台南境外生關懷到企業　職安宣導更貼心

▲台南市勞工局與內政部移民署及嘉南藥理大學前往佳和實業股份有限公司，關懷在此實習工讀的28名越南籍新南向國際專班學生。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市長黃偉哲高度重視境外生在台生活與就業權益，指示勞工局持續推動「境外生訪視關懷服務」，12日勞工局與內政部移民署及嘉南藥理大學前往佳和實業股份有限公司，關懷在此實習工讀的28名越南籍新南向國際專班學生，了解學習與工作狀況，並即時協助回應需求。

勞工局王鑫基局長表示，自2019年首創境外生訪視服務以來，已服務逾6300名境外生。此次訪視特別加入多國語言職業安全宣導，播放防墜落、捲夾等職安影片，並由越南籍境外生以母語向移工分享重點，現場還以有獎徵答活絡互動，使知識更容易吸收，也讓境外生能運用自身專長，共同提升職場安全。

佳和實業股份有限公司董事長翁偉翔表示，公司珍惜這群越南籍境外生，他們態度積極、表現優異；感謝勞工局與移民署訪視，不僅協助學生，也協助企業更了解相關法令，讓照顧與管理更有方向。嘉南藥理大學副校長林怡君指出，多年來學校在境外生輔導上，常獲勞工局即時協助，此次更將產官學合作力量帶入企業，讓學生安心學習，也能感受臺南社會的友善與支持。

移民署提醒境外生及移工，勿攜帶或請親友寄送含豬肉製品，以免違反防範非洲豬瘟規定；同時避免居留逾期，並提高警覺，勿受詐騙、非法招募或車手陷阱影響自身權益。

勞工局補充，雇主聘僱境外生時須查驗並留存學生證、居留證與工作許可函三項文件，且皆須在有效期間；非寒暑假期間每週工時不得逾20小時。相關疑問可洽永華市政中心林先生（06-2936983）或民治市政中心蔡小姐（06-6377251）。