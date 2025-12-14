　
地方 地方焦點

基隆七堵兒童室內樂園大升級！融合鐵道文化設施　拚明年1月啟用

▲基隆七堵室內樂園大升級。（圖／基隆市兒少處提供）

▲基隆七堵室內兒童樂園擴建升級，融入鐵道意象打造學齡挑戰區。（圖／基隆市兒少處提供，下同）

記者郭世賢／基隆報導

基隆市兒童及少年事務處（以下簡稱：兒少處）今（14日）宣布，深獲市民好評的七堵室內兒童樂園將進行重大擴建升級，以回應國小學齡兒童（6至12歲）對更高難度遊樂設施的需求。市府投入新臺幣1,292萬餘元，利用樂園周邊餘裕空間進行擴建，工程預計於2026年1月底前完工並對外開放。此次擴建不僅著重空間擴大，更結合七堵在地鐵道文化，打造具特色的沉浸式冒險體驗。

設於七堵區公所6樓禮堂的七堵室內兒童樂園，第1期工程由副市長邱佩琳邀集邱創煥文教基金會與禎祥食品共同捐贈樂園遊憩設施，在約120坪空間內，規劃設置「海洋球池滑梯」、「仿真超市與家家酒」、「築夢賽車場」及「童伴足撞球」等4大主題遊戲區域，自啟用以來深受家長與孩童喜愛。

 ▲基隆七堵室內樂園大升級。（圖／基隆市兒少處提供）

謝國樑表示，基隆七區室內兒童樂園自開放以來，截至2025年11月累積使用人次已突破48萬，滿意度更超過99%，顯示政策深獲市民肯定。此次擴建的主要目標，是為學齡較大的孩童打造更具挑戰性與趣味性的室內遊戲設施，讓孩子在遊戲過程中鍛鍊體能，同時認識七堵的鐵道歷史與文化。

謝國樑指出，本次擴建設計概念緊扣七堵火車站的歷史與建築意象，規劃兩大主題區域。第一區為「火車意象：大齡挑戰遊戲區」，以懷舊火車外觀為設計主軸，營造彷彿置身巨大火車車廂的遊戲情境。設施以高空挑戰為主，規劃鑽籠、平衡獨木、攀岩牆等六大挑戰設施，模擬穿越車廂的闖關體驗，訓練學齡兒童的肢體協調、平衡能力與挑戰精神，並同步設置適合低齡或較為謹慎孩童的底部爬網遊玩動線，提供多元且安全的遊戲選擇。

▲基隆七堵室內樂園大升級。（圖／基隆市兒少處提供）

第二區為「車站意象：全齡文化探索區」，以七堵舊火車站外觀為核心，打造兩層樓的多層次遊玩空間，將鐵道文化元素融入遊戲設施，讓孩子在自由探索與攀爬過程中，促進親子共同參與，形塑兼具文化、教育與地方特色的多功能遊憩場域。

基隆市兒少處表示，七堵室內兒童樂園新擴建區完工啟用後，將為基隆家庭提供更高品質、具教育意義的室內遊樂新選擇，相關工程進度與開放資訊將另行公布，敬請市民拭目以待。

▲基隆七堵室內樂園大升級。（圖／基隆市兒少處提供）

▲基隆七堵室內樂園大升級。（圖／基隆市兒少處提供）

▲基隆七堵室內樂園大升級。（圖／基隆市兒少處提供）

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

為維護市容整潔與良好生活環境，基隆市環保局呼籲飼主發揮公德心，「愛牠，就別讓牠隨『便』！」近來仍有少數飼主遛狗時，放任犬隻於人行道或綠地隨地便溺，卻未即時清理便離開，導致公共空間髒亂與異味，不僅影響市容觀感，也損害公共衛生與他人權益。環保局提醒，依《廢棄物清理法》規定，未清理犬隻便溺物者，最高可處6,000元罰鍰，盼市民共同守護乾淨、友善的城市環境。

