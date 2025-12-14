　
國際

美國男自曝「奈米鳥」不到3公分！　想獲認證世界最短

▲菲利普斯。（圖／翻攝Instagram）

▲菲利普斯。（圖／翻攝Instagram）

記者張靖榕／綜合報導

美國北卡羅來納州一名男子近日公開自身罕見的身體狀況，引發外界關注。他表示，自己的陰莖長度僅約1英吋（2.54公分），遠低於一般成年男性平均值，卻長期成為他人嘲諷與玩笑的對象。他強調，陰莖短小並非笑話，而是一種應被正視的醫學狀況，希望藉由分享自身經歷，促使社會更多理解與尊重。

英國《鏡報》報導，男子菲利普斯（Michael Phillips）指出，成年男性在未勃起狀態下的陰莖平均長度約為3.61英吋（9.17公分），勃起時約為5.16英吋（13.1公分），而他的尺寸明顯低於平均值。他回憶，年少時曾期待在青春期發育階段有所改變，但最終並未如願。

菲利普斯坦言，過去在親密關係中曾因生殖器尺寸遭到嘲笑，讓他在感情與約會方面產生嚴重心理壓力，甚至一度選擇逃避社交與戀愛。他表示，這類經驗對自尊造成不小打擊，也讓他長時間陷入自我懷疑。

儘管如此，菲利普斯說，他決定以較為幽默與坦然的方式面對現實，並透過社群平台公開談論自身狀況，希望鼓勵有相似困擾的人不必感到孤單，也讓大眾理解，陰莖短小屬於醫學議題，而非取笑他人的理由。

他甚至半開玩笑地表示，未來不排除申請金氏世界紀錄，爭取「世界最短陰莖」的認證。他說，若能藉此引起更多討論與認識，讓社會正視這類身體差異與疾病，「那將是一件有意義的事」。

12/11 全台詐欺最新數據

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

