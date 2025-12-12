公私協力送暖！邱佩琳攜4大公益基金會　暖冬物資送進仁愛之家

▲副市長邱佩琳率4大公益團體暖冬送愛，為基隆長者添溫度與安心。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／基隆報導

基隆市政府今（12日）由副市長邱佩琳前往財團法人基隆市私立博愛仁愛之家，偕同邱創煥文教基金會、天麗環境保護基金會、和裕教育基金會及教育興革文教基金會等4大公益團體，捐贈寢具與生活物資，並安排公益演出，為長者在歲末寒冬送上溫暖與關懷。邱佩琳表示，期盼持續透過公私協力，讓本市長者擁有更溫暖、安心的生活環境。

邱佩琳指出，博愛仁愛之家長期提供高齡及失能長者全日型照顧服務，此次捐贈內容包括棉被、枕芯、酒精與衛生紙等物資，有助住民在冬季維持溫暖與生活舒適。她並感謝四大公益團體長年投入公益、支持市府長照政策，使基隆的照護網絡更加完善且具溫度。

社會處副處長盛慧中表示，公共資源有限，唯有透過公私協力，才能補足照護量能、擴大支持服務，讓弱勢長輩獲得更周全的照顧。期盼未來有更多企業及團體加入，一同守護基隆高齡者的生活品質。

今日活動由4大公益團體共同促成，並搭配節目演出增添節慶氣氛。邱佩琳亦以邱創煥文教基金會董事長身分，與和裕教育基金會董事長林麗華、教育興革文教基金會董事長苑倚曼及天麗環境保護基金會代表共同參與。博愛仁愛之家常務董事曾衍彰則代表機構致贈感謝狀，感謝各界在歲末時節傳遞溫暖祝福，讓長者在安全照護的環境中安心生活。

邱佩琳最後強調，長照政策核心在於讓長者活得健康、有尊嚴。市府將持續強化服務量能並深化公私協力，邀請更多愛心單位參與，共同打造更有愛、更溫暖的高齡友善城市。