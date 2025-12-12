台南全面配發消防水源測試器材　助攻未登記工廠合法化效率再加速

▲台南市消防局將消防水源測試器材全面配發至53個外勤單位，提高未登記工廠審核效率。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市消防局為加速轄內未登記工廠的合法化程序，近期在經濟發展局補助下，完成消防栓開關、消防水帶、消防進水軟管等關鍵測試設備採購，並已全數配發至 53 個外勤單位。此舉被視為工廠合法化的一大助力，不僅可提升審核速度，也能強化區域救災能量。

台南市近年積極輔導未登記工廠轉型與法遵，市府指出，許多工廠雖已設置消防專用蓄水池，但測試設備不足，導致水源驗證作業受阻，進而拖慢合法化進程。此次消防局將「標準一組」測試器材直接下放分隊，可讓第一線人員現場即測、即檢、即完成審核，大幅減少行政時間，讓工廠改善更有效率，也提高整體消防安全。

市長黃偉哲表示，工廠自設消防蓄水池是守護自身與周邊安全的重要關鍵。市府此次投入資源，是希望以最實際的方式協助業者，也讓合法化作業更透明、更順利。他強調，消防安全不僅是政府的責任，也是全民共同的使命。

消防局長李明峯指出，此次器材全面到位，可協助消防人員精準判定蓄水池功能是否符合規範，未來也會持續以政策與資源投入，引導各類場所提升消防防護力。他表示，完善的測試設備不只是審核工具，更是提升救災效率、降低災害風險的基礎工程，目標是為市民打造更安全的工業與生活環境。