神默契夫妻檔　雲林警街頭一鏡到底攔詐300萬

▲雲林縣警察局長黃富村讚賞劉妻勇氣可嘉。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者游瓊華／雲林報導

「老公，你去抓人，我幫你錄影！」這句話不是電影對白，而是真實發生在雲林街頭的一幕。12月12日晚間，雲林街頭上演一場毫無彩排的警匪追逐戰，一名詐騙車手坐進車內，300萬元現金才剛到手，下一秒，車門被拉開，一名休假中的刑警直接衝進車內，徒手將人拖下車壓制在地。現場沒有鎂光燈，只有急促的呼吸聲，還有一支由「警察老婆」舉起的手機，全程錄下關鍵畫面。

雲林縣警察局近日召開「打詐儀錶板」記者會，公開表揚打詐有功人員，會中除了亮眼的破案數據，這段在警界流傳的「夫妻檔攔詐」故事，更成了全場最熱的焦點。警方指出，被害人先前已遭網路交友詐騙損失270萬元，詐團成員假冒高富帥，以「虛擬貨幣投資穩賺不賠」為餌，層層話術騙取信任，進一步要求面交300萬元作為「投資本金」。這筆錢，是被害人剛以土地貸款換來的現金。

詐團選在夜間交易，企圖取款後迅速脫身。沒想到，這場交易早已被警方盯上。當天正值休假的雲林縣警察局刑警大隊科偵隊代理隊長劉丁心，晚餐才剛吃完，準備與妻子返家，電話卻突然響起。得知詐騙車手即將與被害人面交鉅額現金，他立刻向雲林地檢署指揮檢察官廖易翔通報，隨即中斷休假，直奔現場。

▲「老公抓人、我來錄！」劉丁心妻子臨危不亂，現場補位拿起手機全程錄影蒐證。（圖／記者游瓊華翻攝）

抵達時，車手已坐進車內收錢。劉丁心見狀不再等待支援，毫不猶豫衝上前，打開車門、拉人、壓制，一氣呵成。過程驚險，卻俐落。就在此時，同行的妻子也跟著靠近。眼見現場警力尚未到齊，她沒有慌亂，反而迅速補位，拿起手機全程錄影蒐證。從壓制過程、證物畫面到嫌犯狀況，一鏡到底，成了關鍵證據。

夫妻倆一動一靜，默契十足，在第一時間成功攔阻詐騙，完整守住被害人300萬元血汗錢。警方當場查扣現金、手機及相關證物，嫌犯楊姓男子（71年次）隨後依詐欺、洗錢防制法等罪嫌移送雲林地檢署，經檢察官聲押獲准。

雲林縣警察局長黃富村在記者會上高度肯定劉丁心的專業與果敢，也特別表揚劉妻在關鍵時刻臨危不亂、勇敢協助蒐證，直言這對夫妻為打詐工作立下難能可貴的典範。黃富村也向詐騙集團撂下重話：「雲警團隊有案必辦、全時備戰，休假不打烊，打詐不手軟，一定要讓詐團在雲林無所遁形，強力守護縣民荷包。」

警方提醒，近年「網路交友結合虛擬貨幣投資」詐騙案件激增，詐團常以感情包裝暴利投資，誘騙被害人面交或匯款。民眾只要遇到可疑投資邀約、陌生帳號要求交付資金，務必撥打165反詐騙專線查證，別讓一時心動，換來長久心痛。

▲刑警夫妻街頭合體守住300萬。（圖／記者游瓊華翻攝）