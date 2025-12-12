　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

台南首創「智慧防詐＋精準稅務」！　ATM臉部偵測AI稅籍清查守護市民荷包

▲台南市府發布全台首創ATG系統，黃偉哲強調AI導入能提升治理效率。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲台南市府發布全台首創ATG系統，黃偉哲強調AI導入能提升治理效率。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南AI治理再下一城！財稅局12日正式發布全台首創的AI稅務圖資整合系統（ATG），將生成式AI與GIS地理資訊整合，清查效能突破以往人工極限，市長黃偉哲表示，台南近年積極以AI輔助城市治理，從「ATM臉部遮蔽示警」到「精準稅務」，核心都是守護市民、落實公正。

財稅局指出，以往人工清查稅籍一年約耗費4萬2千工時，最多只能完成約6.5萬筆資料；ATG導入後，透過AI影像分析與3D建模，不僅節省超過5000工時，清查量能更可突破10萬筆，精準揪出違建、農地變相工廠等逃漏稅情形，落實租稅公平。

副市長趙卿惠表示，AI不是取代公務員，而是讓大家從繁瑣作業解放：「就像汽車發明後，馬車伕只要學會開車就不會失業。」她強調，AI是工具，能讓政府更有效率地提供服務。

▲台南市府發布全台首創ATG系統，黃偉哲強調AI導入能提升治理效率。（圖／記者林東良翻攝，下同）

除稅務治理外，台南在 防詐作為 也領先全台。市府今年5月率先試辦 「ATM臉部遮蔽示警」智慧防詐系統，要求民眾提款時短暫露臉，AI自動辨識異常狀況並示警，成功阻斷「車手遮臉領款」模式的詐騙手法。

此作法獲行政院金管會肯定，金管會今日正式表示，將邀集各銀行研議全國導入可行性，評估準確度、民眾接受度及成本等面向。台南的試辦經驗，已成為國家政策的重要參考。

黃偉哲強調，智慧城市不是炫技，而是「以人為本」的實用科技。他說，守護市民財產安全的ATM防詐、提升租稅公平的ATG系統，都是AI真正落地的案例，未來市府將持續擴大AI應用範圍，讓科技成為公務體系最堅實的後盾。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

12/10 全台詐欺最新數據

更多新聞
497 1 9940 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／謝柏輝猝逝！　享年52歲
26歲男主人遭蟒蛇狂纏到「休克斷片」　清醒道歉了
快訊／日本驚傳私人飛機「衝出跑道」！
iOS 26.2即將釋出！　多項重點更新一次看
媽媽被騙130萬！女兒肉身趴車畫面曝　7親友當街圍捕

