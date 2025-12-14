美9歲小網紅布蕾「抗癌5年」病逝！　家屬IG悲慟證實死訊

▲布蕾11日離開人世，家屬證實死訊。（圖／IG／briestrongerthancancer，下同）



記者王佩翊／編譯

美國9歲兒童網紅布蕾．柏德（Brie Bird）與第四期神經母細胞瘤纏鬥5年後，11日離開人世，家屬隔日透過Instagram證實死訊，引發網友心碎。小布蕾2020年首次確診癌症，與病魔爭鬥2年後，成功復原，沒想到2024年癌症再度復發，最終病逝。

布蕾的家人12日在Instagram公開噩耗並寫道，「妳是奇蹟！妳在人世間的使命已完成，能護送妳回家是我們最神聖的榮幸。妳帶領人們親近基督，讓世界見證上帝的美善，妳的光芒照亮了地球的每個角落，我們將永遠愛妳！」

這位小小勇士的抗癌之路始於2020年，當時年僅5歲的布蕾被診斷出罹患第四期神經母細胞瘤，母親肯卓（Kendra）對外透露，醫師在女兒腹部發現一顆8公分巨大腫瘤。歷經艱辛治療，布蕾一度在2022年傳出抗癌成功的好消息，但病魔卻在2024年再度襲來。

肯卓曾在社群媒體上心痛表示，「我希望你們永遠不用告訴孩子癌症又回來了。」當布蕾輕聲問出「媽媽，癌症會害死人嗎？」的那一刻，讓她徹底心碎。她回憶道，布蕾4歲時，他們還能用醫院的玩具和著色本轉移孩子的注意力，但當布蕾7歲再度面對癌症時，孩子已完全明白自己的處境。

經過深思熟慮後，布蕾7月進入安寧療護階段。肯卓表示，這是女兒在充分了解身體狀況後的自主決定，雖然內心恐懼，但家人選擇尊重並陪伴她走完人生最後一程。

布蕾在安寧療護期間，曾經收到來自美國流行音樂小天后亞莉安娜（Ariana Grande）的驚喜禮物與打氣影片，希望能鼓勵她。當時亞莉安娜在影片中溫柔說道，「我看過妳的影片，妳是這個宇宙中最令人驚嘆、最鼓舞人心的小光束。」

眾多粉絲在得知噩耗後紛紛湧入留言區表達哀悼之意。一名網友寫道，「我的心都碎了，作為一名母親，我無比痛心。布蕾，妳這個珍貴甜美的天使，妳是如此被愛著，妳改變了許多人的生命。」另一名粉絲則表示，「我們為布蕾感到欣慰，也為你們全家哀傷，祂緊緊擁抱著她。」