　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

台南境外生關懷到企業　職安宣導更貼心

▲台南市勞工局與內政部移民署及嘉南藥理大學前往佳和實業股份有限公司，關懷在此實習工讀的28名越南籍新南向國際專班學生。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲台南市勞工局與內政部移民署及嘉南藥理大學前往佳和實業股份有限公司，關懷在此實習工讀的28名越南籍新南向國際專班學生。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市長黃偉哲高度重視境外生在台生活與就業權益，指示勞工局持續推動「境外生訪視關懷服務」，12日勞工局與內政部移民署及嘉南藥理大學前往佳和實業股份有限公司，關懷在此實習工讀的28名越南籍新南向國際專班學生，了解學習與工作狀況，並即時協助回應需求。

勞工局王鑫基局長表示，自2019年首創境外生訪視服務以來，已服務逾6300名境外生。此次訪視特別加入多國語言職業安全宣導，播放防墜落、捲夾等職安影片，並由越南籍境外生以母語向移工分享重點，現場還以有獎徵答活絡互動，使知識更容易吸收，也讓境外生能運用自身專長，共同提升職場安全。

佳和實業股份有限公司董事長翁偉翔表示，公司珍惜這群越南籍境外生，他們態度積極、表現優異；感謝勞工局與移民署訪視，不僅協助學生，也協助企業更了解相關法令，讓照顧與管理更有方向。嘉南藥理大學副校長林怡君指出，多年來學校在境外生輔導上，常獲勞工局即時協助，此次更將產官學合作力量帶入企業，讓學生安心學習，也能感受臺南社會的友善與支持。

▲台南市勞工局與內政部移民署及嘉南藥理大學前往佳和實業股份有限公司，關懷在此實習工讀的28名越南籍新南向國際專班學生。（圖／記者林東良翻攝，下同）

移民署提醒境外生及移工，勿攜帶或請親友寄送含豬肉製品，以免違反防範非洲豬瘟規定；同時避免居留逾期，並提高警覺，勿受詐騙、非法招募或車手陷阱影響自身權益。

勞工局補充，雇主聘僱境外生時須查驗並留存學生證、居留證與工作許可函三項文件，且皆須在有效期間；非寒暑假期間每週工時不得逾20小時。相關疑問可洽永華市政中心林先生（06-2936983）或民治市政中心蔡小姐（06-6377251）。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

12/10 全台詐欺最新數據

更多新聞
497 1 9940 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／謝柏輝猝逝！　享年52歲
26歲男主人遭蟒蛇狂纏到「休克斷片」　清醒道歉了
快訊／日本驚傳私人飛機「衝出跑道」！
iOS 26.2即將釋出！　多項重點更新一次看
媽媽被騙130萬！女兒肉身趴車畫面曝　7親友當街圍捕

