台南推《台南奇人帶路》　職人故事帶旅人走進城市靈魂

▲台南市長黃偉哲出席《台南奇人帶路》新書發表會，分享台南文化與職人故事的獨特魅力。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市政府觀光旅遊局12日推出全新旅遊手冊《台南奇人帶路》，以「職人眼中的城市」為核心，讓旅人用故事認識台南、用步伐貼近城市靈魂。發表會於永華市政中心舉辦，邀請作家張耘書、鄭佩雯與多位受訪職人到場，展現台南最真實、最細膩的城市溫度。

台南市長黃偉哲表示，《台南奇人帶路》揉合工藝、生活、美食與在地故事，以「人」為主角，從技藝到人生態度，呈現台南文化的厚度。他說，這本手冊不只是一份旅遊指南，更是一面照見城市生命力的鏡子，讓外地旅客走進台南的日常，也走進市民的生活情感。

觀旅局指出，本書集結多位在台南深耕多年的工藝師、創作者與職人，有人守著代代相傳的老工藝，有人用創新手法再造傳統，也有外地人因熱愛而落腳台南。他們每個人都是城市的一張名片，透過作品與故事，展現台南的韌性與濃厚人情味。

值得一提的是，每位受訪職人也在書中分享自己的「美食口袋名單」──不是知名排隊店，而是陪伴他們生活的手路小館、巷弄老味道與私藏風景，讓讀者看到「真正的台南味」。

發表會上，職人們也帶來實體作品展出，從傳統工藝到創新物件，皆呈現手作的溫度與專注。多家受推薦的美食店家也在現場設攤，讓與會者一邊欣賞作品、一邊品味職人口中的家鄉滋味。

觀旅局表示，《台南奇人帶路》希望旅人能放慢節奏，跟著職人的視線看城市、跟著故事走進台南文化的核心。局方並提醒，台南近期活動滿滿，包括「台南總舖師四季辦桌」冬季壓軸場及「2025超偶聯盟 台南萌市力」接力登場，想掌握旅遊新訊可至台南旅遊網與粉絲專頁查詢。