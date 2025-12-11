支持照顧者不再孤單　台東衛生局推動創新失智照護模式

▲失智照護成果展在台東登場。（圖／記者楊晨東翻攝）

記者楊晨東／台東報導

台東縣衛生局10日在禾風新棧度假飯店舉辦「失智照護服務計畫暨家庭照顧者支持服務創新型計畫及身障家照據點共融試辦計畫」聯繫會議與成果展，由孫國平局長主持，並頒獎表揚失智照護績優單位。活動以「失智症照顧者自我健康管理」為主題，聚焦照顧者在長期照護旅程中面臨的身心負荷，並邀集失智照護服務團隊、家庭照顧者支持單位與專家學者，共同交流推動成果與創新服務模式，強化縣內照顧者支持網絡。

此次成果展設置海報展示區，呈現失智共同照護中心、失智社區服務據點、家庭照顧者支持服務及身障家照據點共融模式的執行成果，內容涵蓋照顧者健康管理、多專業團隊協作、情緒支持與喘息服務、社區支持系統等面向，全面展現台東在長期照護政策推動上的進展。活動同時關注照顧者的心理壓力與需求，由天主教失智老人基金會處長陳俊佑分享實務經驗，指出許多照顧者長期投入照護後容易忽略自身健康，而完善的支持系統能協助照顧者找回力量，形成更穩定的照護關係。

孫國平局長致詞時表示，失智症照護是一段漫長而具挑戰性的過程，照顧者長期承受高度壓力，往往忽略自我照顧，因此本次活動特別強調「照顧者的健康，就是被照顧者最重要的守護力量」。他也感謝各醫療機構、長照團隊與社區組織的投入，期盼未來能持續整合跨領域資源，提供更全面、更具深度的照護支持，使每個家庭在照護路上不再孤單。

衛生局強調，未來將持續推動失智照護與照顧者支持服務，包括健康管理介入、支持團體運作、喘息資源運用、心理諮商協助及社區共融據點強化等措施，建構重視照顧者健康的社區照護網絡，期望打造更友善、更完善的照護環境，讓照護者與被照護者都能獲得更有品質的生活。