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

書香耶誕！課本作者暖心贈書新北　用童話陪孩子遇見閱讀

勞動部多項就業促進措施　協助身心障礙者穩定就業

台南境外生關懷到企業　職安宣導更貼心

嘉義市警局傳喜訊 　黃信勳、鄭羽彤獲全國績優刑警

消防之友會致贈獎勵慰問金　感謝南市一大隊火警半月奮戰守護城市

台南全面配發消防水源測試器材　助攻未登記工廠合法化效率再加速

桃園守望相助隊冬季制服亮相　張善政肯定青年創意

台南市消防局辦丙、丁種職安主管訓練　90名外勤幹部強化安全意識

台南首創「智慧防詐＋精準稅務」！　ATM臉部偵測AI稅籍清查守護市民荷包

台南推《台南奇人帶路》　職人故事帶旅人走進城市靈魂

金希澈「被爆很多對象」母打電話求證　崔振赫曝：只敢在背後說媽媽壞話XD

烏克蘭無人艇攻擊俄影子油輪　炸出火球畫面曝光

小禎愛女Emma出道！胡瓜叮嚀：好好講話　曝媽媽小7歲男友「略像大谷翔平」XD

名校女大生開豪車上學　竟是來自詐團遊艇洗錢家族　她爸爸就叫吳柏毅

郭碧婷住台灣分居向佐：很OK　是三重小孩「常被以為住陽明山」

「川普金卡」正式上路！　「付3千萬」可拿美國合法身分

閒置校舍變身悠活藝文基地 山海藝術城跨步永續發展新篇章

書香耶誕！課本作者暖心贈書新北　用童話陪孩子遇見閱讀

勞動部多項就業促進措施　協助身心障礙者穩定就業

台南境外生關懷到企業　職安宣導更貼心

嘉義市警局傳喜訊 　黃信勳、鄭羽彤獲全國績優刑警

消防之友會致贈獎勵慰問金　感謝南市一大隊火警半月奮戰守護城市

台南全面配發消防水源測試器材　助攻未登記工廠合法化效率再加速

桃園守望相助隊冬季制服亮相　張善政肯定青年創意

台南市消防局辦丙、丁種職安主管訓練　90名外勤幹部強化安全意識

台南首創「智慧防詐＋精準稅務」！　ATM臉部偵測AI稅籍清查守護市民荷包

台南推《台南奇人帶路》　職人故事帶旅人走進城市靈魂

快訊／謝柏輝猝逝！　享年52歲

書香耶誕！課本作者暖心贈書新北　用童話陪孩子遇見閱讀

馬防部爆「租帳戶」當詐團人頭戶！指揮官劉慎謨遭火速拔官

獨家專訪／賴佩霞洋女婿9次心臟手術　「35歲仍病逝」內幕曝光

遛蛇意外還原！26歲男主人遭蟒狂纏到「休克斷片」　清醒受訪道歉

取代G7？川普政府擬研議「核心五國」　中國、俄羅斯都入列

捲入黃國昌狗仔案被約談！謝幸恩吐心聲：值得傷害這麼多人嗎

勞動部多項就業促進措施　協助身心障礙者穩定就業

快訊／北海道新千歲機場私人飛機「衝出跑道」！　消防緊急趕抵

台南境外生關懷到企業　職安宣導更貼心

【機車秒變廢鐵】休旅車闖紅燈「無照長腿妹」挨撞！　「連人帶車」當場噴飛滾地

地方熱門新聞

爸倒垃圾被撞死　捨身救警衛痛喊救我

女賣屋驚見男子「寄居」機械車位當雅房

桃園全力推進捷運進度　2026年底力拼綠線北段7站通車

烏龍害慘台灣鯛！高雄漁會砸百萬救市

台中紅線強勢北進！上學通勤更快

南投縣府11交通觀光建設案爭取中央經費

台中逢甲3日租套房慘了　市府鐵腕斷水電

2025 Romadiw音樂節　12/13大全聯中壢店廣場登場

金門議會爆請假潮！觀光處長喊「閃到腰」沒現身

張善政頒發匾額給奪日本金賞獎　青農陳士賢

借對車、還對站就有獎　北北桃推YouBike2.0友愛接力

港男兩度來台當車手　提領60萬元出境前被捕

全球品牌大使飛來了！逢甲「激旨燒鳥」創生啤銷售奇蹟

基隆警「閃耀基榮」專案　夜間路檢查獲54件刑案

更多熱門

相關新聞

Google「Disco AI」開放排隊試用！

Google「Disco AI」開放排隊試用！

到了年底，大家不是在趕期末報告，就是在忙著規劃過年出國旅遊？許多人都習慣在瀏覽器上開了幾十個分頁，把食譜、飯店、論文資料全混在一起，結果看到眼花撩亂，最後還是不知道怎麼整理？

南科再添國家級利多　在地房仲揭：科技人買房反縮手

南科再添國家級利多　在地房仲揭：科技人買房反縮手

可以色色了？ChatGPT成人模式2026推出

可以色色了？ChatGPT成人模式2026推出

Google最新AI黑科技！網路「買衣沒試穿」也不怕踩到雷

Google最新AI黑科技！網路「買衣沒試穿」也不怕踩到雷

台南推《台南奇人帶路》職人故事帶旅人走進城市靈魂

台南推《台南奇人帶路》職人故事帶旅人走進城市靈魂

關鍵字：

台南首創智慧防詐精準稅務ATMAI

讀者迴響

熱門新聞

曾紅到被封「徐若瑄接班人」卻消失多年！婷婷淚揭真相

大學生向炸雞店提「0成本抽成」遭拒：態度超靠X！惹怒老闆

獨／聖石董座包養卻滿街婊兄弟　她屁股刺青求糖爹原諒

爸倒垃圾被撞死　捨身救警衛痛喊救我

賴佩霞洋女婿「術後肝衰竭」不治！視訊看著他離開

陳冠希豔照門隔17年爆內幕！　名導揭「外洩關鍵」

空軍淫中尉酒後爬上床　強擼部屬17分鐘

李伊庚形象全毀！好色喊：沒看過E奶「露骨私小10歲嫩妹」對話外流

應召女進門秒脫光　下場全被逮

藍台中市長內參民調　江啟臣輾壓楊瓊瓔

看好台積電2000元！　台股大師提「3訊號」出現快跑

胡瓜宣布《大集合》只主持到1／31　

黃安返台開車滑手機　開箱賓士曝車牌

陳意涵參加家長聚會「認不出愛馬仕」

黃暐瀚點名5縣市恐「藍天變綠地」　郭正亮也示警

更多

最夯影音

更多
金希澈「被爆很多對象」母打電話求證　崔振赫曝：只敢在背後說媽媽壞話XD

金希澈「被爆很多對象」母打電話求證　崔振赫曝：只敢在背後說媽媽壞話XD
烏克蘭無人艇攻擊俄影子油輪　炸出火球畫面曝光

烏克蘭無人艇攻擊俄影子油輪　炸出火球畫面曝光

小禎愛女Emma出道！胡瓜叮嚀：好好講話　曝媽媽小7歲男友「略像大谷翔平」XD

小禎愛女Emma出道！胡瓜叮嚀：好好講話　曝媽媽小7歲男友「略像大谷翔平」XD

名校女大生開豪車上學　竟是來自詐團遊艇洗錢家族　她爸爸就叫吳柏毅

名校女大生開豪車上學　竟是來自詐團遊艇洗錢家族　她爸爸就叫吳柏毅

郭碧婷住台灣分居向佐：很OK　是三重小孩「常被以為住陽明山」

郭碧婷住台灣分居向佐：很OK　是三重小孩「常被以為住陽明山」

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

全民搶寶 年末大禮 只有這波

全民搶寶 年末大禮 只有這波

陪你過聖誕！別猶豫直接 ALL IN，晚了只能唱Sorry Sorry

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

Threads推薦全聯甜品開箱

Threads推薦全聯甜品開箱

「文里補習班」開課啦！今天一起開箱Threads熱門全聯甜點，一起找到最適合你的那道！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面