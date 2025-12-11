池上觀光夜市減塑有成　五場活動減少617件一次性垃圾

▲台東環保局推動無塑夜市成果亮眼。（圖／記者楊晨東翻攝）

記者楊晨東／台東報導

台東縣環境保護局推動「無塑環保迺夜市」計畫，今年於池上鄉觀光夜市舉辦五場活動，鼓勵民眾以自備容器或租借循環餐具的方式取代一次性用品，共成功減少617件一次性廢棄物，成效明顯。環保局指出，此次成果展現池上社區、攤商與遊客共同支持環境行動的力量，也讓夜市文化朝向更友善環境的模式前進。

台東縣政府表示，永續生活是縣府重要施政方向之一，台東長期以慢經濟、友善旅遊與低碳生活受到矚目，而池上觀光夜市導入減塑措施，正是落實永續理念的示範案例。池上融合田園景致與慢城氛圍，將夜市文化與環保行動結合，不僅提升旅客的參與體驗，也呈現台東以環境與觀光並進的特色發展。

環保局進一步說明，此次活動結合攤商優惠與循環容器服務，使減塑行動更貼近日常生活，攤商參與意願也明顯提高，逐步形成「夜市也能很環保」的正向風氣。局方強調，這類行動除了減少垃圾，也讓民眾對永續旅遊與環境責任有更深的認同感。

環保局表示，未來將持續與縣內各夜市及地方單位合作，擴大友善環境措施，讓「逛夜市做環保」成為居民與遊客的自然習慣，並與地方共同推動台東邁向更乾淨、永續的生活環境。