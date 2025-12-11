醫美集團董事長王正坤行善一甲子　從山區義診到千萬捐助奪八德獎

▲王正坤醫師獲頒「2025年全國好人好事代表八德獎」，肯定其長年投入醫療公益與教育捐助。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

由中華民國表揚好人好事運動協會主辦的「2025年全國好人好事代表八德獎頒獎典禮」，10日於台北市政府青年局舉行，藝群醫學美容集團董事長王正坤醫師，以長年深耕醫療公益、扶弱濟貧、回饋教育的踏實行動，榮獲八德獎肯定，在醫界與企業界皆立下典範。

王正坤出生台南關廟農家，從學生時代便投入社會服務，曾任台北醫學大學綠十字醫療服務隊隊長、社會服務團團長，走入山區義診、陪伴弱勢。民國79年，他獲選「全國大專優秀青年」，進入總統府接受表揚，把「助人為樂」視為一生志業，後續更陸續擔任台南市醫師公會理事長及中華民國醫用雷射光電學會理事長。

然而，他的路並非一路平坦。25歲剛從醫學院畢業，父親卻因負債1億元導致家產遭查封拍賣，家中生計一度陷入困境。他白天看診、晚上寫書、幾乎每天只睡三小時，用十年清償龐大債務。憑著不服輸的韌性，他創立藝群醫學美容集團，如今在全台擁有21家醫美診所與保養品公司，是本土醫美產業的重要力量。

事業穩固後，他仍堅持初心，認為「有愛心就要持續，有發願就要實現」。多年來累計捐款超過千萬元，包含協助家鄉關廟山西宮建醮、捐助北醫弱勢學生、設立長榮大學助學金、捐贈北醫校務基金，並於成功大學捐建「王正坤講堂」，讓教育得以代代相傳。他也因此獲得教育部表揚。

除了教育，他在公共醫療領域同樣投入深深。他曾帶領醫師團體支援莫拉克颱風受災區、參與多項防疫任務、推動「醫師走出診間」健康行動，更榮獲衛福部 AED 救命天使獎、台灣醫療典範獎、台灣醫療服務傑出獎、勞動部績優企業獎、國家品牌玉山獎傑出企業領導人、台灣100大MVP經理人、台南地區傑出CEO、北醫與長榮雙料傑出校友等多項肯定。他也於成功大學與長榮大學授課，將醫療倫理與企業經營理念帶進教室，實踐「醫者仁心、企業也要有心」的價值。

從偏鄉子弟到醫美領航者，他用專業改變生命，也用善行溫暖社會。八德獎不只肯定他的奉獻，更像是一面鏡子，映照一名醫者如何把愛擴散到更大的土地——讓城市、鄉村、每個角落都因善意而亮起。