關懷員警健康　衛生所前進台東成功分局推動健康衛教

▲台東縣成功鎮衛生所前進成功分局推動健康衛教。（圖／記者楊晨東翻攝）

記者楊晨東／台東報導

為關懷基層員警健康，成功鎮衛生所日前前往台東縣警察局成功分局，為分局同仁辦理健康衛教宣導活動，宣導內容聚焦於肝功能保健及肺結核防治，期望透過專業說明，協助員警提升健康意識，及早掌握自身身體狀況。

成功分局指出，警察工作性質特殊，長期輪班、日夜顛倒，身心承受相當大的工作壓力，健康風險不容忽視。此次特別邀請成功鎮衛生所專業醫護人員進行面對面宣導，針對常見健康議題進行深入說明，讓同仁能在忙碌勤務之餘，更加重視自身健康管理。

活動中，成功鎮衛生所護理師透過簡報及圖卡，向同仁解說肝功能異常的常見原因與日常保健方式，並提醒熬夜、過量飲酒及不當用藥，皆可能增加肝臟負擔，定期抽血檢查有助於早期發現潛在問題。同時也針對肺結核防治進行宣導，說明疾病的傳染途徑、症狀辨識及「七分篩檢法」，提醒若出現久咳不癒等症狀，應儘速就醫檢查，避免延誤治療。

宣導過程中，現場互動熱絡，員警踴躍提問，護理師也逐一說明胸部X光檢查及定期健康追蹤的重要性，並強調透過早期發現、早期治療，可有效降低疾病對工作與生活的影響。透過面對面的衛教交流，不僅拉近醫護人員與員警距離，也讓健康檢查與疾病預防觀念更加深入人心。

成功分局表示，員警肩負維護治安與交通安全的重要責任，唯有保持良好身心狀態，才能提供民眾更優質的服務。未來將持續與醫療衛生單位合作，辦理多元健康宣導活動，協助同仁建立正確健康觀念，守護員警健康，同時也為轄區民眾安全把關。