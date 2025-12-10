新北巡佐護航賭場「營業1天收1萬」索賄34萬　圖利罪判4年半

▲新北市金山警分局外觀。（圖／資料照／記者郭世賢攝）

記者郭世賢／基隆報導

新北市金山警分局石門分駐所巡佐莊翼飛，被指控長期包庇天九牌賭場，並向業者索取「不取締費」共34萬元，基隆地院今（10日）上午宣判，認定莊員利用職務圖利犯行明確，依《貪污治罪條例》對於主管事務圖利罪，判處4年6月徒刑，並褫奪公權4年。

檢方起訴指出，莊翼飛自2020年5月至2024年9月擔任金山警分局偵查隊偵查佐期間，負責賭博查察業務，2024年2月農曆年間，他得知黃姓男子在金山區仁愛路等4處經營天九牌賭場，不僅未依法取締，還向黃男索賄，要求黃男每經營1天須支付1萬元，作為不查緝的對價。黃男表示，自2024年2月9日至4月間共經營34天，前後交付賄款34萬元，換取警方不進行查緝。

檢方調查發現，莊員除曾親赴賭場賭博外，也收受黃男賄賂；黃男向警方檢舉莊員索賄，另郭姓等5名賭客證稱，曾看過莊員2至3次到場，且明知其為警察卻未執行取締。檢方據此認定莊員涉犯收賄、圖利、包庇等罪，並將黃男依行賄及賭博罪起訴。

法院審理期間，莊員全盤否認收賄，僅承認未取締賭場；公訴檢察官則指其犯後態度不佳，請求法院從重量刑。

基隆地院今（10日）上午宣判，莊員依《貪污治罪條例》圖利罪判處4年6月、褫奪公權4年。黃男部分，因犯圖利聚眾賭博罪判處4月徒刑，可易科罰金12萬元；至於黃男被控行賄罪，法院認定證據不足，判決無罪。