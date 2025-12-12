台南推校園廚餘減量運動！　11月日減近2公噸廚餘

▲台南市政府市府發言人田玲瑚指出，消防局長李明峯因個人家庭因素請辭，市府已正式核准。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市消防局長李明峯因個人家庭因素，日前向市長黃偉哲提出請辭，市府指出，經審慎了解後尊重其意願，黃偉哲已正式核准，請辭案自即日起生效，市府強調，後續將依程序妥善銜接，確保消防勤務平順運作，市民安全不受影響。

市府發言人田玲瑚指出，李明峯局長自台南升格直轄市以來領軍逾15年，任內推動消防救災、緊急救護與防災整備等多項制度改革，在消防職安與救護量能上均有顯著成果。台南市消防隊於全國緊急救護技術員選拔中屢屢奪冠，更曾抱回全國十大傑出救護技術員第一名，展現隊伍專業實力。

在李明峯局長帶領下，台南市累積成功急救心肺功能停止（OHCA）病患達上千件，許多民眾因此康復出院，成為台南救護體系的重要里程碑。義消及消防同仁亦多次獲內政部消防署「鳳凰獎」楷模及志工菁英等最高榮譽，肯定其在災害搶救、防災宣導與公共安全維護上的貢獻。

