基隆警啟動「閃耀基榮」專案奏效　夜間路檢攻勢查獲54件刑案

▲緝毒量能大躍升！基隆市警察局防堵毒駕，全力維護城市安全。基隆市長謝國樑（中）、基隆警局長林信雄。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／基隆報導

基隆市警察局為防制毒品犯罪、降低其衍生之各類治安問題，持續以「查緝製造、販賣、施用及持有各類毒品」為核心目標，依轄區特性規劃多項查緝措施，不斷精進緝毒量能。並自2025年4月14日起推動「閃耀基榮」專案路檢勤務，各分局加強夜間及深夜時段在全市35處重要路口及縣市交界處實施路檢，每日擇定8處進行攔檢盤查，以防範不法、維護治安，截至11月30日止，已查獲各類刑案54件。

▲近3年查獲毒品件數人數趨勢圖。(圖／基隆市警察局提供）

基隆市警察局自2025年1月至11月共查獲毒品案件1,325件、1,321人，較2024年同期增加403件（+43.7%）、368人（+38.6%）。其中，混合式毒品分裝場查獲37件，較2024年同期增加25件（+208%）。另因近期頻傳吸毒後駕車案件，警方強化查緝力道，2025年迄今已查獲142件，較去年同期增加76件（+115%）。警政署於2025年9月5日至12月31日推動全國同步「查緝毒駕犯罪專案」，截至12月4日止，本局查獲毒駕66件，為該組縣市查緝最多。

針對日前南榮路交通事故，警方到場後在車內查獲依托咪酯毒品，並立即逮捕駕駛人；經毒品唾液快篩呈陽性反應後，警方依法帶返偵辦，依毒品危害防治條例及公共危險罪移送基隆地檢署，並建請羈押，法院已於12月10日23時許裁定羈押。

基隆市警察局強調，警方打擊毒品犯罪的決心不變，除持續落實緝毒工作、向上溯源查緝上游供毒者，也將加強查處吸毒後駕車行為，掃除道路不定時炸彈、守護用路人安全。警方同時呼籲民眾，如發現住家周邊有可疑或不法情事，請立即向警方檢舉，共同維護社區治安。

▲查獲吸毒後駕車件數、查獲毒品分裝場件數。(圖／基隆市警察局提供）