女性也愛看色情片！Pornhub曝「男女用戶比」　美男最愛辣媽熟女

您以為女性不喜歡看色情影片嗎？全球知名成人網站Pornhub公布2025年《Year in Review》年度報告，指出女性觀看成人影片的比例持續攀升，已占整體用戶近4成，顯示色情內容消費不再只是男性專屬。同時，報告也揭露美國最熱門搜尋關鍵字、各州停留時間差異，以及不同地區所偏好的成人內容與類型。

根據美媒《紐約郵報》，Pornhub在最新年度報告中指出，2025年女性用戶已占全站訪客的38%，相較2015年增加14%，顯示女性瀏覽成人內容的比例在過去10年間呈現穩定上升趨勢。Pornhub表示，這一項巨大變化顯示「只有男性才會收看色情內容」的傳統刻板印象面臨挑戰。

從各國趨勢來看，墨西哥收看Pornhub色情影片的女性用戶比例幾乎與男性持平，女性占比達48%。至於美國市場，男性仍為主要使用族群，但女性也占所有搜尋行為的28%。

該份報告同時揭露美國網友的搜尋偏好。2025年全美最熱門的搜尋關鍵字為「Latina」（拉丁裔），其次依序為「MILF」（熟女系列）與「Asian」。此外，「Indian」相關搜尋量明顯成長，而「furry」（獸控）的搜尋熱度則較2024年下降。

在使用時間方面，阿拉斯加州用戶平均每次造訪Pornhub的時間為11分48秒，為全美最長；路易斯安那州則是全美最短，平均僅8分52秒。

儘管Pornhub已在佛羅里達州、德州等多個州遭到封鎖，該公司仍統計仍可存取州別的相對熱門搜尋詞。加州對「Latina amateur」影片關注度偏高，紐約州以「Dominican」居首，路易斯安那州最常搜尋「Thicc」，賓州則以「puffy nipples」（腫脹的乳頭）特別受到青睞。