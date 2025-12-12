台南首創「智慧防詐＋精準稅務」！　ATM臉部偵測AI稅籍清查守護市民荷包

▲台南市府發布全台首創ATG系統，黃偉哲強調AI導入能提升治理效率。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南AI治理再下一城！財稅局12日正式發布全台首創的AI稅務圖資整合系統（ATG），將生成式AI與GIS地理資訊整合，清查效能突破以往人工極限，市長黃偉哲表示，台南近年積極以AI輔助城市治理，從「ATM臉部遮蔽示警」到「精準稅務」，核心都是守護市民、落實公正。

財稅局指出，以往人工清查稅籍一年約耗費4萬2千工時，最多只能完成約6.5萬筆資料；ATG導入後，透過AI影像分析與3D建模，不僅節省超過5000工時，清查量能更可突破10萬筆，精準揪出違建、農地變相工廠等逃漏稅情形，落實租稅公平。

副市長趙卿惠表示，AI不是取代公務員，而是讓大家從繁瑣作業解放：「就像汽車發明後，馬車伕只要學會開車就不會失業。」她強調，AI是工具，能讓政府更有效率地提供服務。

除稅務治理外，台南在 防詐作為 也領先全台。市府今年5月率先試辦 「ATM臉部遮蔽示警」智慧防詐系統，要求民眾提款時短暫露臉，AI自動辨識異常狀況並示警，成功阻斷「車手遮臉領款」模式的詐騙手法。

此作法獲行政院金管會肯定，金管會今日正式表示，將邀集各銀行研議全國導入可行性，評估準確度、民眾接受度及成本等面向。台南的試辦經驗，已成為國家政策的重要參考。

黃偉哲強調，智慧城市不是炫技，而是「以人為本」的實用科技。他說，守護市民財產安全的ATM防詐、提升租稅公平的ATG系統，都是AI真正落地的案例，未來市府將持續擴大AI應用範圍，讓科技成為公務體系最堅實的後盾。