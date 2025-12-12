　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

公私協力送暖！邱佩琳攜4大公益基金會　暖冬物資送進仁愛之家

▲邱佩琳攜4大基金會 暖冬物資送進仁愛之家。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲副市長邱佩琳率4大公益團體暖冬送愛，為基隆長者添溫度與安心。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／基隆報導

基隆市政府今（12日）由副市長邱佩琳前往財團法人基隆市私立博愛仁愛之家，偕同邱創煥文教基金會、天麗環境保護基金會、和裕教育基金會及教育興革文教基金會等4大公益團體，捐贈寢具與生活物資，並安排公益演出，為長者在歲末寒冬送上溫暖與關懷。邱佩琳表示，期盼持續透過公私協力，讓本市長者擁有更溫暖、安心的生活環境。

邱佩琳指出，博愛仁愛之家長期提供高齡及失能長者全日型照顧服務，此次捐贈內容包括棉被、枕芯、酒精與衛生紙等物資，有助住民在冬季維持溫暖與生活舒適。她並感謝四大公益團體長年投入公益、支持市府長照政策，使基隆的照護網絡更加完善且具溫度。

▲邱佩琳攜4大基金會 暖冬物資送進仁愛之家。（圖／記者郭世賢翻攝）

社會處副處長盛慧中表示，公共資源有限，唯有透過公私協力，才能補足照護量能、擴大支持服務，讓弱勢長輩獲得更周全的照顧。期盼未來有更多企業及團體加入，一同守護基隆高齡者的生活品質。

今日活動由4大公益團體共同促成，並搭配節目演出增添節慶氣氛。邱佩琳亦以邱創煥文教基金會董事長身分，與和裕教育基金會董事長林麗華、教育興革文教基金會董事長苑倚曼及天麗環境保護基金會代表共同參與。博愛仁愛之家常務董事曾衍彰則代表機構致贈感謝狀，感謝各界在歲末時節傳遞溫暖祝福，讓長者在安全照護的環境中安心生活。

邱佩琳最後強調，長照政策核心在於讓長者活得健康、有尊嚴。市府將持續強化服務量能並深化公私協力，邀請更多愛心單位參與，共同打造更有愛、更溫暖的高齡友善城市。

▲邱佩琳攜4大基金會 暖冬物資送進仁愛之家。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲邱佩琳攜4大基金會 暖冬物資送進仁愛之家。（圖／記者郭世賢翻攝）

【更多新聞】

►基隆警啟動「閃耀基榮」專案奏效　夜間路檢攻勢查獲54件刑案

►新北巡佐護航賭場「營業1天收1萬」索賄34萬　圖利罪判4年半

►上課時間走廊抽菸！師勸阻遭國中生狂扁　頭臉受傷眼鏡也爛了

►基隆表兄弟放沖天炮釀火警！2車慘遭燒毀　父母須連帶賠60萬

►基隆七堵土地公廟驚見男子陳屍長椅　身旁有1瓶沒喝完高粱

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

12/10 全台詐欺最新數據

更多新聞
497 1 9940 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／台大狼醫性騷多位醫師喊「我不記得」　監察院彈劾
獨／辛龍復出終於露面！臉書劉真照片全刪...只留任賢齊
快訊／警察撞違停殉職　驚悚瞬間曝光！
快訊／蘇智傑4年約續留統一　平均月薪70萬
李國超、高欣欣婚禮！　他一開口就淚崩
停砍年金三讀　綠營揭「每位國民扛3萬」
快訊／警察抓車手殉職！　騎車撞違停身亡
快訊／加盟主虐狗！　茶聚「終止合作」：求償毀損商譽違約金

