強化學生防詐與用路觀念

守護孩子從小開始　利嘉警推廣交通安全與兒少保護

守護孩子從小開始　利嘉警推廣交通安全與兒少保護

為提升學童自我保護與交通安全意識，台東警察分局利嘉派出所員警日前前往新園國小，向學生宣導兒少保護及交通安全相關觀念。警方透過生活化案例分享及互動問答方式，引導學童思考日常可能遇到的風險情境，現場氣氛熱絡，學童反應踴躍。

暗夜路旁女子倒臥　鹿野警即時馳援護送返家

暗夜路旁女子倒臥　鹿野警即時馳援護送返家

冬至前夕娑湯圓　池上萬安社區手作傳承凝聚情感

冬至前夕娑湯圓　池上萬安社區手作傳承凝聚情感

屏東女駕駛切出車道　19歲女騎士遭擦撞倒地

屏東女駕駛切出車道　19歲女騎士遭擦撞倒地

雙煞搶黑錢　假冒警被識破

雙煞搶黑錢　假冒警被識破

女清潔員遭撞亡！3道士招魂擲筊10次未果　葬儀業者：冤死怨氣重

女清潔員遭撞亡！3道士招魂擲筊10次未果　葬儀業者：冤死怨氣重
陳晨威羞認「主動告白Julia」　沒吵過架：只有我讓她不高興

陳晨威羞認「主動告白Julia」　沒吵過架：只有我讓她不高興

移工金融大調查：超過三成看不懂銀行流程 富邦攜手One-Forty推4語指南

移工金融大調查：超過三成看不懂銀行流程 富邦攜手One-Forty推4語指南

男友哭得比我們傷心！清潔員媽媽淚崩：為什麼不能一直幸福下去(更)

男友哭得比我們傷心！清潔員媽媽淚崩：為什麼不能一直幸福下去(更)

女清潔員招魂擲筊10次未果　廖大乙警告酒駕男：怨念恐纏一生

女清潔員招魂擲筊10次未果　廖大乙警告酒駕男：怨念恐纏一生