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

書香耶誕！課本作者暖心贈書新北　用童話陪孩子遇見閱讀

勞動部多項就業促進措施　協助身心障礙者穩定就業

台南境外生關懷到企業　職安宣導更貼心

嘉義市警局傳喜訊 　黃信勳、鄭羽彤獲全國績優刑警

消防之友會致贈獎勵慰問金　感謝南市一大隊火警半月奮戰守護城市

台南全面配發消防水源測試器材　助攻未登記工廠合法化效率再加速

桃園守望相助隊冬季制服亮相　張善政肯定青年創意

台南市消防局辦丙、丁種職安主管訓練　90名外勤幹部強化安全意識

台南首創「智慧防詐＋精準稅務」！　ATM臉部偵測AI稅籍清查守護市民荷包

台南推《台南奇人帶路》　職人故事帶旅人走進城市靈魂

金希澈「被爆很多對象」母打電話求證　崔振赫曝：只敢在背後說媽媽壞話XD

烏克蘭無人艇攻擊俄影子油輪　炸出火球畫面曝光

小禎愛女Emma出道！胡瓜叮嚀：好好講話　曝媽媽小7歲男友「略像大谷翔平」XD

名校女大生開豪車上學　竟是來自詐團遊艇洗錢家族　她爸爸就叫吳柏毅

郭碧婷住台灣分居向佐：很OK　是三重小孩「常被以為住陽明山」

「川普金卡」正式上路！　「付3千萬」可拿美國合法身分

閒置校舍變身悠活藝文基地 山海藝術城跨步永續發展新篇章

書香耶誕！課本作者暖心贈書新北　用童話陪孩子遇見閱讀

勞動部多項就業促進措施　協助身心障礙者穩定就業

台南境外生關懷到企業　職安宣導更貼心

嘉義市警局傳喜訊 　黃信勳、鄭羽彤獲全國績優刑警

消防之友會致贈獎勵慰問金　感謝南市一大隊火警半月奮戰守護城市

台南全面配發消防水源測試器材　助攻未登記工廠合法化效率再加速

桃園守望相助隊冬季制服亮相　張善政肯定青年創意

台南市消防局辦丙、丁種職安主管訓練　90名外勤幹部強化安全意識

台南首創「智慧防詐＋精準稅務」！　ATM臉部偵測AI稅籍清查守護市民荷包

台南推《台南奇人帶路》　職人故事帶旅人走進城市靈魂

快訊／謝柏輝猝逝！　享年52歲

書香耶誕！課本作者暖心贈書新北　用童話陪孩子遇見閱讀

馬防部爆「租帳戶」當詐團人頭戶！指揮官劉慎謨遭火速拔官

獨家專訪／賴佩霞洋女婿9次心臟手術　「35歲仍病逝」內幕曝光

遛蛇意外還原！26歲男主人遭蟒狂纏到「休克斷片」　清醒受訪道歉

取代G7？川普政府擬研議「核心五國」　中國、俄羅斯都入列

捲入黃國昌狗仔案被約談！謝幸恩吐心聲：值得傷害這麼多人嗎

勞動部多項就業促進措施　協助身心障礙者穩定就業

快訊／北海道新千歲機場私人飛機「衝出跑道」！　消防緊急趕抵

台南境外生關懷到企業　職安宣導更貼心

【再弄試試看】奴才幫吉娃娃「被子蓋頭上」　牠吉度嫌棄狂推XD

地方熱門新聞

爸倒垃圾被撞死　捨身救警衛痛喊救我

女賣屋驚見男子「寄居」機械車位當雅房

桃園全力推進捷運進度　2026年底力拼綠線北段7站通車

烏龍害慘台灣鯛！高雄漁會砸百萬救市

台中紅線強勢北進！上學通勤更快

南投縣府11交通觀光建設案爭取中央經費

台中逢甲3日租套房慘了　市府鐵腕斷水電

2025 Romadiw音樂節　12/13大全聯中壢店廣場登場

金門議會爆請假潮！觀光處長喊「閃到腰」沒現身

張善政頒發匾額給奪日本金賞獎　青農陳士賢

借對車、還對站就有獎　北北桃推YouBike2.0友愛接力

港男兩度來台當車手　提領60萬元出境前被捕

全球品牌大使飛來了！逢甲「激旨燒鳥」創生啤銷售奇蹟

基隆警「閃耀基榮」專案　夜間路檢查獲54件刑案

更多熱門

相關新聞

台南全面配發消防水源測試器材助攻未登記工廠合法化效率再加速

台南全面配發消防水源測試器材助攻未登記工廠合法化效率再加速

台南市消防局為加速轄內未登記工廠的合法化程序，近期在經濟發展局補助下，完成消防栓開關、消防水帶、消防進水軟管等關鍵測試設備採購，並已全數配發至 53 個外勤單位。此舉被視為工廠合法化的一大助力，不僅可提升審核速度，也能強化區域救災能量。

台南市消防局辦丙、丁種職安主管訓練90名外勤幹部強化安全意識

台南市消防局辦丙、丁種職安主管訓練90名外勤幹部強化安全意識

台南首創「智慧防詐＋精準稅務」！ATM臉部偵測AI稅籍清查守護市民荷包

台南首創「智慧防詐＋精準稅務」！ATM臉部偵測AI稅籍清查守護市民荷包

台南推《台南奇人帶路》職人故事帶旅人走進城市靈魂

台南推《台南奇人帶路》職人故事帶旅人走進城市靈魂

台南推校園廚餘減量運動！11月日減1.5公噸廚餘

台南推校園廚餘減量運動！11月日減1.5公噸廚餘

關鍵字：

台南境外生關懷企業職安

讀者迴響

熱門新聞

曾紅到被封「徐若瑄接班人」卻消失多年！婷婷淚揭真相

大學生向炸雞店提「0成本抽成」遭拒：態度超靠X！惹怒老闆

獨／聖石董座包養卻滿街婊兄弟　她屁股刺青求糖爹原諒

爸倒垃圾被撞死　捨身救警衛痛喊救我

賴佩霞洋女婿「術後肝衰竭」不治！視訊看著他離開

陳冠希豔照門隔17年爆內幕！　名導揭「外洩關鍵」

空軍淫中尉酒後爬上床　強擼部屬17分鐘

李伊庚形象全毀！好色喊：沒看過E奶「露骨私小10歲嫩妹」對話外流

應召女進門秒脫光　下場全被逮

藍台中市長內參民調　江啟臣輾壓楊瓊瓔

看好台積電2000元！　台股大師提「3訊號」出現快跑

胡瓜宣布《大集合》只主持到1／31　

黃安返台開車滑手機　開箱賓士曝車牌

陳意涵參加家長聚會「認不出愛馬仕」

黃暐瀚點名5縣市恐「藍天變綠地」　郭正亮也示警

更多

最夯影音

更多
金希澈「被爆很多對象」母打電話求證　崔振赫曝：只敢在背後說媽媽壞話XD

金希澈「被爆很多對象」母打電話求證　崔振赫曝：只敢在背後說媽媽壞話XD
烏克蘭無人艇攻擊俄影子油輪　炸出火球畫面曝光

烏克蘭無人艇攻擊俄影子油輪　炸出火球畫面曝光

小禎愛女Emma出道！胡瓜叮嚀：好好講話　曝媽媽小7歲男友「略像大谷翔平」XD

小禎愛女Emma出道！胡瓜叮嚀：好好講話　曝媽媽小7歲男友「略像大谷翔平」XD

名校女大生開豪車上學　竟是來自詐團遊艇洗錢家族　她爸爸就叫吳柏毅

名校女大生開豪車上學　竟是來自詐團遊艇洗錢家族　她爸爸就叫吳柏毅

郭碧婷住台灣分居向佐：很OK　是三重小孩「常被以為住陽明山」

郭碧婷住台灣分居向佐：很OK　是三重小孩「常被以為住陽明山」

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

全民搶寶 年末大禮 只有這波

全民搶寶 年末大禮 只有這波

陪你過聖誕！別猶豫直接 ALL IN，晚了只能唱Sorry Sorry

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

Threads推薦全聯甜品開箱

Threads推薦全聯甜品開箱

「文里補習班」開課啦！今天一起開箱Threads熱門全聯甜點，一起找到最適合你的那道！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面