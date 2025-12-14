布朗大學槍擊2死9傷　台博士生還原避難過程：關燈躲桌下2小時

▲簡江恆當時人就在實驗室，受訪講述撤離過程。（圖／達志影像／美聯社）

記者詹雅婷／綜合報導

美國常春藤盟校布朗大學（Brown University）13日下午發生校園槍擊案，造成2名學生身亡、9人受傷，嫌犯至今仍在逃。台灣博士生簡江恆（Chiangheng Chien）受訪時提到，當時有3名學生和他一起在實驗室，在收到槍擊事件的簡訊之後，關燈並在桌子下方躲藏約2小時。

路透、美聯社、BBC等報導，事發地點位於布朗大學巴魯斯與霍利工程大樓，當時正值考試期間，槍手朝學生開槍之後逃離現場，警方連夜展開大規模搜捕行動，封鎖校園周邊街道。警方已釋出嫌犯影片協助追緝，根據當局說法，嫌犯是一名男子，可能戴著面具，已取得現場彈殼證物，但詳細資訊暫不公布。

BREAKING: Footage released of Brown University shooting suspect. He's still at large. If you know who he is, call 911 pic.twitter.com/rGwZzBmuQl — BNO News (@BNONews) December 14, 2025

槍擊消息傳出後，校方立即要求學生就地避難。學生簡江恆向媒體表示，他與3名同學正在實驗室，但卻收到附近發生槍擊事件的通知簡訊，便在桌下躲藏約2小時，隨後警方到場把他們護送至室外；他也說，警方當時有進行搜身，在確認無嫌疑之後放行。

A Brown University student told WJAR that he hid under a desk in a university lab for two hours after the school alerted students to an active shooter on campus on Saturday.



Police in Providence, RI, said "multiple" people were shot near the school. https://t.co/x36Vi8OkLc pic.twitter.com/1BwQ8lp3Tg — ABC News (@ABC) December 13, 2025

針對這起事件，總統川普在白宮表示，已聽取事件簡報。羅德島州長麥基（Daniel McKee）誓言要把槍手繩之以法，「我們會確保抓到給這麼多人帶來痛苦的人」。

根據統計數據顯示，美國今年已發生389起大規模槍擊案，其中至少6起發生在校園。