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

台南推《台南奇人帶路》　職人故事帶旅人走進城市靈魂

鄭恩地、UNIS來了！2026台南好young啟動　黃偉哲：韓粉準備集合

公私協力送暖！邱佩琳攜4大公益基金會　暖冬物資送進仁愛之家

台南推校園廚餘減量運動！　11月日減1.5公噸廚餘

花蓮校園老舊廁所翻新！斥資近1.4億　25所學校年底全完工

中央取消有機米補助！花蓮縣府接手不中斷　守護2萬師生健康

港男10天兩度來台當車手　提領30多次60萬元...出境前被捕

中和建地欲做停車場使用「金無採」 金門議員提案遭擱置原因曝

天黑得比你想像快！秒變「隱形車」 屏東警：不開燈就是賭命

屏檢察長啟動兒虐老虐家暴預警制度　打詐也要更快更精準

金希澈「被爆很多對象」母打電話求證　崔振赫曝：只敢在背後說媽媽壞話XD

烏克蘭無人艇攻擊俄影子油輪　炸出火球畫面曝光

小禎愛女Emma出道！胡瓜叮嚀：好好講話　曝媽媽小7歲男友「略像大谷翔平」XD

名校女大生開豪車上學　竟是來自詐團遊艇洗錢家族　她爸爸就叫吳柏毅

郭碧婷住台灣分居向佐：很OK　是三重小孩「常被以為住陽明山」

「川普金卡」正式上路！　「付3千萬」可拿美國合法身分

台南推《台南奇人帶路》　職人故事帶旅人走進城市靈魂

鄭恩地、UNIS來了！2026台南好young啟動　黃偉哲：韓粉準備集合

公私協力送暖！邱佩琳攜4大公益基金會　暖冬物資送進仁愛之家

台南推校園廚餘減量運動！　11月日減1.5公噸廚餘

花蓮校園老舊廁所翻新！斥資近1.4億　25所學校年底全完工

中央取消有機米補助！花蓮縣府接手不中斷　守護2萬師生健康

港男10天兩度來台當車手　提領30多次60萬元...出境前被捕

中和建地欲做停車場使用「金無採」 金門議員提案遭擱置原因曝

天黑得比你想像快！秒變「隱形車」 屏東警：不開燈就是賭命

屏檢察長啟動兒虐老虐家暴預警制度　打詐也要更快更精準

賴清德挺政院不執行法律　羅智強轟：除了無能只有「爛」字形容

無照打針阿姨風波延燒！SHINee Key爆缺席《我獨自生活》原因曝光

香港特首：宏福苑大火成立獨立委員會　9個月內完成調查報告

薪水變高卻還是存不了錢？小心「生活型態膨脹」讓你變月光族

楊瓊瓔突襲式參選　民進黨一箭三雕的最深籌謀

iOS 26.2即將釋出！新增離線歌詞、螢幕閃爍通知　多項重點更新一次看

台灣人壽攜手華南銀　推出「美紅齊旺」分紅保單

OPEN大氣球明高雄起飛！告五豬、Jisoo親繪「SHUMON」萌度爆表

百歲婚宴！李國超「被問洞房」笑爆：我們很久沒行房了！　高欣欣當場翻白眼

他客廳晾衣跌倒「離奇窒息亡」　法醫震驚：比隕石擊中更罕見

金希澈「被爆很多對象」母打電話求證　崔振赫曝：只敢在背後說媽媽壞話XD

地方熱門新聞

爸倒垃圾被撞死　捨身救警衛痛喊救我

女賣屋驚見男子「寄居」機械車位當雅房

桃園全力推進捷運進度　2026年底力拼綠線北段7站通車

烏龍害慘台灣鯛！高雄漁會砸百萬救市

台中紅線強勢北進！上學通勤更快

南投縣府11交通觀光建設案爭取中央經費

台中逢甲3日租套房慘了　市府鐵腕斷水電

2025 Romadiw音樂節　12/13大全聯中壢店廣場登場

張善政頒發匾額給奪日本金賞獎　青農陳士賢

金門議會爆請假潮！觀光處長喊「閃到腰」沒現身

借對車、還對站就有獎　北北桃推YouBike2.0友愛接力

港男兩度來台當車手　提領60萬元出境前被捕

