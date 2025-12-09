上課時間走廊抽菸！師勸阻遭國中生狂扁　頭臉受傷眼鏡也爛了

▲國中生走廊抽菸被攔竟動手！暴打老師濺血眼鏡毀，40萬求償僅判賠2.2萬。（圖／示意照與本案無關／Pixabay）

記者郭世賢／基隆報導

基隆一名國中生小民（化名）因在校內走廊吸菸，遭李姓老師勸導時不滿，竟對老師施暴，造成其頭部、臉部受傷，眼鏡也遭毀損。李姓老師事後提出告訴，並求償約40萬元。基隆地院審理後，認定求償金額過高，判決小民與其父親須連帶賠償2萬2,150元。

判決指出，小民於今年2月20日上午8時23分許，已到上課時間，卻還在學校走廊吸菸遭李姓老師制止，卻因心生不滿動手毆打對方，致使李男頭部鈍傷、下唇撕裂傷，且眼鏡受損。李男遂向法院請求醫藥費1,250元、眼鏡修復費5,900元及精神撫慰金39萬2,850元，合計約40萬元。

審理期間，小民父親主張精神慰撫金過高，違反比例原則；小民母親則稱自身經濟困難並領有身心障礙手冊，且小民由父親單獨監護，雙方多年未有往來，無力負擔賠償。

法院審酌認定，小民為母親的非婚生子，由父親自2011年起認領並行使親權，母親的親權行使處於暫停狀態，因此賠償責任僅由小民及其父親負擔。

就賠償內容部分，法院確認李男至基隆長庚醫院驗傷，醫療費用1,250元、眼鏡修復費5,900元屬實。精神撫慰金方面，考量雙方身分、家庭經濟狀況及受傷情形，認定以1萬5,000元為適當金額。最終判決小民應賠償總計2萬2,150元，其餘李男所求逾40萬元部分則予以駁回。