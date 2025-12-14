又是波音！聯航290人客機起飛「引擎失去動力」急折返　引發火災

記者詹雅婷／綜合報導

聯合航空一架波音777-200客機13日下午從華盛頓杜勒斯國際機場起飛後發生引擎故障，失去動力緊急返航，當時機上載著275名乘客以及15名機組人員。這起事件還在機場附近引發火災，引擎一片護蓋脫落，導致地面樹叢燃燒。

▲聯合航空一架290人客機緊急返航迫降。（圖／路透）

路透報導，這架編號803班機原定飛往東京，在起飛不久後因其中一個引擎失去動力被迫折返。依據社群平台X流傳的相關照片與影片，機場跑道附近冒出大量濃煙。

所幸班機最終平安降落，機上290人全員平安。美國運輸部長達菲（Sean Duffy）表示，這架飛機引擎一片護蓋脫落起火，導致地面樹叢燃燒，但火勢已迅速撲滅。

針對此狀況，聯合航空表示，將安排乘客搭乘另架班機前往目的地。美國聯邦航空總署（FAA）已宣布將針對此起事件展開全面調查。