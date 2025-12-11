基隆外木山公廁全面升級啟用　打造海岸線3大亮點新地標

▲最美海岸公廁誕生！基隆外木山04公廁翻新啟用、不再濕臭髒。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／基隆報導

外木山海岸再添亮點！基隆市環境保護局今年成功向環境部爭取195萬元補助，完成外木山04公廁全區翻新工程。全新亮相的公廁以「無味、無障礙、無壓力」為核心設計理念，徹底改善民眾對公廁「濕、臭、髒」的刻板印象，並導入友善設施與良好通風採光，成為海岸休憩環境升級的代表性成果。

環保局長馬仲豪表示，此次翻新不僅是硬體更新，更全面納入不同族群需求，包括身心障礙者、長者、照顧者、多元性別使用者及自行車族群等。工程項目涵蓋新增無障礙空間、優化動線、提升照明與通風條件、汰換衛生設備等，讓遊客無論從事海岸休閒、騎乘自行車或親子旅遊，都能享有舒適、友善的如廁環境。

過去公廁常出現潮濕、異味與設備老舊等問題。環保局近年持續推動公廁升級，包括分級管理、例行稽查、清掃人員訓練及張貼友善使用指引等措施，使基隆公廁品質逐年提升，民眾回饋也顯著改善。此次外木山04公廁翻新，更成為基隆公廁改造的示範案例。

環保局也呼籲，維護清潔環境不僅靠管理單位，更需要市民共同遵守良好使用習慣。唯有共同維護，才能讓每位使用者都感受到基隆城市美學與友善服務的用心。