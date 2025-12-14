快訓／美布朗大學爆校園槍擊案！　警方：多人中彈

記者張靖榕／綜合報導

美國羅德島州普羅維登斯市（Providence）警方13日表示，布朗大學（Brown University）校園附近發生槍擊事件，造成多人中彈受傷，警方已展開大規模搜查行動，並呼籲民眾暫時就地避難。

普羅維登斯警察局指出，目前仍在積極調查案情，現場狀況尚未完全釐清，呼籲校園及周邊地區民眾在另行通知前留在安全地點，避免外出。警方尚未拘捕任何嫌疑人，相關行動仍在進行中。

布朗大學稍早透過社群平台X發布校安警示，證實校方正與多個執法機構合作，全力搜尋嫌犯。校方強調，目前尚無嫌疑人落網，校園安全措施已全面升級。

根據校方發布的警示內容，槍手最後一次被目擊的地點，位於巴魯斯與霍利大樓（Barus and Holley Building）附近，該建築內設有工程學院與物理系。校方要求師生持續留在室內避難，並遠離該區域。

布朗大學在警示中表示，「請持續就地避難，避免前往巴魯斯與霍利大樓周邊。警方目前尚未拘捕嫌疑人，並持續搜尋可能的犯嫌。校方正與多個執法單位在現場協調應變。」

截至目前，警方尚未公布傷者人數與傷勢狀況，也未說明槍擊動機。相關單位呼籲民眾留意官方發布的最新消息，以確保自身安全。