基隆警「閃耀基榮」專案　夜間路檢查獲54件刑案

桃園兒美館　即起推出縮放自如主題書展

更多熱門

相關新聞

基隆警「閃耀基榮」專案　夜間路檢查獲54件刑案

基隆警「閃耀基榮」專案　夜間路檢查獲54件刑案

基隆市警察局強化緝毒成效顯著，2025年1至11月共查獲1,325件毒品案、1,321人，較2024年同期大幅增加，並積極執行「閃耀基榮」專案路檢，全面防堵毒品及毒駕犯罪。警方同時針對吸毒後駕車加強查緝，今年已查獲142件，全國毒駕專案中亦名列前段。日前南榮路事故肇事者毒駕遭逮並羈押，展現警方維護治安與道路安全的決心。

基隆外木山公廁升級啟用　打造海岸線3大亮點

基隆外木山公廁升級啟用　打造海岸線3大亮點

基隆碇內指揮所撤除　謝國樑：強化河川監測巡查

基隆碇內指揮所撤除　謝國樑：強化河川監測巡查

揮桿助弱勢！壽山盃高球賽1／10開打

揮桿助弱勢！壽山盃高球賽1／10開打

台鐵攜手凱達辦「聖誕公益市集」助弱勢　12/12萬華站登場

台鐵攜手凱達辦「聖誕公益市集」助弱勢　12/12萬華站登場

關鍵字：

基隆市長照公益歲末送暖物資邱佩琳

讀者迴響

熱門新聞

曾紅到被封「徐若瑄接班人」卻消失多年！婷婷淚揭真相

大學生向炸雞店提「0成本抽成」遭拒：態度超靠X！惹怒老闆

獨／聖石董座包養卻滿街婊兄弟　她屁股刺青求糖爹原諒

爸倒垃圾被撞死　捨身救警衛痛喊救我

賴佩霞洋女婿「術後肝衰竭」不治！視訊看著他離開

陳冠希豔照門隔17年爆內幕！　名導揭「外洩關鍵」

空軍淫中尉酒後爬上床　強擼部屬17分鐘

李伊庚形象全毀！好色喊：沒看過E奶「露骨私小10歲嫩妹」對話外流

應召女進門秒脫光　下場全被逮

看好台積電2000元！　台股大師提「3訊號」出現快跑

藍台中市長內參民調　江啟臣輾壓楊瓊瓔

胡瓜宣布《大集合》只主持到1／31　

陳意涵參加家長聚會「認不出愛馬仕」

黃安返台開車滑手機　開箱賓士曝車牌

早餐吃饅頭飆血糖　營養師曝3改良重點

更多

最夯影音

更多
金希澈「被爆很多對象」母打電話求證　崔振赫曝：只敢在背後說媽媽壞話XD

金希澈「被爆很多對象」母打電話求證　崔振赫曝：只敢在背後說媽媽壞話XD
烏克蘭無人艇攻擊俄影子油輪　炸出火球畫面曝光

烏克蘭無人艇攻擊俄影子油輪　炸出火球畫面曝光

小禎愛女Emma出道！胡瓜叮嚀：好好講話　曝媽媽小7歲男友「略像大谷翔平」XD

小禎愛女Emma出道！胡瓜叮嚀：好好講話　曝媽媽小7歲男友「略像大谷翔平」XD

名校女大生開豪車上學　竟是來自詐團遊艇洗錢家族　她爸爸就叫吳柏毅

名校女大生開豪車上學　竟是來自詐團遊艇洗錢家族　她爸爸就叫吳柏毅

郭碧婷住台灣分居向佐：很OK　是三重小孩「常被以為住陽明山」

郭碧婷住台灣分居向佐：很OK　是三重小孩「常被以為住陽明山」

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

全民搶寶 年末大禮 只有這波

全民搶寶 年末大禮 只有這波

陪你過聖誕！別猶豫直接 ALL IN，晚了只能唱Sorry Sorry

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

Threads推薦全聯甜品開箱

Threads推薦全聯甜品開箱

「文里補習班」開課啦！今天一起開箱Threads熱門全聯甜點，一起找到最適合你的那道！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面