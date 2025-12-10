　
地方 地方焦點

奧萬大年終義賣12／13、14登場　收入善款捐助原聲合唱團

記者高堂堯／南投報導

一年一度的「奧萬大年終義賣活動」邁入第14屆，將於本周末2天假日登場，號召遊客一起消費做公益，義賣販售所得扣除必須成本後，將全數捐贈予「原聲合唱團」，也把愛心與關懷傳遞給在地弱勢青少年、其家庭及偏鄉教育。

林業保育署南投分署表示，本項由奧萬大國家森林解說志工發起的義賣活動，自101年開始舉辦，每年大多選在12月份楓紅季節舉行，以各界捐贈之二手物品為主，不但透過活動傳遞愛物、惜物精神，倡導環保與永續理念，累計至今義賣善款達80萬元，並捐助超過15個弱勢或動物保育團體使用，同時為社會、環境盡一份棉薄之力。

▲奧萬大園區周末將舉辦年終義賣活動。（圖／林業保育署南投分署提供）

今年活動現場除琳瑯滿目的物資，還準備貢丸湯、肉粽和茶葉蛋等熟食，更有來自埔里大坪頂在地小農新鮮直送的百香果；另有包含順利營休閒用品有限公司、綠野仙踪農場、好家庭毛巾股份有限公司、台灣比菲多食品股份有限公司等企業，都主動且無償提供自家商品參與義賣，希望吸引更多企業響應、加入義賣行列。

▲台灣原聲童聲合唱團表演情形。（圖／南投縣政府提供）

活動將在12月13至14上午10點至下午2點於奧萬大遊客中心旁廣場舉辦，南投分署歡迎遊客到現場為奧萬大慶生、賞風景、買好物、做愛心；活動資訊與報名方式可至專屬官方網站查詢：臉書搜尋「奧萬大情報站」粉絲頁。

